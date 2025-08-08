"Kam se poděli brankáři?" Kanada vyvolala rozpaky kempem před olympiádou

V posledním hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL dostalo minimálně jeden hlas deset mužů, z toho tři Kanaďané.
Jeden by řekl, že všichni na konci srpna pojedou do Calgary na speciální reprezentační kemp před olympiádou v únoru 2026. Zvlášť když pozvánku obdrželo celkem 42 hokejistů, o dost více, než kolik jich může proniknout na finální soupisku s 25 jmény.
Ve skutečnosti ale dorazí jen Sam Montembeault, který ve zmíněném hlasování skončil osmý.
Na třetího Darcyho Kuempera a čtvrtého Logana Thompsona si jako by nikdo nevzpomněl.
Přednost dostali Jordan Binnington, Adin Hill a… to je s Montembeaultem vše. Tři jména. Všechna z únorového Turnaje čtyř zemí. Ostrouhal třeba i brankář Colorada Mackenzie Blackwood.
Úzký výběr překvapil. I proto, že v případě předchozích olympiád s účastí NHL svolala kolébka hokeje na podobné kempy vždy pětici gólmanů.
Před Soči 2014 se sešli Corey Crawford, Braden Holtby, Roberto Luongo, Carey Price a Mike Smith.
Na tom je vidět i to, jak kanadská brankářská škola upadla. Aktuálně nemá žádnou superhvězdu kalibru Luonga či Price.
Jako reprezentační jednička posledních let vykrystalizoval Binnington, který neprůstřelností v rozhodujících chvílích přispěl k triumfu na Turnaji čtyř. O pár měsíců později na mistrovství světa ale nezabránil šokujícímu čtvrtfinálovému vyřazení od domácího Dánska. A rok předtím v Praze neměl ani 89procentní úspěšnost zákroků.
"Kam se poděli brankáři? To je stále nejzásadnější, úzkost vzbuzující otázka ohledně kanadského týmu," uvedl pro web Daily Faceoff hokejový moderátor Jeff Marek.
"Podle mě a mnoha dalších patří branka nadále Binningtonovi. Také si ale dokážu představit, že se mezi tyče postaví nejpodceňovanější brankář NHL Montembeault a už tam nikoho nepustí," dodal.
V ideální olympijské trojici vidí vedle těchto dvou ještě Thompsona. Stejné favority má třeba i stanice TSN.
Kanada však novou brankářskou hvězdu Washingtonu nepozvala ani na poznávací kemp. Na olympiádu ji sice může vzít i tak, ale spíš k tomu nedojde. Stejně jako k tomu nedošlo na Turnaji čtyř zemí.
Podle bývalého gólmana a nyní televizního analytika Stevea Valiquettea nejde o výkonností problém, ale o to, že trenérští asistenti Kanady budou na olympiádě stejní jako na Turnaji čtyř, tedy Bruce Cassidy a Peter DeBoer. Oba poznali Thompsona ještě ve Vegas a údajně s ním mají chladný vztah.