Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Čistě hraním hokeje za Washington inkasoval Ovečkin v poslední sezoně 11 milionů dolarů, čímž se zařadil mezi třicítku největších boháčů ligy.
Proti balíku peněz, který si přes uplynulé léto vysloužil v Rusku, to ale není nic. Moskevský rodák si díky reklamě přišel na více než 3,3 miliardy rublů, v přepočtu skoro 40 milionů dolarů či 820 milionů korun.
Informaci přinesl populární telegramový kanál Shot a následně ji převzala velká ruská média.
Ovečkin, čerstvě označovaný jako nejlepší kanonýr historie NHL, uzavřel až deset reklamních smluv s ruskými společnostmi. Plácl si například s ruskou obdobou českého Seznamu - Yandexem. Ten mimo jiné získal práva na natočení dokumentu o hráčově kariéře.
Astronomické reklamní výdělky nejsou u hokejistů typické. Když časopis Forbes loni v říjnu odhadoval příjem hvězd NHL mimo led, nejvýš skončil se šesti miliony dolarů Connor McDavid.
Za ním byli s pěti miliony Ovečkin a Auston Matthews. Nejlepší český hokejista David Pastrňák si prý mimo mantinely vydělá milion a půl.
V jiných sportech, například v tenise, hraje reklama mnohem důležitější roli. Na své si přijdou i nejlepší fotbalisté, golfisté nebo basketbalisté.
Takový Stephen Curry, hvězda basketbalové NBA, ročně inkasuje díky různým dohodám neskutečných sto milionů dolarů. To je skoro dvakrát víc, než kolik dostává za výkony na palubovce.
Hokejisté, jejichž sport není globálně tak rozšířený, obecně spoléhají hlavně na plat z klubu. Proto se Ovečkinovo supervýdělečné léto tolik vymyká.
"Aby člověk vydělal v Rusku velké peníze, musí podle mého názoru hrát dobře v Severní Americe. Je hezké, že naše země zareagovala na Sašův fantastický úspěch. Ostatní kluci mají k čemu vzhlížet," komentoval pro agenturu TASS útočníkův finanční úspěch slavný sovětský obránce Vjačeslav Fetisov.
V jiných hokejových zemích Ovečkin takový reklamní potenciál nemá. I proto, že se podporou ruského prezidenta Vladimira Putina zapletl do politiky.
Aktuálně má ve Washingtonu před sebou poslední rok smlouvy. Prodloužení spolupráce ale nevyloučil. "Nevím, jestli to bude můj poslední rok, nebo ne. Uvidíme," prohlásil před pár dny.
V minulé základní části dokázal, že jako útočník stále má co nabídnout. V 65 zápasech nastřádal 73 bodů, z toho 44 gólů, a mužstvo dotáhl k nečekanému prvenství ve Východní konferenci.
Díky tomu ho teď kanadská televize TSN po loňské absenci vrátila do žebříčku 50 nejlepších hráčů NHL, konkrétně ruský střelec obsadil 49. místo.
Ne všichni ve stanici ale věří, že Ovečkin na povedený ročník naváže. "Už nenahání Gretzkého. Myslím, že tím pádem nebude střílet góly stejným tempem jako loni. Bude to jeho labutí píseň, konec v NHL. Je mu 40 let. Neuvěřitelný rok Washingtonu se podle mě nebude opakovat, místo toho přijde návrat do reality," nechal se slyšet moderátor Bryan Hayes.