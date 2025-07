Co se to děje? diví se v Rusku. Hvězdu ze slavné pětky stihl bizarní vyhazov

V severoamerické NHL vyhrál dva Stanley Cupy a dlouho platil za produktivní křídlo. Po přechodu k trenéřině stál na střídačce předních ruských klubů. Přesto se Vjačeslavu Kozlovovi nedostalo v novém působišti patřičného respektu.

"Absurdita." Nebo: "Co se to děje?" I těmito slovy začínají v ruských médiích zprávy o tom, co v Soči potkalo hvězdného Kozlova.

Bývalý vynikající útočník, který v zámořském Detroitu tvořil spolu se Sergejem Fjodorovem, Vladimirem Konstantinovem, Igorem Larionovem a Vjačeslavem Fetisovem slavnou "Ruskou pětku", dostal na začátku června práci hlavního trenéra v Soči.

Do té doby dělal v nejvyšší ruské lize jen asistenta, například v Omsku nebo poslední čtyři roky v Dynamu Moskva.

"Vždycky jsem snil o tom, že budu hlavním koučem. Jakmile se objevila možnost trénovat Soči, o všem jsem přemýšlel. A po hovorech s nejbližšími se rozhodl, že nastal ten správný čas," jásal Kozlov nad novým angažmá v rozhovoru pro list Sport-Express.

Na konci minulého týdne, tedy asi po měsíci a půl, však 53letý Rus v Soči skončil. Spolu s asistentem Alexandrem Savčenkovem. Bez jediného odtrénovaného zápasu. Zhruba týden před přípravným kempem.

A také bez řádného vysvětlení. "Prioritou klubu a nového hlavního trenéra bude rozvoj hokeje a mladé generace," prohlásil ředitel hokejových operací Igor Grigorenko.

Kozlova by podle spekulací mohl nahradit trenér ze staré školy, 75letý Vladimir Krikunov, který v minulosti vedl i ruskou a běloruskou reprezentaci.

Klíčem k pochopení vzniklého chaosu je změna vedení. Dlouholetého šéfa kádru Sergeje Voropajeva nahradil na začátku července zmíněný Grigorenko. S ním přišla vlna propouštění, která nakonec dolehla i na Kozlova.

Toho ředitel postavil před hotovou věc, konci spolupráce nepředcházela žádná diskuze.

A také trvalo skoro tři týdny, než si Grigorenko po nástupu "vzpomněl", že Kozlova nechce.

"Je to nepříjemné. Staré vedení dostalo vyhazov na začátku července, ale trenéři skončili deset dní před začátkem přípravy," upozornil na prodlevu někdejší křídelník Detroitu nebo Atlanty. "Je jasné, že pro všechny propuštěné bude teď náročné najít si práci. A všichni mají rodiny. Nechápu, proč nás o odvolání neinformovali okamžitě."

Kozlova už pochopitelně nezajímá, jak si Soči, klub, který v posledních letech patří k nejhorším v KHL, dál povede.

"Chci jen dostat kompenzaci a jít dál. Nežádám nic extra, jen to, co mám napsané ve smlouvě," podotkl.

Přestože vyhazov dostal v době, kdy kluby mívají realizační tým vyřešený, bez práce zřejmě nezůstane dlouho. Podle ruských médií má namířeno do Rudé hvězdy Kunlun, kde by měl dělat asistenta renomovanému kanadskému trenérovi Gerardu Gallantovi. A kde v jedné sezoně jako asistent již působil.

Ačkoliv Rudá hvězda zastupuje v Kontinentální lize Čínu, už roky hraje mimo domovský Peking. Nedávno šokoval její přesun z Mytišči do největší hokejové haly světa v Petrohradu.