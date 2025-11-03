Král Bednář. Odrazí se k nejlepším na světě, tvrdí ve Finsku. Zbystřil také Rulík

Ässät Pori, klub zvyklý hrát v posledních letech ve spodních patrech finské ligy, stráví první reprezentační přestávku na špici tabulky. A je to z podstatné části zásluha Bednáře.
Český gólman nastoupil do 15 utkání a vychytal neuvěřitelných 13 výher. Jeho kolega Filip Lindberg šel do akce pětkrát a byla z toho dvě vítězství - v jednom z těchto případů ale Lindberga po dvou třetinách střídal Bednář.
Karlovarský rodák vévodí brankářským číslům finské ligy jak v úspěšnosti zákroků (93,53 %), tak v průměru (1,81 gólu na zápas).
Podle pokročilých statistik chytil více než 15 gólů nad očekávání (místo očekávaných 41,43 jich dostal 26). A k tomu zapsal i jedno čisté konto.
Bednářovy zákroky se objevují v highlightech ligy na sociálních sítích, fanoušci se baví jeho oslavami po vítězných zápasech a ve finských médiích se o Čechovi píše výhradně v superlativech.
"Bednář je nejlepším brankářem ligy. Tenhle pružný a dlouhonohý Čech je zároveň hlavním faktorem, proč ji Ässät vede," zdůraznil ve svém textu Sami Hoffrén z deníku Helsingin Sanomat.
Dobrý večer, Jan Bednář! 💪👑#Liiga @PorinAssat pic.twitter.com/uKmg44S5nJ— Liiga (@smliiga) October 11, 2025
"Celý tým hraje skvěle do defenzivy, ale Bednářovy statistiky jsou přímo nestydaté. Chladnokrevný urostlý Čech je zatím nejlepší ve všech ohledech," pokračoval novinář.
Zmínil výbornou práci trenéra brankářů Ässätu Jaakka Rosendahla, jehož si v rozhovoru pro Aktuálně.cz v polovině října pochvaloval i sám Bednář.
"Všechno nasvědčuje tomu, že Bednář bude dalším skvělým brankářem, který se z Pori v budoucnu odrazí do NHL," předpověděl Hoffrén.
Před pár lety to totiž dokázal Rus Daniil Tarasov, byť z Ässätu zamířil do NHL ještě přes zastávku v Ufě. Dříve se posun "přímou linkou" odtud povedl Finovi Anttimu Raanntovi.
A Bednář má před sebou ještě jeden vzor - krajana Lukáše Dostála.
"Lukáš šel do Ameriky z Ilvesu Tampere. Finská liga je pro rozvoj mladých gólmanů kvalitní, proto jsem se rozhodl jít sem," popisoval brankář, který kdysi v české extralize debutoval za Karlovy Vary jako šestnáctiletý.
Později ho draftoval Detroit, Bednář pak chytal v kanadské juniorce, zkusil si také AHL, ale šance na nejblyštivější scéně v soutěžním utkání za Red Wings nepřišla.
I kvůli vážným zdravotním problémům se srážlivostí krve, které Čechovi před třemi lety vzaly skoro celou sezonu. Doktoři mu zároveň museli vyoperovat první žebro pod klíční kostí, až pak se mohl Bednář k hokeji postupně vracet.
Předchozí dva ročníky však strávil převážně "jen" v Toledu, které hraje East Coast Hockey League (ECHL), soutěž ještě o úroveň níže pod farmářskou AHL. Bednář cítil, že tam se jeho hokejový růst zastavil a rozhodl se pro návrat do Evropy.
"Extraligu jsem řešil jen trošku, upřímně jsem se spíš zaměřil na to Finsko. Rozhodně toho nelituju," líčil bezmála dvoumetrový brankář ve zmíněném říjnovém rozhovoru.
Od té doby vychytal Ässätu dalších pět vítězství a hájí s Pori nečekanou pozici na čele tabulky, o které se tým s tradičními černými pikami na dresech momentálně přetahuje s Jyväskylou.
Bednář by mohl by být zajímavým esem i pro českou reprezentaci, tedy alespoň co se týče seriálu Euro Hockey Tour, eventuálně květnového mistrovství světa ve Švýcarsku.
Hlavní kouč Radim Rulík s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem ho navíc znají ještě z národního týmu do 20 let.
"Podle posledních zpráv, které mám, mě trenéři sledují," řekl Bednář webu Hokej.cz před zveřejněním nominace na Finské hry. Tam se jeho jméno nakonec neobjevilo, nicméně v dalším průběhu sezony může příležitost přijít.