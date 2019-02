Češi i s útokem Zohornů skolili Švédsko, hattrickem rozhodl Kovář

před 18 minutami

Čeští hokejisté vstoupili do Švédských her ve Stockholmu výhrou nad domácím Švédskem 5:2 a poskočili před svého soupeře v tabulce Euro Hockey Tour na třetí místo. Hatttrickem a jednou asistencí zařídil vítězství útočník Jan Kovář, který se vrátil do národního týmu poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu.

Češi bodovali se Švédy poprvé v sezoně po dvou prohrách 2:3 a dočkali se proti nim úspěchu po čtyřech porážkách v řadě. Druhý zápas na třetím podniku Euro Hockey Tour čeká svěřence trenéra Miloše Říhy staršího v sobotu v poledne proti Finsku. Připravujeme podrobnosti. Švédské hokejové hry ve Stockholmu, součást Euro Hockey Tour: Švédsko - ČR 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) Branky a nahrávky: 3. Bemström (Holm, Rasmussen), 59. J. Davidsson (Dahlbeck) - 28. M. Kvapil, 37. Jan Kovář (P. Holík), 47. Jan Kovář (Gulaš), 51. Jan Kovář (Zaťovič, Zámorský), 58. Sekáč (Jan Kovář). Rozhodčí: Kova, Vikman (oba Fin.) - Löfgren, D. Persson (oba Švéd.). Vyloučení: 4:5, navíc M. Lindqvist (Švéd.). Využití: 1:3. Diváci: 6377. Sestavy: Švédsko: Hellberg - Lööv, Holm, Dahlbeck, J. Persson, Djuse, Engsund - Bemström, Rasmussen, J. Lilja - Boqvist, Kellman, M. Lindqvist - J. Davidsson, L. Johansson, Nygard - Sylvegard, Händemark, E. Larsson. Trenéři: Rikard Grönberg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic. ČR: Hrubec - Zámorský, Polášek, Kundrátek, Štencel, M. Doudera, Krejčík, D. Musil, Hrbas - Sekáč, Jan Kovář, Gulaš - M. Kvapil, Filippi, Zaťovič - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - P. Zdráhal, P. Holík, Lenc - od 39. navíc L. Rousek. Trenéři: Miloš Říha starší, Robert Reichel a Karel Mlejnek. Tabulka Švédských hokejových her: 1. ČR 1 1 0 0 0 5:2 3 2. Rusko 1 0 1 0 0 3:2 2 3. Finsko 1 0 0 1 0 2:3 1 4. Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0 Tabulka Euro Hockey Tour: 1. Rusko 7 4 2 0 1 27:12 16 2. Finsko 7 3 0 2 2 14:17 11 3. ČR 7 2 1 0 4 20:23 8 4. Švédsko 7 2 0 1 4 13:22 7

autoři: Sport, ČTK | před 18 minutami