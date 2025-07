Jágr tak vysoko a před Ovečkinem? divil se žebříčku moderátor. Exparťák Čecha hájil

Poté, co se ruský forvard ve službách Washingtonu Alexandr Ovečkin stal nejlepším střelcem v historii NHL, ožila ve slavné soutěži debata, jak má vypadat čelo žebříčku nejlepších hokejistů všech dob.

Seřadit nejlepší hráče v dějinách NHL se už pokusili mnozí. Zřejmě nejambicióznějším projektem z poslední doby je loňský žebříček online deníku The Athletic, který dal dohromady stovku top jmen od roku 1967, kdy zdvojnásobením počtu klubů z původních šesti na dvanáct odstartovala nová éra soutěže.

Byť seznam s podrobnými profily jednotlivých hráčů vyvolal diskuze už v době vydání, teď se k němu vrátili v pořadu OverDrive na kanadské stanici TSN.

Moderátora Bryana Hayese překvapil Jaromír Jágr na pátém místě. Český velikán nechal v první desítce za sebou - v tomto pořadí - Ovečkina, Dominika Haška, Nicklase Lidströma, Phila Esposita a Raye Bourquea.

Tím se vlastně stal historicky nejlepším Evropanem v NHL. Výš totiž skončili jen Kanaďané Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bobby Orr a Sidney Crosby.

"Jágr není pátým nejlepším hokejistou všech dob," namítl moderátor pořadu Bryan Hayes.

A když od kolegy Jonase Siegela dostal otázku, jestli Jágr patří před Ovečkina, reagoval: "Ne, to si nemyslím."

Předal nicméně slovo Jasonu Strudwickovi, který proti oběma křídelníkům hrál a toho českého zažil u Rangers v letech 2005 až 2008 i jako spoluhráč. Kanadský obránce s moderátorovým pohledem nesouzněl.

"Jags byl neuvěřitelný. A když se podíváte na to, co vynechal… Šel na tři roky do Ruska, než se zase vrátil zpátky. Pokud mu konzervativně přičtete 30 gólů za každou z těchto sezon, tak mohl mít skoro o sto gólů víc, než má, což by ho v žebříčku nejlepších posunulo ještě výš," připojil Strudwick argument, který v debatě o Jágrově odkazu často zaznívá.

Novinář Siegel pak přispěl názorem, že Jágr měl působivější vrchol kariéry než Ovečkin.

Český velikán vstřelil v základní části NHL 766 branek, což ho v historické tabulce řadí "až" na čtvrté místo za Ovečkina (897), Gretzkého (894) a Gordieho Howea (801). S celkem 1921 body je ale druhý za nedostižným Gretzkym (2857).

Z Omsku si málem odskočil

Mimochodem, Strudwick opustil Rangers spolu s Jágrem, ale brzy se s ním zase mohl sejít v Edmontonu, který o slavnou osmašedesátku opakovaně stál.

Možná nejblíž byla vzájemná spolupráce na jaře 2009, ani ne rok po útočníkově odchodu z NHL. V zákulisí se upekla dohoda, že když ruský Omsk nepostoupí do play off, půjde Jágr na zbytek sezony do Edmontonu.

Strudwick měl tuto informaci z první ruky, o detailech se před lety zmínil v podcastu The Jason Gregor Show.

"Vzpomínám si, že jsme byli se ženou doma, ona za mnou přišla a povídá: 'Poslyš, volá přítelkyně Jaromíra Jágra a chce vědět, jaké to v Edmontonu je.' Pak si vzal telefon Jags a bavili jsme se spolu. Plán byl v podstatě takový, že půjde do Edmontonu, pokud jeho tým nepostoupí."

To se málem stalo. Stačilo, aby Čerepovec v posledním zápase zvítězil doma nad Magnitogorskem, který měl postup dávno zajištěný. Ještě v poslední minutě třetí třetiny se hrálo nerozhodně, pak ale udeřili hosté.

Kdyby gól padl do opačné branky, Jágrova kariéra by se možná ubrala jiným směrem. Zalíbilo by se mu v Edmontonu? Odešel by z Ruska dřív?

I s dlouhou, tříletou pauzou od NHL, kterou ukončil podpisem ve Philadelphii, ale dokázal vystoupat mezi nejužší špičku historie zámořské soutěže.

Zmíněný web The Athletic by ho na celkovou pátou pozici možná zařadil i dnes - poté, co Ovečkin slavně usedl na střelecký trůn.

"Dává teď smysl posunout Ovečkina před Jágra a udělat z něj nejlepší křídlo a nejlepšího nekanadského hráče všech dob, i když Čech ční asi 300 bodů před ním? Vzhledem k Jágrově dlouhověkosti a dominanci na vrcholu kariéry je to těžká otázka," napsal před časem jeden z autorů původního žebříčku James Mirtle.

Devětatřicetiletý ruský kanonýr však může svůj odkaz ještě nablýskat, ve Washingtonu má před sebou minimálně jednu sezonu.

Jágr v NHL dohrál začátkem roku 2018, kdy mu nevyšlo angažmá v Calgary. Jinak ale hráčskou kariéru stále neukončil.