"Jste hrobaři hokeje." Ve Zlíně to vře, fanouškům vadí cenzura i vazba na rivala

Ondřej Zoubek
před 2 hodinami
Měli patřit k favoritům hokejové první ligy, místo toho prožívají zlínští Berani v listopadu nevídaný útlum. Šňůru sedmi porážek provází obrovská nespokojenost fanoušků.
Zklamaní hokejisté Zlína
Foto: Pavel Paprskář / ČTK

Je to tři a půl roku, co Zlín sestoupil z extraligy. Od té doby opakovaně vyhlašuje ambice na návrat mezi elitu.

Stejně jako jiné prvoligové kluby volá po změně systému průchodu mezi dvěma nejvyšší soutěžemi, patří mezi přední podporovatele iniciativy "Stop baráži".

Spící obr je vzhůru. Slavia může do extraligy, tvrdí Bednář. Šance by klub zbláznila

Jiří Průžek oslavuje gól pražské Slavie v první lize

Jenže aktuálně má blíže k pádu z první ligy než k postupu nahoru. Berani prohráli sedmkrát v řadě, během této mizérie nastříleli jen sedm gólů a třeba v Kolíně schytali ostudný debakl 0:6. Na dvanáctém místě tabulky je od posledního béčka Pardubic dělí tři body.

Před týdnem vedení odvolalo trenéry Jána Pardavého a Richarda Kapuše, na jejichž místa nastoupili dosavadní kouč juniorů Martin Janeček a klubová legenda Martin Hamrlík. Obrat k lepšímu ale nepřišel.

Naopak, při pondělním zápase s Táborem (1:3) bylo na zlínském stadionu pořádně dusno.

Fanoušci svými pokřiky požadovali konec sportovního manažera Jana Srdínka a prostřednictvím barev na výmluvném transparentu zdůraznili jeho minulost u největšího rivala.

Transparent proti Janu Srdínkovi
Foto: Facebooková stránka Žluto-Modří-Ševci

Srdínko byl kdysi coby špičkový obránce pevnou součástí zlaté éry Vsetína a v klubu působil i v roli trenéra. Před dvěma lety přešel přes kopec rovnou do Zlína.

Jako sportovní manažer teď schytává kritiku fanoušků, kteří na sociálních sítích označují Srdínka, generálního manažera klubu Jana Pravdu a primátora města Jiřího Korce (ANO) jako "hrobaře zlínského hokeje".

Mužstvo s mnoha hráči s bohatými zkušenostmi z nejvyšší soutěže se ne a ne nastartovat, nejproduktivnějším hokejistou Zlína je Petr Holík s pouhými 13 body za 23 zápasů.

"Nemají moc levný tým na první ligu. Rozpočtem musí být určitě v nejlepší trojce nebo čtyřce," podivoval se nad situací Zlína v podcastu Mistři světa někdejší extraligový šampion Radek Duda.

Své příznivce navíc klub dráždí i tím, že jim na Facebooku a Instagramu vypnul možnost komentovat příspěvky oficiálního účtu.

A právě cenzura na sociálních sítích byla v pondělí tématem dalšího transparentu v hledišti: "17. 11. slavíme svobodu a hledáme tlačítko komentář."

"Věřím, že díky poctivé dřině se situace brzy vrátí do kolejí, které si všichni přejeme. Cíl zůstává stejný - přímý postup do play off," vyhlásil před pár dny za město, které má v klubu většinový podíl, primátor Korec.

"Generální manažer Pravda a jeho tým za svoji éru vždy dovedli Berany do finále. Mají plnou podporu a důvěru všech členů Rady a zastupitelstva města," dodal.

Při vyrovnanosti první ligy ztrácí Zlín na šestou příčku, která zajišťuje zmíněný přímý postup do play off, před polovinou základní části stále jen pět bodů.

Ve středu se představí na ledě desátého Frýdku-Místku.

20 let v Jáchymově? Cicero stejně řečnil. Hokej strhl k revoluci a Spartu k titulu

Jan Reindl s mistrovským pohárem v roce 1990
 
