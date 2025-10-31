Lední hokej

Nečas je dobrý, ale... Megasmlouva pro českou hvězdu budí i kousavou kritiku

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 2 hodinami
Žebříček nejlépe placených českých hokejistů se třese. Dosud kralujícího Davida Pastrňáka vystřídá od příští sezony Martin Nečas. Jeho nová smlouva s Coloradem, vesměs označovaná za férovou, však v tamních médiích vzbuzuje i kritiku.
NHL Útočník Colorada Martin Nečas
NHL Útočník Colorada Martin Nečas
NHL Útočník Colorada Martin Nečas
NHL Útočník Colorada Martin Nečas
NHL: Colorado Avalanche at Los Angeles Kings Zobrazit 9 fotografií

Může překvapit, že si Nečas a Avalanche plácli, kor s takovým předstihem.

Nejdřív se psalo, že český útočník není v Coloradu úplně spokojený. To sice vyvrátil, ale pořád tu byly zvěsti, že si ho klub s ohledem na potřebu budoucí dohody s geniálním bekem Calem Makarem nebude moct dovolit, případně že se jednání potáhnou.

I tak to vyšlo. Už na konci října, dlouhé měsíce před vypršením hráčovy stávající smlouvy.

Podmínky jsou i díky rostoucímu platovému stropu ohromující. Nečas si během osmi let vydělá 92 milionů dolarů, v průměru 11,5 ročně, tedy o 250 tisíc více než Pastrňák. Navíc má ve smlouvě klauzuli, podle které ho Avalanche v prvních sedmi letech nemohou bez souhlasu vyměnit ani poslat na farmu. 

"Je to elektrizující křídelník do elitní lajny a je mu 26 let. Takoví se hledají a získávají těžko. Musíte je buď draftovat, nebo za ně zaplatit vysokou cenu, ať už na volném trhu, nebo v rámci výměny," komentoval podpis generální manažer Colorada Chris MacFarland. 

Připomeňme, že Nečase ulovil v lednu 2025 z Caroliny. Za "zásilku", ve které byla česká osmaosmdesátka hlavní, ale ne jedinou položkou, obětoval superhvězdného Mikka Rantanena, s nímž nenalézal společnou řeč ohledně prodloužení spolupráce.

Rantanen se posléze nedohodl ani s Carolinou, potřeboval ještě výměnu do Dallasu, kde pod platovým stropem nově zabírá 12 milionů dolarů.

Nečas nakonec bude stát jen o 500 tisíc méně, o čemž se mu dřív mohlo jen zdát. Momentálně mu dobíhá dvouletý kontrakt s ročním příjmem v průměru 6,5 milionu.

"Je hezké vidět, že mi věří. To je něco nového," prohlásil český forvard krátce po podpisu životní smlouvy.

Dovětek, že jde o něco nového, se dá číst jako popíchnutí bývalého zaměstnavatele, u kterého Nečas dostával mnohem skromnější a jen krátkodobé kontrakty.

"Nečasův citát by v Carolině mohl vyvolat rozruch. Zakládá se ale na pravdě," napsal deník Denver Gazette.

"Nedostatek důvěry byl na ledě patrný. Nečas se pachtil s tím, aby u Hurricanes dostal stálé místo v první přesilovkové formaci, přestože byl možná jejich nezručnějším útočníkem," dodal.

Nečas ve speciálním dresu Quebec Nordiques. Avalanche tak letos vzdali hold místu, kde sídlili před stěhováním do Colorada.
Nečas ve speciálním dresu Quebec Nordiques. Avalanche tak letos vzdali hold místu, kde sídlili před stěhováním do Colorada. | Foto: Reuters

Co se týče sezonního icetimu, došel Nečas v Carolině maximálně na 18:25.

To v Coloradu je v probíhající sezoně s průměrem přes 21 minut na zápas nejvytěžovanějším forvardem mančaftu hned po Nathanu MacKinnonovi. Dokonce hraje víc než bostonský Pastrňák, který je těsně pod 20minutovým icetimem.

Odchovanec Žďáru nad Sázavou a Komety se za obří důvěru odvděčil 13 body (7+6) v 11 utkáních.

Dobrý hráč, ale…

Díky své rychlosti nabyl mezi fanoušky popularitu. Jeho monstrózní smlouvu vesměs vítají, často bujaře. Najdou se však i tací, kteří stále vzpomínají na Rantanena a českou akvizici s ním srovnávají, kor když od příštího ročníku na tom obě hvězdy budou platově skoro stejně.

Do debaty se vložil i sloupkař listu The Denver Post Troy Renck. "Proč jsme prostě nezaplatili Rantanenovi? Jeho životopis z play off se čte jako skvělá kniha. Ten Nečasův je jen brožurka," napsal s poukazem na možná největší rozdíl mezi oběma hokejisty.

Zatímco český forvard ve vyřazovacích bojích ještě zcela nepřesvědčil, statný Fin si v nich vysloužil pověst hráče pro rozhodující momenty, jednoho z nejlepších své generace. A Coloradu vydatně pomohl ke Stanley Cupu. 

To teď Renck očekává i od Nečase. "Je to dobrý hráč. Jeho nová smlouva je férová. Také ale znamená, že Avalanche sázejí vše na jednu kartu, což zvyšuje očekávání, že to vyjde," poznamenal sloupkař.

A dodal: "Musí to vyjít. Jinak Marty Party vejde do klubové historie jako zabiják zábavy."

Související

Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Kirill Kaprizov
 
Mohlo by vás zajímat

Mladá Boleslav i podruhé pod Hakenem uspěla, odnesl to Litvínov

Mladá Boleslav i podruhé pod Hakenem uspěla, odnesl to Litvínov

Pastrňák znovu mezi hvězdami. K výhře Bostonu přispěl dalším gólem a nahrávkou

Pastrňák znovu mezi hvězdami. K výhře Bostonu přispěl dalším gólem a nahrávkou
1:25

Hertlův útok má nejlepší čísla v NHL. Vegas otočilo a dalo k Čechovi superhvězdu

Hertlův útok má nejlepší čísla v NHL. Vegas otočilo a dalo k Čechovi superhvězdu

Půjde Kovář na kobereček? zní po ostrých slovech. Málek sparťana hájí

Půjde Kovář na kobereček? zní po ostrých slovech. Málek sparťana hájí
hokej sport Obsah NHL Martin Nečas Colorado Avalanche

Právě se děje

před 25 minutami
Mladá Boleslav i podruhé pod Hakenem uspěla, odnesl to Litvínov
Hokej

Mladá Boleslav i podruhé pod Hakenem uspěla, odnesl to Litvínov

Podívejte se na výsledky 20. kola hokejové extraligy.
před 31 minutami
Program vlády odráží hlavně priority ANO. Co z něj uspokojí Motoristy a SPD?
Domácí

Program vlády odráží hlavně priority ANO. Co z něj uspokojí Motoristy a SPD?

Trojice stran se programové prohlášení oficiálně chystá zveřejnit v pondělí, kdy také podepíše koaliční smlouvu.
před 38 minutami
Ví, o čem mluví? Trump otevřel Pandořinu skříňku, varují experti na jaderné zbraně
0:23
Zahraničí

Ví, o čem mluví? Trump otevřel Pandořinu skříňku, varují experti na jaderné zbraně

"Někdo by si měl promluvit s někým dospělým v Bílém domě a zjistit, o co jde," řekl Kimball. "Trumpovu reptání nerozumím o nic víc než vy," dodal.
před 1 hodinou
Zahraničí

Král Karel III. se zbavil kontroverzního bratra Andrewa. Bude to Británii stačit?

Král Karel III. se zbavil kontroverzního bratra Andrewa. Bude to Británii stačit?
Prohlédnout si 15 fotografií
Toto rozhodnutí, které učinil král, jenž stále prochází léčbou rakoviny, patří k nejdramatičtějším krokům proti členovi královské rodiny v moderní britské historii a zároveň odráží snahu ochránit monarchii, která ztrácí podporu mladší generace Britů (na snímku z roku 1965 královna Alžběta se svými syny Andrewem a Charlesem).
Britská média, která týdny na titulních stránkách zveřejňovala detaily Andrewových vztahů s Epsteinem a finančních záležitostí, přivítala krok paláce. Daily Mail označil Andrewa jednoduše za „vyhoštěného“ a Daily Mirror prohlásil „Konečně“.
před 2 hodinami
Nečas je dobrý, ale... Megasmlouva pro českou hvězdu budí i kousavou kritiku
Hokej

Nečas je dobrý, ale... Megasmlouva pro českou hvězdu budí i kousavou kritiku

Žebříček nejlépe placených českých hokejistů se třese. Dosud kralujícího Davida Pastrňáka vystřídá od příští sezony Martin Nečas.
Aktualizováno před 2 hodinami
Programové prohlášení dorazilo na Hrad. Koalice odmítá povolenky a zavede referendum
Domácí

ŽIVĚ
Programové prohlášení dorazilo na Hrad. Koalice odmítá povolenky a zavede referendum

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 2 hodinami
Rusko uspělo u arbitráže. Jeho sportovcům se ještě může otevřít cesta na OH
Ostatní sporty

Rusko uspělo u arbitráže. Jeho sportovcům se ještě může otevřít cesta na OH

Rusko uspělo u sportovní arbitráže CAS s odvoláním proti plošnému vyloučení svých sáňkařů ze soutěží mezinárodní federace FIL.
Další zprávy