Nečas je dobrý, ale... Megasmlouva pro českou hvězdu budí i kousavou kritiku

Může překvapit, že si Nečas a Avalanche plácli, kor s takovým předstihem.
Nejdřív se psalo, že český útočník není v Coloradu úplně spokojený. To sice vyvrátil, ale pořád tu byly zvěsti, že si ho klub s ohledem na potřebu budoucí dohody s geniálním bekem Calem Makarem nebude moct dovolit, případně že se jednání potáhnou.
I tak to vyšlo. Už na konci října, dlouhé měsíce před vypršením hráčovy stávající smlouvy.
Podmínky jsou i díky rostoucímu platovému stropu ohromující. Nečas si během osmi let vydělá 92 milionů dolarů, v průměru 11,5 ročně, tedy o 250 tisíc více než Pastrňák. Navíc má ve smlouvě klauzuli, podle které ho Avalanche v prvních sedmi letech nemohou bez souhlasu vyměnit ani poslat na farmu.
"Je to elektrizující křídelník do elitní lajny a je mu 26 let. Takoví se hledají a získávají těžko. Musíte je buď draftovat, nebo za ně zaplatit vysokou cenu, ať už na volném trhu, nebo v rámci výměny," komentoval podpis generální manažer Colorada Chris MacFarland.
Připomeňme, že Nečase ulovil v lednu 2025 z Caroliny. Za "zásilku", ve které byla česká osmaosmdesátka hlavní, ale ne jedinou položkou, obětoval superhvězdného Mikka Rantanena, s nímž nenalézal společnou řeč ohledně prodloužení spolupráce.
Rantanen se posléze nedohodl ani s Carolinou, potřeboval ještě výměnu do Dallasu, kde pod platovým stropem nově zabírá 12 milionů dolarů.
Nečas nakonec bude stát jen o 500 tisíc méně, o čemž se mu dřív mohlo jen zdát. Momentálně mu dobíhá dvouletý kontrakt s ročním příjmem v průměru 6,5 milionu.
"Je hezké vidět, že mi věří. To je něco nového," prohlásil český forvard krátce po podpisu životní smlouvy.
Dovětek, že jde o něco nového, se dá číst jako popíchnutí bývalého zaměstnavatele, u kterého Nečas dostával mnohem skromnější a jen krátkodobé kontrakty.
"Nečasův citát by v Carolině mohl vyvolat rozruch. Zakládá se ale na pravdě," napsal deník Denver Gazette.
"Nedostatek důvěry byl na ledě patrný. Nečas se pachtil s tím, aby u Hurricanes dostal stálé místo v první přesilovkové formaci, přestože byl možná jejich nezručnějším útočníkem," dodal.
Co se týče sezonního icetimu, došel Nečas v Carolině maximálně na 18:25.
To v Coloradu je v probíhající sezoně s průměrem přes 21 minut na zápas nejvytěžovanějším forvardem mančaftu hned po Nathanu MacKinnonovi. Dokonce hraje víc než bostonský Pastrňák, který je těsně pod 20minutovým icetimem.
Odchovanec Žďáru nad Sázavou a Komety se za obří důvěru odvděčil 13 body (7+6) v 11 utkáních.
Dobrý hráč, ale…
Díky své rychlosti nabyl mezi fanoušky popularitu. Jeho monstrózní smlouvu vesměs vítají, často bujaře. Najdou se však i tací, kteří stále vzpomínají na Rantanena a českou akvizici s ním srovnávají, kor když od příštího ročníku na tom obě hvězdy budou platově skoro stejně.
Do debaty se vložil i sloupkař listu The Denver Post Troy Renck. "Proč jsme prostě nezaplatili Rantanenovi? Jeho životopis z play off se čte jako skvělá kniha. Ten Nečasův je jen brožurka," napsal s poukazem na možná největší rozdíl mezi oběma hokejisty.
Zatímco český forvard ve vyřazovacích bojích ještě zcela nepřesvědčil, statný Fin si v nich vysloužil pověst hráče pro rozhodující momenty, jednoho z nejlepších své generace. A Coloradu vydatně pomohl ke Stanley Cupu.
To teď Renck očekává i od Nečase. "Je to dobrý hráč. Jeho nová smlouva je férová. Také ale znamená, že Avalanche sázejí vše na jednu kartu, což zvyšuje očekávání, že to vyjde," poznamenal sloupkař.
A dodal: "Musí to vyjít. Jinak Marty Party vejde do klubové historie jako zabiják zábavy."