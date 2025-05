Tohle Vejmelka v kariéře nezažil. Neuvěřitelný brankář, hlásala americká hvězda

První třetinu proti USA prohráli 0:1, pak otočili na 2:1. A děkovat mohli čeští hokejisté především brankáři Karlu Vejmelkovi, který v nevídané smršti střel v zápase mistrovství světa exceloval. Snaha ale nakonec přišla vniveč.

Češi prohráli 2:5 a ve skupině v Herningu spadli na konečnou třetí příčku. Co v zápise o utkání zaujme nejvíc, je počet střel - 56:27 ve prospěch Američanů!

Vejmelka zastavil 51 z 55 pokusů (ten 56. trefil prázdnou branku) a dosáhl na vynikající procentuální úspěšnost 92,7.

"Určitě jsem nečekal, že budu mít tolik zákroků, ale moje práce je mít těch zákroků co nejvíc a pomoct klukům, dát jim šanci na vítězství. Což se dnes nepovedlo, mrzí mě to," posteskl si Vejmelka po utkání.

A přiznal: "Byl to jeden z nejtěžších zápasů, co jsem kdy chytal. Myslím, že v NHL jsem tolik zákroků ještě neměl. V nároďáku určitě ne."

Paměť ho nezklamala. Vejmelka takovou smršť ještě nikdy v profesionální kariéře nezažil.

V severoamerické NHL čelil nejvíc 53 střelám. V říjnu 2022 v barvách Arizony kousal debakl 2:6 na ledě Pittsburghu. A nejvíc zákroků, 49 z 50 střel, si připsal asi o dva roky později při výhře Utahu 4:1 proti Carolině.

V Utahu má Vejmelka dlouhodobou smlouvu. V úterním klání s Američany ho shodou okolností překonali dva kluboví spoluhráči - Josh Doan a Logan Cooley, vycházející hvězda amerického hokeje.

"Vždycky je zábava nastoupit proti klukům, se kterými jinak hrajete," řekl Cooley oficiálnímu webu hokejové federace IIHF. "Veggie (Vejmelka) je samozřejmě neuvěřitelný kluk, neuvěřitelný brankář. Pochopitelně je úžasné mít někoho takového v týmu. Hrát proti němu vlastně není nic moc. Jednoduše proto, jak dobře chytá!"

V uplynulé základní části NHL chytil Vejmelka podle MoneyPuck, webu zaměřeného na pokročilé statistiky, zhruba 14 gólů navíc. Touto optikou se pohodlně zařadil mezi dvacítku nejlepších gólmanů ligy.

Mimochodem, prakticky stejně si v barvách Anaheimu vedl Lukáš Dostál, hrdina české reprezentace při loňském tažení za zlatem na MS v Praze a Ostravě.

Vejmelka proti Spojeným státům ukázal, že reprezentační bránu dokáže zavřít podobně jako Dostál. Potřebuje ale lepší podporu od spoluhráčů.

"Brankáři odvádějí maximum, ale musíme jim víc pomoct," komentoval trenér Radim Rulík dvojici Vejmelka - Vladař.

Vůči tomu, že obranou prošlo 56 střel Američanů, ale projevil i jistou shovívavost. "Tohle určitě nechceme, ale vyplývalo to z toho, že…," nadechl se. "Já nevím, jestli to pozorujete, ale byli tam samí hráči NHL. Ti mají kvalitu. Takže pozor, tohle hraje roli. Ještě když lépe bruslí a v pondělí nehráli, zatímco my ano. Pak se takový zápas stane, i když normálně se nám to nestává."