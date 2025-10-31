Lední hokej

Hertlův útok má nejlepší čísla v NHL. Vegas otočilo a dalo k Čechovi superhvězdu

před 5 hodinami
Tomáš Hertl, na němž bude do značné míry záviset střed českého útoku na nadcházející zimní olympiádě v Itálii, parádně vstoupil do nové sezony NHL. Jím vedená lajna Vegas je dle jedné metriky tou vůbec nejlepší v celé soutěži.
NHL 2023-24: Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Tomáš Hertl v dresu Vegas
NHL 2024/25: Tomáš Hertl, Vegas Golden Knights
Když Vegas v létě za velké peníze přivedlo Mitche Marnera, předpokládalo se, že kanadská superhvězda utvoří lajnu s podobně opěvovaným Jackem Eichelem.

A tak se i stalo. Dvojice spolu a ještě s křídlem Ivanem Barbaševem utvořila elitní formaci pro zahajovací zápas základní části.

Netrvalo ale dlouho a trenér Bruce Cassidy své plány přehodnotil. V posledních sedmi kláních nastupoval Marner ve druhém útoku vedle Hertla a Pavla Dorofejeva.

A nejspíš to tak - minimálně na nějaký čas - zůstane. Trojici se totiž daří výborně.

"S Pavlem jsme hráli už minulý rok a myslím, že hlavně ve druhé části sezony se nám hodně dařilo. Pavel je neskutečný střelec, má na to čich, dokazuje to i letos. Je to jeden z nejlepších střelců NHL," popisoval Hertl svou lajnu v rozhovoru s českými novináři.

"S Mitchem jsem letos nezačínal, ale posledních pár zápasů už jsme spolu a myslím, že nám to klape. Každý zápas máme velké šance. A stále víc se sehráváme. Mitch má neskutečné vidění, chce nahrávat puk a taky ho dostávat zpátky, což mi vyhovuje. Pořád se bavíme o zápasech," doplnil 31letý Čech.

Po deseti kláních má na kontě slušných devět bodů (4+5). Marner je na dvanácti (2+10), Dorofejev na deseti (9+1).

Zajímavější je, že při jejich společném pobytu na ledě dosáhlo Vegas v předpokládaných vstřelených gólech na číslo 3,7. U inkasovaných branek to bylo 1,5.

Ze všech ligových formací, které spolu odehrály alespoň 50 minut, nedosáhla podle webu MoneyPuck žádná na lepší poměr.

Některé, jako třeba ta coloradská s MacKinnonem, Nečasem a Lehkonenem, sice byly nebezpečnější směrem dopředu, zároveň však měly pootevřená zadní vrátka.

"Tyhle statistiky úplně nesleduju, ale když se zamyslím nad posledními zápasy, tak je pravda, že šancí jsme si vždycky dokázali vybojovat hodně. A trávili jsme čas spíš v útočném pásmu než v tom obranném," poznamenal Hertl.

Že by právě on mohl být vhodným Marnerovým centrem, tušil kouč Cassidy už před sezonou.

V přípravě sice sázel hlavně na duo Eichel - Marner, ovšem nakonec zkusil i variantu s Čechem.

"Mitch je pravé křídlo, ale hraje hodně jako centr - chce puk, drží ho a čte hru. Hertl je zase centr, který umí hrát jako silové křídlo. Hrne se do brankoviště, chce střílet, když se dostane mezi kruhy," popisoval v kempu oba útočníky.

"Mohla by mezi nimi být nějaká chemie, vidím v tom příležitost. Když jsem je spolu vyzkoušel, vypadalo to dobře," dodal.

Nyní Hertl s Marnerem jeho tušení potvrzují i v ostrých zápasech.

