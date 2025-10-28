Lední hokej

Hudáček nastřílel Budějovicím hattrick a Třinec jde v extralize do trháku

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Třinečtí hokejisté porazili v 19. kole na svém ledě České Budějovice 6:3. Oceláře nasměrovali k osmé výhře v řadě Libor Hudáček hattrickem a Daniel Kurovský třemi body (1+2). Lídr soutěže vedl ve dvanácté minutě 3:0 a po snížení hostů si vypracovali klíčový náskok v prostřední třetině, ve které odskočil z 3:2 na 6:2. Motor prohrál pátý z posledních šesti zápasů.
Libor Hudáček
Libor Hudáček | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Plzeňští zvítězili v Pardubicích 3:1 a porazili Dynamo popáté za sebou. Západočeši se dostali do vedení už ve 2. minutě utkání a drželi ho po celý zápas. Vítěznou trefu zaznamenal Matyáš Filip. Východočeši prohráli třetí z posledních čtyř domácích zápasů.

Hradečtí hokejisté otočili vývoj utkání a vyhráli v Brně 2:1. V čase 54:25 rozhodl o osmé výhře Východočechů z posledních devíti zápasů Aleš Jergl, který tak oslavil svůj jubilejní 500. extraligový duel. Hradec vyhrál šesté utkání v řadě venku, naopak Kometa prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Kladenští porazili Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. Rytíři v průběhu duelu třikrát vedli, ale Bílí Tygři dokázali pokaždé odpovědět. Bod jim zařídil v úvodu třetí třetiny Radan Lenc, jenž si připsal i nahrávku. Čtvrtou domácí výhru po sobě pak ale zajistil Kladnu Kelly Klíma.

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena v Karlových Varech 5:4 v prodloužení a zabrali po sérii tří porážek. Pro předposlední Bruslařský klub, který po nedělní domácí prohře s Vítkovicemi 1:2 odvolal kouče Richarda Krále, to bylo teprve třetí vítězství z posledních devíti utkání. Energie nenavázala na výhry nad Spartou a v Hradci Králové. V čase 63:08 rozhodl druhým gólem v utkání Dominik Lakatoš.

Hráči Litvínova zdolali doma Olomouc 1:0 a uspěli doma podruhé za sebou. Na plný bodový zisk dosáhla Verva poprvé po 12 zápasech, z nichž 11 prohrála. V čase 21:33 rozhodl v přesilové hře svým premiérovým gólem v sezoně útočník David Kaše. Brankář Pavel Čajan si ve svém 11. extraligovém zápase připsal první nulu. Olomouc prohrála druhý z posledních tří duelů.

Výsledky 19. kola hokejové extraligy

Litvínov - Olomouc 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:5 v prodl. (1:3, 2:0, 1:1 - 0:1), Kladno - Liberec 4:3 po sam. nájezdech (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0), Pardubice - Plzeň 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), Brno - Hradec Králové 1:2 (1:0, 0:0, 0:2), Třinec - České Budějovice 6:3 (3:2, 3:0, 0:1).

Tabulka:

1. Třinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. Plzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. Brno 19 10 0 2 7 51:49 32
4. Pardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
5. Liberec 19 9 0 3 7 47:47 30
6. Olomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
7. České Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
8. Vítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
9. Hradec Králové 18 7 4 0 7 47:42 29
10. Karlovy Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
11. Sparta 19 7 2 1 9 53:51 26
12. Kladno 19 5 2 4 8 43:55 23
13. Mladá Boleslav 19 5 2 1 11 38:49 20
14. Litvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
 
