Myslel na sebevraždu, zachránil ho žabí jed. Hemský se léčil s mužem, co zabil Usámu

Dnes 42letý Hemský se o svých těžkých stavech znovu rozpovídal ve slovenském podcastu MVP Talkshow a pustil se také do vyprávění o tom, co mu v poslední době pomohlo.
"Před šesti měsíci jsem byl v Mexiku na psychedelické terapii. Řekl mi o tom člověk z amerického fotbalu, který má s hlavou taky problémy," začal světový šampion z roku 2005.
Zkusil léčbu za pomoci silně halucinogenních látek ibogainu a 5-MeO-DMT, která se vyskytuje v jedu některých žab.
"Při ibogainu se podíváte sám na sebe do zrcadla těžkým způsobem. Při 5-MeO-DMT cítíte spíš strach. Nadechnete se, terapeut počítá a když vydechnete, má to být poslední výdech vašeho života. Jdete na druhou stranu," popisoval Hemský.
Díky zážitkům z Mexika prožil podle vlastních slov restart života.
"Od té doby nepiju, vůbec na to nemám chuť. Nemám strach z létání ani ničeho jiného. Změnilo mi to život, cítím se, jako by mi bylo 18 let. Dá vám to do hlavy hrozné množství dopaminu," řekl majitel 888 startů v NHL, kde hrál za Edmonton, Dallas, Ottawu a Montreal.
O problémech po kariéře hovořil otevřeně už vloni v podcastu projektu Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz. Bez hokeje se Hemský cítil nicotně, před pádem do depresí a k alkoholu ho neuchránila ani rodina - manželka a dva malí synové.
"Dva nebo tři roky po konci kariéry (Hemský končil ve svých 34 letech v sezoně 2017/18, pozn. red.) jsem byl hodně špatný. Měl jsem i chvíle, kdy bych to ukončil," zopakoval Hemský v MVP Talkshow.
Manželka ho přiměla, aby se obrátil na hráčskou asociaci, Hemskému pomohly návštěvy u terapeutky. Přesto cítil, že pořád není v pohodě.
Na psychedelické terapii v Mexiku se seznámil s bývalými členy elitních speciálních amerických jednotek Navy SEALs. Jejich problémy se začleněním do obyčejného života srovnal s potížemi hokejistů.
"My sice na nikoho nestřílíme, ale v hokeji jste taky ve válce s těmi kluky. Vojáci to mají podobné. Přijedou, a je konec. Plácají se v tom. Když se kolem vás střílí, musí to být obrovský tlak na mozek," uvažoval Hemský.
"Byl jsem tam s chlapem, který zabil Usámu bin Ládina. Po tom, co jsme tam spolu prožili, jsme s těmi kluky jako rodina," dodal.
Hemský hrál už v 16 letech extraligu za rodné Pardubice, pak odešel do Kanady a o tři roky později naskočil v Edmontonu do NHL. Ve výlukové sezoně 2004/05 vyhrál titul s Pardubicemi a na mistrovství světa ve Vídni získal zlato.
V další sezoně se mu na krku houpala bronzová olympijská medaile z Turína, s Edmontonem prohrál sedmé finále NHL. To mu bylo stále teprve 22 let.
Avšak ve zbytku kariéry už se těmto úspěchům znovu nepřiblížil. A do toho ty proklaté otřesy mozku.
"Ani nedokážu říct, kolik jich bylo. Není to jako zlomená ruka, je to mozek, do kterého nikdo nevidí. Jste při tom bezradný. Jeden den může být takový, druhý zase jiný. Točíte se v tom," vzpomínal Hemský.
Sám zalitoval, že v několika případech poslechl naléhání vedení týmu a nedopřál si delší odpočinek. Proto vyslal ve slovenském podcastu vzkaz mladým sportovcům.
"Zdraví máte jen jedno, nenechte se do ničeho nutit. Když mozku po otřesu nedáte čas, dožene vás to a pak vám nikdo nepomůže. Žádný tým ani manažeři. Budete se trápit vy, ovlivní to vaši rodinu a okolí," radil Hemský.
"Pro blízké lidi je potom těžké vám pomoct. Protože třeba vypadáte v pohodě, ale nejste. Chcete být sám. Jste jako v černé díře, já jsem vůbec nevycházel z baráku," doplnil.
Strach z toho, že se démoni vrátí, Hemský nemá. A kdyby ano, odjede podle vlastních slov zpátky na terapie do Mexika.
"Zjistil jsem, že na prvním místě musíte mít sám sebe. Dokud se nepostaráte o sebe, nepostaráte se o ostatní. Až když jste šťastný vy, můžete dát všechno ostatním. Můj cíl je teď dát dětem možnosti, aby vyrostly a v životě něco dokázaly," řekl.
"Je jedno, jestli jste gambler, alkoholik, závislý na drogách nebo máte trauma z dětství. Dá se to spravit, jen se jako člověk nesmíte zavřít do sebe," vzkázal Hemský.