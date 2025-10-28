Hudáček nastřílel Budějovicím hattrick a Třinec jde v extralize do trháku

Plzeňští zvítězili v Pardubicích 3:1 a porazili Dynamo popáté za sebou. Západočeši se dostali do vedení už ve 2. minutě utkání a drželi ho po celý zápas. Vítěznou trefu zaznamenal Matyáš Filip. Východočeši prohráli třetí z posledních čtyř domácích zápasů.
Hradečtí hokejisté otočili vývoj utkání a vyhráli v Brně 2:1. V čase 54:25 rozhodl o osmé výhře Východočechů z posledních devíti zápasů Aleš Jergl, který tak oslavil svůj jubilejní 500. extraligový duel. Hradec vyhrál šesté utkání v řadě venku, naopak Kometa prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů.
Kladenští porazili Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. Rytíři v průběhu duelu třikrát vedli, ale Bílí Tygři dokázali pokaždé odpovědět. Bod jim zařídil v úvodu třetí třetiny Radan Lenc, jenž si připsal i nahrávku. Čtvrtou domácí výhru po sobě pak ale zajistil Kladnu Kelly Klíma.
Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena v Karlových Varech 5:4 v prodloužení a zabrali po sérii tří porážek. Pro předposlední Bruslařský klub, který po nedělní domácí prohře s Vítkovicemi 1:2 odvolal kouče Richarda Krále, to bylo teprve třetí vítězství z posledních devíti utkání. Energie nenavázala na výhry nad Spartou a v Hradci Králové. V čase 63:08 rozhodl druhým gólem v utkání Dominik Lakatoš.
Hráči Litvínova zdolali doma Olomouc 1:0 a uspěli doma podruhé za sebou. Na plný bodový zisk dosáhla Verva poprvé po 12 zápasech, z nichž 11 prohrála. V čase 21:33 rozhodl v přesilové hře svým premiérovým gólem v sezoně útočník David Kaše. Brankář Pavel Čajan si ve svém 11. extraligovém zápase připsal první nulu. Olomouc prohrála druhý z posledních tří duelů.
Výsledky 19. kola hokejové extraligy
Litvínov - Olomouc 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:5 v prodl. (1:3, 2:0, 1:1 - 0:1), Kladno - Liberec 4:3 po sam. nájezdech (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0), Pardubice - Plzeň 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), Brno - Hradec Králové 1:2 (1:0, 0:0, 0:2), Třinec - České Budějovice 6:3 (3:2, 3:0, 0:1).
Tabulka:
|1.
|Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2.
|Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3.
|Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4.
|Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5.
|Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6.
|Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7.
|České Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8.
|Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9.
|Hradec Králové
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10.
|Karlovy Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|11.
|Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12.
|Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13.
|Mladá Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14.
|Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12