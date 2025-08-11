Vyhostíme Rusy včetně Ovečkina. USA zvažovaly ve velké politické hře radikální krok

Radikální krok se rýsoval v polovině roku 2024, tedy před druhým prezidentským obdobím Donalda Trumpa, kdy USA vládl Joe Biden. Nápad přišel od jeho poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana.
Jak napovídá časové umístění, nešlo primárně o reakci na ruské válčení na Ukrajině, rozjeté už v únoru 2022. Za vším byla snaha zatlačit Rusy v jednáních o výměně vězňů.
Velkou politickou hru včetně hokejových souvislostí rozkryl v minulém týdnu deník The Wall Street Journal.
V prosinci 2022 dostali Američané z ruského vězení basketbalistku Brittney Grinerovou, odsouzenou k devítiletému trestu za pašování drog. Konkrétně se u ní při příletu do Moskvy našlo malé množství lékařsky předepsaného hašišového oleje.
Rusko na oplátku získalo svého občana, vězněného obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, podle kterého vznikl v roce 2005 hollywodský film Obchodník se smrtí.
Původně se však v této výměně vězňů jednalo o více jménech, a tak netrvalo dlouho a obě strany usedly k tajným rozhovorům znovu.
Spojeným státům šlo o osvobození bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Paula Whelana, odsouzeného za špionáž, nebo i ruského opozičníka Alexeje Navalného.
Rusové zase stáli o vydání někdejšího důstojníka ruské tajné služby FSB Vadima Krasikova, odsouzeného za vraždu na doživotí. Ovšem ne v USA, ale v Německu, což rozhovory komplikovalo.
Za těchto okolností přišel Bidenův poradce Sullivan s tím, že na ruského vládce Vladimira Putina, velkého milovníka ledního hokeje, by se dalo zatlačit vyhoštěním ruských hráčů ze severoamerické NHL.
Ovečkin by tak nemohl pokračovat v nahánění Gretzkého střeleckého rekordu.
Těžce by to ale poznamenalo celou ligu, kde je Rusů několik desítek, nejvíc po Kanaďanech, Američanech a Švédech. Někteří jsou navíc zcela klíčoví pro svůj klub. Tvůrce hry Nikita Kučerov s brankářem Andrejem Vasilevským v Tampě, obdobné duo Artěmij Panarin - Igor Šesťorkin u Rangers, střelec Kirill Kaprizov v Minnesotě.
Motivace k radikálnímu kroku byla ještě jedna. Ukázat tvrdý postoj po kritice za původní výměnu, v níž USA za těžkou váhu Buta získaly "jen" sportovkyni.
Ze Sullivanova nápadu ale nakonec sešlo. Krátce nato se obě strany dohodly na výměně celkem 24 vězňů včetně Whelana a Krasikova. Pro Navalného, o němž se ve více než rok trvajících rozhovorech také jednalo, ovšem bylo pozdě. V ruském vězení zemřel pár měsíců předtím ve věku 47 let.