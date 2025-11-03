Lední hokej

Král Bednář. Odrazí se k nejlepším na světě, tvrdí ve Finsku. Zbystřil také Rulík

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 2 hodinami
Pokud někde český hokej dlouhodobě nemá problém, a to ani na úrovni NHL, je to pozice brankáře. V nejlepší lize na světě by si v budoucnu rád zachytal také 23letý Jan Bednář, byť z přímé cesty v aktuální sezoně uhnul do Finska. Statistikám tamní soutěže však kraluje a prší na něj chvála ze všech stran.
Jan Bednář baví fanoušky ve Finsku i svými oslavami.
Jan Bednář baví fanoušky ve Finsku i svými oslavami. | Foto: Twitterový účet Porin Ässät

Ässät Pori, klub zvyklý hrát v posledních letech ve spodních patrech finské ligy, stráví první reprezentační přestávku na špici tabulky. A je to z podstatné části zásluha Bednáře.

Český gólman nastoupil do 15 utkání a vychytal neuvěřitelných 13 výher. Jeho kolega Filip Lindberg šel do akce pětkrát a byla z toho dvě vítězství - v jednom z těchto případů ale Lindberga po dvou třetinách střídal Bednář.

Související

Boj o NHL zbrzdila podivná lapálie. Teď Čech bez žebra září ve Finsku: Nic nebalím

Jan Bednář v dresu finského Ässätu Pori

Karlovarský rodák vévodí brankářským číslům finské ligy jak v úspěšnosti zákroků (93,53 %), tak v průměru (1,81 gólu na zápas).

Podle pokročilých statistik chytil více než 15 gólů nad očekávání (místo očekávaných 41,43 jich dostal 26). A k tomu zapsal i jedno čisté konto.

Bednářovy zákroky se objevují v highlightech ligy na sociálních sítích, fanoušci se baví jeho oslavami po vítězných zápasech a ve finských médiích se o Čechovi píše výhradně v superlativech.

"Bednář je nejlepším brankářem ligy. Tenhle pružný a dlouhonohý Čech je zároveň hlavním faktorem, proč ji Ässät vede," zdůraznil ve svém textu Sami Hoffrén z deníku Helsingin Sanomat.

"Celý tým hraje skvěle do defenzivy, ale Bednářovy statistiky jsou přímo nestydaté. Chladnokrevný urostlý Čech je zatím nejlepší ve všech ohledech," pokračoval novinář.

Zmínil výbornou práci trenéra brankářů Ässätu Jaakka Rosendahla, jehož si v rozhovoru pro Aktuálně.cz v polovině října pochvaloval i sám Bednář.

"Všechno nasvědčuje tomu, že Bednář bude dalším skvělým brankářem, který se z Pori v budoucnu odrazí do NHL," předpověděl Hoffrén.

Před pár lety to totiž dokázal Rus Daniil Tarasov, byť z Ässätu zamířil do NHL ještě přes zastávku v Ufě. Dříve se posun "přímou linkou" odtud povedl Finovi Anttimu Raanntovi.

A Bednář má před sebou ještě jeden vzor - krajana Lukáše Dostála.

"Lukáš šel do Ameriky z Ilvesu Tampere. Finská liga je pro rozvoj mladých gólmanů kvalitní, proto jsem se rozhodl jít sem," popisoval brankář, který kdysi v české extralize debutoval za Karlovy Vary jako šestnáctiletý.

Později ho draftoval Detroit, Bednář pak chytal v kanadské juniorce, zkusil si také AHL, ale šance na nejblyštivější scéně v soutěžním utkání za Red Wings nepřišla.

I kvůli vážným zdravotním problémům se srážlivostí krve, které Čechovi před třemi lety vzaly skoro celou sezonu. Doktoři mu zároveň museli vyoperovat první žebro pod klíční kostí, až pak se mohl Bednář k hokeji postupně vracet.

Související

Nečas je dobrý, ale... Megasmlouva pro českou hvězdu budí i kousavou kritiku

NHL Útočník Colorada Martin Nečas

Předchozí dva ročníky však strávil převážně "jen" v Toledu, které hraje East Coast Hockey League (ECHL), soutěž ještě o úroveň níže pod farmářskou AHL. Bednář cítil, že tam se jeho hokejový růst zastavil a rozhodl se pro návrat do Evropy.

