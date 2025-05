Český obr zuřil, odvezl i rozhodčího: Dovolovali si, rukavice bych shodil rád

Poslední utkání českých hokejistů ve skupině na mistrovství světa proti USA mělo od první minuty pořádné grády. V polovině zápasu se dostal do křížku se soupeřem obrovitý český útočník Adam Klapka.

Herning (od našeho zpravodaje) - Po Klapkovi, který svými parametry 203 centimetrů a 107 kilogramů budí respekt, chtěl trenér Radim Rulík už při přípravě v Brně, aby na ledě plnil roli "zlého muže".

Tak jako to v loňském čtvrtfinále proti Američanům v Praze dokázal Radko Gudas, zejména proti Bradymu Tkachukovi, v Dánsku se o to snažil právě Klapka.

V polovině zápasu za stavu 2:1 odmítl odjet z amerického brankoviště a pak se mu nelíbila provokace od Conora Garlanda. O třicet centimetrů menší útočník Vancouveru si na českého forvarda Calgary pořádně vyskakoval.

"S nimi nebo s Kanadou je to vždy trošku ostřejší než proti ostatním. Všichni s tím počítali a ukázali jsme, že se nebojíme. Že některé věci si nemohou dovolovat," popisoval Klapka.

S Garlandem se chytili za dresy a český obr odvezl soupeře i s čárovým rozhodčím Tarringtonem Wyonzekem z Kanady do rohu k mantinelu.

"Vyplynulo to ze situace. Proti Garlandovi jsem hrál v sezoně vícekrát a zkrátka to k tomu dospělo," pokračoval 24letý odchovanec Slavie, který na MS letos debutoval a od utkání s Maďary pravidelně nastupuje.

Klapku s Garlandem se nedařilo odtrhnout, už už se schylovalo k bitce, které jsou na mistrovství světa něčím naprosto raritním.

"V Americe bych určitě shodil rukavice, tady musí být člověk opatrný. Můžete si to maximálně vyříkat, tak jsem se k tomu snažil postavit," říkal Klapka. Pokud by se do bitky pustil, vysloužil by si trest do konce zápasu.

"Proto Garland věděl, že se s ním prát nebudu. Věděl, že si tady může vyskakovat a šel do toho více po hlavě," zhodnotil český útočník.

V rozmíšce byl aktivní také Daniel Voženílek, do slovní výměny názorů s Garlandem se pustil i David Pastrňák.

Přestože k pěstnímu souboji mezi Klapkou a Garlandem nedošlo, čeští fanoušci ocenili počínání obra z Calgary bouřlivým potleskem.

"Lidi tohle baví, když je to v zápase. Vnímal jsem je, bylo to super, ale bohužel jako tým jsme nakonec to utkání nezvládli," zalitoval konečné prohry 2:5, která odsoudila Čechy ke třetímu místu ve skupině.

Američané rozhodli ve třetí třetině góly v přesilovkách. Potrestali fauly Jakuba Krejčíka a Matěje Stránského, český tým o pracně budovaný náskok přišel a ve čtvrtfinále potká papírově těžšího protivníka.

"Soupeř to dělal chytře. Bylo z toho několik faulů. Taková jejich klasická hra, zkusit někoho vyprovokovat a dostat z toho přesilovky," pokrčil rameny český kapitán Roman Červenka.

Ve hře zůstává i varianta, že Češi ve čtvrtfinále vyzvou v Herningu znovu Američany. Dojde na ni, když Dánové jakkoliv porazí Němce a Švédové ve Stockholmu uhrají alespoň bod proti Kanadě.