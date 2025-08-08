Lední hokej

"Kam se poděli brankáři?" Kanada vyvolala rozpaky kempem před olympiádou

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 2 hodinami
Brankoviště, momentálně nejcitlivější pozice v kanadském hokeji. Platilo to před Turnajem čtyř zemí a platí to i před zimní olympiádou v Itálii. Kontroverzní nominace na poznávací kemp budiž dalším důkazem.
Brankáři na MS 2024: Joel Hofer, Kanada
Brankáři na MS 2024: Joel Hofer, Kanada | Foto: Reuters

V posledním hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL dostalo minimálně jeden hlas deset mužů, z toho tři Kanaďané.

Jeden by řekl, že všichni na konci srpna pojedou do Calgary na speciální reprezentační kemp před olympiádou v únoru 2026. Zvlášť když pozvánku obdrželo celkem 42 hokejistů, o dost více, než kolik jich může proniknout na finální soupisku s 25 jmény.

Ve skutečnosti ale dorazí jen Sam Montembeault, který ve zmíněném hlasování skončil osmý. 

Na třetího Darcyho Kuempera a čtvrtého Logana Thompsona si jako by nikdo nevzpomněl.

Přednost dostali Jordan Binnington, Adin Hill a… to je s Montembeaultem vše. Tři jména. Všechna z únorového Turnaje čtyř zemí. Ostrouhal třeba i brankář Colorada Mackenzie Blackwood. 

Úzký výběr překvapil. I proto, že v případě předchozích olympiád s účastí NHL svolala kolébka hokeje na podobné kempy vždy pětici gólmanů. 

Před Soči 2014 se sešli Corey Crawford, Braden Holtby, Roberto Luongo, Carey Price a Mike Smith.

Na tom je vidět i to, jak kanadská brankářská škola upadla. Aktuálně nemá žádnou superhvězdu kalibru Luonga či Price.

Jako reprezentační jednička posledních let vykrystalizoval Binnington, který neprůstřelností v rozhodujících chvílích přispěl k triumfu na Turnaji čtyř. O pár měsíců později na mistrovství světa ale nezabránil šokujícímu čtvrtfinálovému vyřazení od domácího Dánska. A rok předtím v Praze neměl ani 89procentní úspěšnost zákroků.

"Kam se poděli brankáři? To je stále nejzásadnější, úzkost vzbuzující otázka ohledně kanadského týmu," uvedl pro web Daily Faceoff hokejový moderátor Jeff Marek.

Jordan Binnington v zápase MS 2024 Česko - Kanada
Jordan Binnington v zápase MS 2024 Česko - Kanada | Foto: Reuters

"Podle mě a mnoha dalších patří branka nadále Binningtonovi. Také si ale dokážu představit, že se mezi tyče postaví nejpodceňovanější brankář NHL Montembeault a už tam nikoho nepustí," dodal.

V ideální olympijské trojici vidí vedle těchto dvou ještě Thompsona. Stejné favority má třeba i stanice TSN.

Kanada však novou brankářskou hvězdu Washingtonu nepozvala ani na poznávací kemp. Na olympiádu ji sice může vzít i tak, ale spíš k tomu nedojde. Stejně jako k tomu nedošlo na Turnaji čtyř zemí.

Podle bývalého gólmana a nyní televizního analytika Stevea Valiquettea nejde o výkonností problém, ale o to, že trenérští asistenti Kanady budou na olympiádě stejní jako na Turnaji čtyř, tedy Bruce Cassidy a Peter DeBoer. Oba poznali Thompsona ještě ve Vegas a údajně s ním mají chladný vztah.

Související

Obavy z Česka v olympijském složení. Outsider volá po ošklivém hokeji

MS 2017 Bellemare
 
Mohlo by vás zajímat

Velký český objev pod palbou. Za dva roky už v NHL nebude, předvídá komentátor

Velký český objev pod palbou. Za dva roky už v NHL nebude, předvídá komentátor

Kýble na zvracení a dril, který hvězdě znechutil hokej. Obávaný ruský kouč se vrací

Kýble na zvracení a dril, který hvězdě znechutil hokej. Obávaný ruský kouč se vrací

Povedený den budoucí hvězdy NHL: smlouva s Islanders a pak hvězdou na baseballu

Povedený den budoucí hvězdy NHL: smlouva s Islanders a pak hvězdou na baseballu

Jako z cirkusu, tohle jsem nikdy předtím neviděl, vzpomíná na Jágra exmluvčí Omsku

Jako z cirkusu, tohle jsem nikdy předtím neviděl, vzpomíná na Jágra exmluvčí Omsku
hokej sport Obsah olympijské hry NHL Zimní olympiáda 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo Kanadská hokejová reprezentace Přehled zpráv

Právě se děje

před 3 minutami
Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. Přesto mu to ve volbách neuškodí
Domácí

Lipavský svým odpůrcům do očí neřekl pravdu. Přesto mu to ve volbách neuškodí

Ministra zahraničí Jana Lipavského čeká náročná kontaktní kampaň. Chodí na ni více odpůrců než příznivců. Téma vášnivých debat je jasné: Gaza.
před 25 minutami
Beethoven 20. století i spolupracovník komunistů. Šostakovič zemřel před 50 lety
Hudba

Beethoven 20. století i spolupracovník komunistů. Šostakovič zemřel před 50 lety

Když se ho ptali, jestli bych chtěl prožít stejný život, odpověděl: Ne! Ne! Tisíckrát ne!
před 26 minutami
Nabyl účinnosti akt EU o svobodě médií, česká média připravila samoregulaci
Domácí

Nabyl účinnosti akt EU o svobodě médií, česká média připravila samoregulaci

V pátek nabyl účinnosti evropský akt o svobodě médií. Přináší nástroje na ochranu svobody, plurality a redakční nezávislosti sdělovacích prostředků.
před 54 minutami
Jako drátem do oka. Drony mířily na strategické systémy ruských okupantů na Krymu
1:30
Zahraničí

Jako drátem do oka. Drony mířily na strategické systémy ruských okupantů na Krymu

Podle záběrů drony mířily na ruské vyloďovací plavidlo, mobilní radarové systémy a větší stanice. Ve vzduchu se střetly se Suchojem.
před 1 hodinou
Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje
4:23
Domácí

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje

Aktuálně.cz zachytilo bývalého předsedu ČSSD a premiéra Vladimíra Špidlu, jak mluvil o radikalizaci v případě lidí s nízkou mzdou.
Aktualizováno před 2 hodinami
Trump a Putin se setkají brzy, potvrdil Kreml. Zatím zřejmě bez Zelenského
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump a Putin se setkají brzy, potvrdil Kreml. Zatím zřejmě bez Zelenského

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
"Kam se poděli brankáři?" Kanada vyvolala rozpaky kempem před olympiádou
Hokej

"Kam se poděli brankáři?" Kanada vyvolala rozpaky kempem před olympiádou

Brankoviště, nejcitlivější pozice v kanadském hokeji. Platilo to před Turnajem čtyř zemí a platí to i před zimní olympiádou.
Další zprávy