Gross ve Spartě končí. Pražané rovnou oznámili i nového trenéra

před 2 hodinami
Hokejová Sparta kvůli neuspokojivým výsledkům v úvodu sezony odvolala trenéra Pavla Grosse a jeho nástupcem jmenovala Jaroslava Nedvěda.
S Grossem končí i asistenti Antonín Stavjaňa a Otakar Vejvoda, s Nedvědem budou spolupracovat Patrik Martinec a Valdemar Jiruš, které si nový hlavní kouč vybral. S nově složeným trenérským triem uzavřel klub spolupráci do konce aktuálního ročníku. Pražané to oznámili na svém webu.

"Výsledky a výkony bohužel neodpovídají kvalitě ani ambicím našeho týmu. Máme za sebou velice neuspokojivý vstup do sezony a bylo třeba přinést impulz, který mužstvo probudí. Tyto kroky se nikdy nedělají snadno, ale v aktuální situaci jsou nutné," uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Divíšek.

Šestapadesátiletý Nedvěd patří k ikonám Sparty. Je druhým nejproduktivnějším obráncem klubové historie a právě v dresu Pražanů se stal dvakrát (2000 a 2002) domácím šampionem. Ve Spartě také dříve sbíral trenérské zkušenosti u mládežnických týmů, jako asistent pak působil i u A-týmu. Na klubové úrovni vedl dosud jako hlavní trenér prvoligové Litoměřice, které jsou partnerským klubem Sparty, kde spolupracoval právě s Martincem. Vedle toho byl asistentem u reprezentační osmnáctky.

"Sparta je klub mého srdce. Nabídka od ní se neodmítá. Chci týmu pomoci vrátit ho tam, kam patří. Mužstvo dobře znám, novou životní výzvu přijímám s pokorou a těším se na ni. Mužstvo má kvalitu, je třeba najít způsob, jak ji na ledě prodat. Nemusí se vždy dařit podle představ, ale chci vidět odhodlanost a bojovnost. Musíme mít odpovědnost k našim fanouškům, které prosím o podporu právě ve chvílích, kdy se úplně nedaří," vzkázal Nedvěd.

K první trenérské výměně od startu extraligové sezony došlo den poté, co si Sparta vítězstvím na ledě obhájců prvenství a švýcarských šampionů z Curychu 2:1 s předstihem zajistila postup do play off Ligy mistrů. V domácí soutěži se ale Pražanům nedaří, aktuálně mají na kontě sérii čtyř porážek bez bodového zisku a po 12 kolech jim patří až desáté místo v tabulce.

Za poslední čtyři starty v domácím prostředí navíc vítěz základní části minulé sezony a obhájce bronzu rovněž neuhrál ani bod a vstřelil za tu dobu dohromady jen dvě branky.

"Cítili jsme, že současná situace vyžaduje změnu. Angažovali jsme sparťanského srdcaře a kouče, který v našem partnerském týmu ukázal, že je na novou roli skvěle připraven. Stejně tak se osvědčila spolupráce s Patrikem Martincem, jenž byl dosud úzkou spojkou mezi Spartou a Litoměřicemi. Jsem přesvědčen, že Valdemar Jiruš do tohoto tria skvěle zapadne a společně vrátí Spartě projev, který od nás fanoušci očekávají," řekl generální ředitel Petr Vosmík.

"Od hráčů chceme vidět bojovnost, nasazení. Zkrátka přístup, který si naši fanoušci zaslouží. Věříme, že nový trenér tyto vlastnosti dokonale ztělesňuje. Prokazoval je jak na ledě, tak na střídačce Litoměřic, které nyní vedou Maxa ligu," doplnil Divíšek.

 
