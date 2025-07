Obavy z Česka v olympijském složení. Outsider volá po ošklivém hokeji

Už zhruba za půl roku vypukne v Itálii zimní olympiáda - s prvním velkým hokejovým turnajem s hvězdami NHL od Světového poháru 2016. Češi v základní skupině narazí i na soupeře, který na takto kvalitní měření sil není vůbec zvyklý.

Po vyškrtnutí ruské sborné vykrystalizovala skupina A takto: Česko, Kanada, Švýcarsko, Francie.

Outsider je jasný. Francouzi na posledním mistrovství světa sestoupili a účast pod pěti kruhy si předtím vybojovali nejtěsnějším možným způsobem.

Přímý postup jim v závěrečné části kvalifikace nejdřív unikl, protože v rižské skupině skončili za domácím Lotyšskem, ale po odpadnutí Ruska mohli dodatečně slavit. Dostali přednost před Nory a Kazachstánci, kteří ve zbylých skupinách také skončili druzí, ale měli horší skóre.

Francouzští hokejisté tak odehrají první olympijské hry od Salt Lake City 2002.

Čeká je ještě větší síla, než které čelí na světových šampionátech. Třeba Connor McDavid a Sidney Crosby v barvách Kanady nebo Česko v nejsilnější složení v čele s Davidem Pastrňákem.

"Tohle je trochu znepokojující," spustil pro web NHL.com útočník Pierre-Édouard Bellemare, který v červnu jako jeden z prvních šesti mužů pronikl do francouzské nominace.

"Naše země totiž o hokeji nic neví, ale když fanoušci vidí, že hraje národní tým, tak ho rovnou srovnávají s fotbalovou reprezentací," pokračoval. "Jak se řekne olympiáda, tak reagují asi takhle: 'Páni, nemůžu se dočkat, až uvidím Francii v boji o zlato.' Vy pak musíte reagovat, že takhle to u nás nefunguje."

"Naším cílem je samozřejmě vyhrát co nejvíc zápasů. Ale s vědomím, že budeme čelit zemím z absolutní světové špičky. Zemím, proti kterým se nedá hrát žádný hurá hokej. Musejí to být ošklivé zápasy, ve kterých ukážeme houževnatost. V minulosti jsme to proti takovým týmům dokázali, doslova jsme bránili v pěti hráčích. A když byla šanci vyrazit to protiútoku, vyrazili jsme."

Francie na velkém turnaji potrápila Česko jen jednou, na MS 2014 mu podlehla až v prodloužení. Jinak pokaždé jasně padla, naposledy 0:6 na světovém šampionátu 2018.

Již čtyřicetiletý Bellemare hrál proti Česku několikrát, patří k nejlepším francouzským hokejistům historie. Momentálně nastupuje ve Švýcarsku, ale dlouhé roky strávil mezi nejlepšími hráči v severoamerické NHL.

Že si ještě zahraje pod pěti kruhy, nečekal. Jako poslední pokus bral neúspěšnou kvalifikaci na olympiádu v Pekingu 2022.

"V té době mi bylo asi 35, jako hokejista už jsem byl za zenitem a všichni se tvářili, že je to moje poslední kvalifikace. I já jsem se tak tvářil. Upřímně jsem nečekal, že se ještě dostanu na olympiádu. A jak o tom teď mluvím, vlastně si uvědomuju, jak moc jsem z toho všeho v šoku," prohlásil Bellemare.

Mimochodem, na hrách v Pekingu 2008 jako gymnastka startovala hokejistova sestra Rose-Eliandre. A v Montrealu 1976 jako plavkyně jeho tchyně Ylva Perssonová.

Asi za půl roku by na ně jako hokejista měl navázat Bellemare. Pak už - dle svých nadnesených slov - nebude "jediným břídilem v rodině, který se na olympiádu nedostal".