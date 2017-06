Kluby KHL dluží hráčům půl miliardy, neplatí ani Slovan. Réway: Tam bych určitě nešel

před 19 minutami

Kontinentální liga má vážné finanční problémy, které nemůže dál přehlížet. I vzhledem k instrukcím ruského prezidenta Vladimira Putina hodlá šetřit. Hokejisté nejspíš budou vydělávat méně a některé týmy skončí.

Praha - Rok kvůli potížím se srdcem marodil, teď Martin Réway zase myslí na místo vedle útočných es Montrealu. Že by sezonu odstartoval v bratislavském Slovanu, který na něj má práva, vůbec neuvažuje. "Tam bych určitě nešel," sdělil deníku Nový Čas. "Od kluků jsem slyšel, jak jim chodí pozdě výplaty, to je ostuda. Klub by s tím měl něco dělat, nebo KHL vůbec nehrát."

Jedním z hokejistů, jimž Slovan nejspíš pořád dluží, je Michel Miklík. Serveru Šport24.sk na konci května řekl: "Nechápu, jak může Bratislava pokračovat v soutěži, když nemá uhrazené dluhy vůči hráčům. Vedení Kontinentální ligy přitom o těch závazcích ví."

Vysvětlení je prosté. Kdyby vedení ruské soutěže vyškrtlo všechny dlužníky, přišlo by nejméně o čtvrtinu účastníků, v nejhorším případě skoro o polovinu. O takový skandál jistě nestojí.

Alarmující ekonomickou situaci každopádně nemůže popřít. Nejlepší ligu v Evropě momentálně hraje pár bohatých až superbohatých klubů, ovšem zbytek strádá. Někdo je "jen" chudý, někdo vyloženě čelí krachu.

Hráčům dluží výplaty až dvanáct týmů, sedm z nich posílá mzdy pozdě zcela pravidelně. Někdy jde až o půlroční prodlevu. Za všechno hovoří fakt, že celková dlužná částka přesahuje miliardu rublů (asi 414 milionů korun).

Už je jisté, že příští ročník ruské soutěže nerozehrají dva ze současných 29 klubů - Medveščak Záhřeb a Metallurg Novokuzněck.

Instrukce od Putina

Snaha dostihnout zámořskou NHL, kterou tvoří 31 mužstev, definitivně ztroskotala. Místo původně plánového rozšiřování přicházejí škrty. Šetření naposledy odskákal Novokuzněck, rozhodně ale není poslední položkou.

Zodpovědnější chování iniciuje sám prezident východního kolosu Vladimir Putin. "Máme od něj instrukce, podle nichž by se profesionální sport měl uživit sám," prozradil v půlce května šéf KHL Dmitrij Černyšenko.

Kluby o klíčové peníze od státních firem samozřejmě nepřijdou, ale bude jich méně.

Proto v dalších letech zřejmě klesnou platy, byť ne o tolik, aby hokejisté ve velkém utíkali do Evropy. Také by se měl snížit platový strop. I kvůli tomu, aby kupříkladu Petrohrad neproplouval k titulu tak snadno.

Černyšenko a spol. dále počítají s tím, že od přespříští sezony klesne počet týmů na 24, což znamená, že stopku dostanou ještě tři nynější účastníci. V ohrožení jsou ti výkonnostně slabí, finančně nestabilní a divácky neatraktivní.

Bát by se tedy měli fanoušci Lady Togliatti či Jugry Chanty-Mansijsk.

Slovan navzdory finančním trablům mezi nejvíce ohroženými není. Zatím. Vše se může změnit, pokud KHL zamíří do Japonska, Jižní Koreje či západní Evropy, o což pořád stojí, a zároveň bude chtít udržet počet mužstev na - podle svého mínění ideální - čtyřiadvacítce.