"Extraligu jsem řešil jen trošku, upřímně jsem se spíš zaměřil na to Finsko. Rozhodně toho nelituju," líčil bezmála dvoumetrový brankář ve zmíněném říjnovém rozhovoru.

Od té doby vychytal Ässätu dalších pět vítězství a hájí s Pori nečekanou pozici na čele tabulky, o které se tým s tradičními černými pikami na dresech momentálně přetahuje s Jyväskylou.

Bednář by mohl by být zajímavým esem i pro českou reprezentaci, tedy alespoň co se týče seriálu Euro Hockey Tour, eventuálně květnového mistrovství světa ve Švýcarsku.

Hlavní kouč Radim Rulík s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem ho navíc znají ještě z národního týmu do 20 let.

"Podle posledních zpráv, které mám, mě trenéři sledují," řekl Bednář webu Hokej.cz před zveřejněním nominace na Finské hry. Tam se jeho jméno nakonec neobjevilo, nicméně v dalším průběhu sezony může příležitost přijít.

Související

Myslel na sebevraždu, zachránil ho žabí jed. Hemský se léčil s mužem, co zabil Usámu

Aleš Hemský na Světovém poháru 2016
 
Mohlo by vás zajímat

Dostál první hvězdou zápasu, chtěl trefit i prázdnou bránu, málem při tom inkasoval

Dostál první hvězdou zápasu, chtěl trefit i prázdnou bránu, málem při tom inkasoval

Pardubice se Třinci pomstily za hořkou porážku, Olomouc rozhodla v čase 59:56

Pardubice se Třinci pomstily za hořkou porážku, Olomouc rozhodla v čase 59:56

Nečas zopakoval kuriózní kousek. Jeho starty začínají děsit NHL

Nečas zopakoval kuriózní kousek. Jeho starty začínají děsit NHL
0:46

Nečas poslal vzkaz kritikům luxusní smlouvy. Chutnalo mu to, liboval si kouč Colorada

Nečas poslal vzkaz kritikům luxusní smlouvy. Chutnalo mu to, liboval si kouč Colorada
1:36
hokej sport Obsah Jan Bednář Česká hokejová reprezentace AHL Detroit Red Wings Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 21 minutami
Policejní zásah v centrále VZP. Detektivové zadrželi více než deset lidí
Domácí

Policejní zásah v centrále VZP. Detektivové zadrželi více než deset lidí

VZP uvedla, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí.
před 24 minutami
"Pokud EU směrnici nezmění, přestaneme dodávat LNG," hrozí Katar
Světová ekonomika

"Pokud EU směrnici nezmění, přestaneme dodávat LNG," hrozí Katar

Směrnice ukládá podnikům v EU povinnost kontrolovat, zda jejich dodavatelské řetězce nevyužívají nucenou práci či neškodí životnímu prostředí.
Aktualizováno před 34 minutami
Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 48 minutami
Izrael potvrdil, že těla, která obdržel od Hamásu, patří vojákům
Zahraničí

ŽIVĚ
Izrael potvrdil, že těla, která obdržel od Hamásu, patří vojákům

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 50 minutami
Spotlight

Babišovi hrozí, že ho zavřou. Je vidět, že nejsilnější jsou Motoristé, říká Vystrčil

Babišovi hrozí, že ho zavřou. Je vidět, že nejsilnější jsou Motoristé, říká Vystrčil
32:00
před 59 minutami

Krejčí se vrátil do hry, Atlanta ale v NBA nestačila na Cleveland

Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Clevelandu 109:117. Nepomohly jim ani tři body Víta Krejčího, který se vrátil do sestavy poté, co předchozí tři zápasy strávil na lavičce. V neděli…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Pan Nikdo proti Putinovi. "V Rusku bych už dávno seděl," vypráví autor filmu
Film

Pan Nikdo proti Putinovi. "V Rusku bych už dávno seděl," vypráví autor filmu

Film vznikl z dokumentárních záběrů, které Talankin natočil v desetitisícovém ruském městě Karabaš a které měly původně sloužit ruské propagandě.
Další zprávy