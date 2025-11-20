Lední hokej

Litvínov budou vlastnit klubové legendy v čele se Šlégrem

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Litvínovský hokejový klub bude vlastnit skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem. Současný většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převede všechny své akcie. Informovali o tom ve společném prohlášení.
Jiří Šlégr
Jiří Šlégr | Foto: Milan Kammermayer

Společnost Orlen Unipetrol už před tímto ročníkem oznámila, že po sezoně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu. Vlastní 71 procent akcií.

Uvedla, že se skupinou klubových legend v čele se Šlégrem se dohodla i na objemu finančních prostředků, kterými v rámci reklamní spolupráce podpoří litvínovský klub do dalších let.

Verva aktuálně v extralize po 23 kolech uzavírá tabulku se ztrátou 15 bodů na dvanáctou Mladou Boleslav a třinácté Kladno a čeká ji boj o záchranu. Poslední tým nejvyšší soutěže bude hrát baráž s vítězem první ligy.

"Litvínovský hokej je a vždy bude pro nás všechny srdcovou záležitostí. S potěšením mohu konstatovat, že náš plán budoucího fungování klubu na extraligové úrovni postupně dostává konkrétní obrysy. Jednání jsou již v takové fázi, že jsem přesvědčen, že litvínovský hokej se podaří zachránit," uvedl bývalý obránce Šlégr, který je díky triumfům ve Stanleyově poháru, na olympijských hrách a na mistrovství světa členem Triple Gold Clubu IIHF.

Čtyřiapadesátiletý odchovanec Litvínova a současný generální manažer české hokejové reprezentace v minulých letech působil v klubu i jako předseda představenstva, generální manažer i hlavní trenér.

"Jakmile se podaří celý proces úspěšně dokončit, oznámíme společně bližší podrobnosti i plány budoucnosti našeho klubu. Poděkování patří všem, kteří se složitých, ale korektních jednání účastnili a svým přístupem umožnili nasměrovat jednání ke zdárnému konci," doplnil Šlégr.

Předseda představenstva společnosti Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk uvedl, že společnost vždy měla zájmem podporovat litvínovský hokej i poté, co vystoupí z jeho vlastnické struktury. "V uplynulých měsících jsme proto vedli řadu jednání, jejichž cílem bylo zajistit klubu stabilní budoucnost," řekl.

Výsledkem bylo několik nabídek na převzetí akcionářského podílu. "Jsme rádi, že aktuální jednání s jedním z vážných zájemců, kterým je skupina legend litvínovského hokeje okolo Jiřího Šlégra, postoupila do finální fáze. Již máme definován a vzájemně odsouhlasen rámec naší finanční podpory klubu pro nadcházející roky," doplnil Wnuk.

Vedle Orlenu má v klubu dvacetiprocentní podíl město Litvínov a devítiprocentní HC Litvínov, zapsaný spolek. Současný většinový majitel oznámil odchod z vlastnické struktury letos v červnu.

"K tomuto rozhodnutí společnost vedly přetrvávající vážné problémy na evropském a českém rafinérském a petrochemickém trhu, které dlouhodobě negativně ovlivňují její podnikání a nutí ji plně koncentrovat veškeré zdroje a kapacity na její základní výrobní činnost v rafinériích," uvedla tehdy společnost v prohlášení.

