Zlý sen pokračuje. Čeští hokejisté prohráli před olympiádou i šestý zápas

Čeští hokejisté ani na šestý pokus neoslavili v této sezoně vítězství. V nedělním zápas Channel One Cupu, který byl poslední přípravou před olympijskými hrami v Pekingu, prohráli v Moskvě se Švédskem 2:3.

Šimon Hrubec v akci v zápase Channel One Cupu Česko - Švédsko | Foto: Reuters

Svěřenci trenéra Filipa Pešána skončili na ruském turnaji s jediným bodem poslední.Snad jediným pozitivem bylo potvrzení výborné formy brankáře Šimona Hrubce.

Český tým vyrovnal tak vstup v historii samostatné české reprezentace z ročníku 2014/15. Turnaj byl i generálkou na olympijské hry v Pekingu, do kterých Češi vstoupí 9. února zápasem proti Dánsku.

Češi se v úvodu ubránili při Sedlákově vyloučení, ale v čase 5:48 nabídl Švédům úvodní gól chybou obránce Zámorský. Pokusil se vyvézt puk zpoza branky, ale sebral mu jej Larsson a po jeho přihrávce Rydahl u levé tyče zakončil do odkryté branky. Hned vzápětí kryl Hrubec vyrážečkou Petterssonův nebezpečný pokus.

V 8. minutě při vyloučení De la Roseho měl velkou možnost vyrovnat Sedlák, ale sám před Hellbergem minul bekhendovým zakončením pravou tyč. Při Pilutově trestu se snažil nadvakrát protlačit puk za švédského gólmana Řepík. Švédové svůj tlak při vyloučení Michala Kovařčíka ve dvoubrankový náskok neproměnili.

Na začátku druhé části musel po české kombinaci Hellberg zasahovat při Řepíkově pokusu, ale následná přesilovka při Strömwallově trestu se Pešánovu výběru vůbec nepovedla. Jen díky Hrubcovi zůstal rozdíl jednobrankový. Gólman Omsku zlikvidoval únik Holmberga, který se vzápětí dostal i do další šance a neuspěl ani bekhendovým pokusem.

V 25. minutě se dostal do sólového nájezdu Flek, blafákem do bekhendu ale Hellberga nepřekonal. Češi se ubránili v oslabení po trestu pro gólmana Hrubce a v čase 31:09 dokázali vyrovnat. Po Sobotkově přihrávce se Gulaš dostal z pravé strany do úniku a jeho bekhendový blafák už švédský gólman zastavit nedokázal.

V 36. minutě Gulaš zpoza branky našel Kováře, který otočil skóre. Těsně před druhou pauzou mohli Švédové vyrovnat, ale Hrubec při Stromwallově úniku zasáhl pravým betonem a do Wedinovy dorážky stihl vložit hokejku David Musil.

Seveřanům se podařilo smazat ztrátu v 45. minutě při Šulákově vyloučení díky Bengtssonově střele od modré čáry. V polovině třetí třetiny Strömwall z levého kruhu trefil konstrukci branky.

Při vyloučení Michaela Špačka se dostal před Hrubce Pettersson, ale ztroskotal na českém gólmanovi. Deset sekund před koncem českého oslabení se ale trefil zpoza levého kruhu Heed. Stav už se nezměnil ani v závěrečné power play.

Hokejový turnaj Channel One Cup v Moskvě, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Švédsko 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Gulaš (Sobotka, Zámorský), 36. Jan Kovář (Gulaš, A. Nestrašil) - 6. Rydahl (E. Larsson), 45. L. Bengtsson (F. Olofsson), 55. Heed (Hulström). Rozhodčí: Gofman, Romasko - Goljak, Šalagin (všichni Rus.). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 4981.

ČR: Hrubec - J. Jeřábek, Šulák, Zámorský, Ščotka, Krejčík, D. Musil, Pyrochta - Gulaš, Jan Kovář, Sobotka - Řepík, M. Špaček, A. Nestrašil - Hyka, L. Sedlák, Frolík - M. Kovařčík, Jašek, Flek - A. Musil. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.

Švédsko: Hellberg - Heed, Pilut, L. Bengtsson, Almquist, Hultström, Engsund - E. Pettersson, Holmberg, O. Lindberg - Strömwall, F. Olofsson, Wedin - Timashov, L. Johansson, Brännström - E. Larsson, J. de La Rose, Rydahl. Trenéři: Johan Garpenlöv, Marcus Ragnarsson a Markus Akerblom.

Tabulka Channel One Cupu: