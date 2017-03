Jedenáct zápasů a nula. David Pastrňák svou bodovací sérii v NHL nenatáhl

před 54 minutami

Patnáct bodů si v posledních jedenácti zápasech NHL připsal David Pastrňák, včera ovšem jeho skvělá série skončila. Ani on, ani David Krejčí se do statistik nezapsali a také kvůli tomu Boston padl v Torontu 2:4.

New York - David Pastrňák bodoval v každém z předchozích jedenácti zápasů v NHL, na obranu Toronta však nevyzrál. A nejen to, s Davidem Krejčím byli u dvou inkasovaných gólů.

V důležité bitvě o postup do play off mezi Torontem a Bostonem vstřelily oba celky jeden gól v první třetině, a pak dlouhou dobu kralovali na ledě oba gólmani. Když už se zdálo, že zápas dospěje do prodloužení, byl v 58. minutě vyloučen hostující útočník Dominic Moore a Maple Leafs 117 sekund před třetí sirénou gólem v přesilové hře zlomili nerozhodný stav 1:1.

Domácí vzápětí přidali další dva góly do prázdné branky při power play, přičemž na tom druhém se podílel asistencí Roman Polák. Deset sekund před koncem pak hříšník Moore korigoval skóre na konečných 4:2.

Jiří Hudler si připsal asistenci u jediného gólu hokejistů Dallasu, díky němuž Stars porazili San Jose 1:0. Třiatřicetiletý Hudler naskočil do druhého zápasu poté, co předchozích pět proseděl pouze na tribuně v roli náhradníka. V pondělí odehrál 9 minut a 51 sekund, stihl dvakrát vystřelit na branku a ve 35. minutě byl na ledě u rozhodujícího okamžiku utkání.

Dallas, v jehož dresu nechyběli ani Radek Faksa a Aleš Hemský, na několik sekund zamkl soupeře v útočném pásmu, Adam Cracknell si z rohu kluziště povyjel až k modré čáře, udělal kličku a jeho střelu před brankou tečoval Curtis McKenzie. Hudlerovi připsali statistici druhou asistenci.

První zápas v letošní sezoně odehrál za Arizonu obránce Zbyněk Michálek, jenž byl před pár dny povolán z farmy. Čtyřiatřicetiletý bek strávil na ledě v Nashvillu téměř 16 minut a nebyl u žádného ze tří inkasovaných gólů, kvůli nimž Coyotes prohráli 1:3.

Premiéru v letošním ročníku NHL prožil také útočník Tomáš Nosek z Detroitu, který podlehl 1:2 Buffalu. Porážku neodvrátil ani brankář Petr Mrázek, který pochytal 28 z 30 střel Sabres.

Výsledky NHL:

Toronto - Boston 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Branky: 15. Rielly, 59. Bozak, 59. Nylander, 60. Kadri (Polák) - 8. Backes, 60. Moore. Střely na branku: 30:35. Diváci: 19.347. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Bozak (oba Toronto), 3. Rask (Boston).

Detroit - Buffalo 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 33. Tatar - 11. Eichel, 29. Moulson. Petr Mrázek odchytal za Detroit 59 minut, z 30 střel inkasoval 2 góly a úspěšnost zásahů měl 93,3 procenta. Střely na branku: 35:30. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Lehner (Buffalo), 2. Green (Detroit), 3. O'Reilly (Buffalo).

Edmonton - Los Angeles 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky: 2. Maroon, 13. Lucic. Střely na branku: 31:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. McDavid, 3. Lucic (všichni Edmonton).

Dallas - San Jose 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 35. McKenzie (Hudler). Střely na branku: 20:30. Diváci: 17.687. Hvězdy zápasu: 1. Lehtonen, 2. McKenzie (oba Dallas), 3. Dell (San Jose).

Nashville - Arizona 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 37. a 47. Ellis, 26. Arvidsson - 57. Ekman-Larsson. Střely na branku: 31:26. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Rinne, 3. C. Smith (všichni Nashville).

