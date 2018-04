Venera odešel od hokejistů Olomouce, tým povedou Tomajko a Moták

před 57 minutami

Trenér Zdeněk Venera na vlastní žádost končí v hokejové Olomouci.

Olomouc - U hokejistů Olomouce končí trenér Zdeněk Venera, který se rozhodl po třech letech z klubu odejít. V příští sezoně tým povedou dosavadní asistenti Jan Tomajko a Zdeněk Moták. Hanácký celek o tom informoval na svém webu.

Venera převzal mužstvo v roce 2015 po Petru Fialovi, který trénoval olomoucké hokejisty osm let a dovedl je do extraligy. Bývalý kouč Zlína, Karlových Varů, Komety Brno a Pardubic s týmem letos a předloni postoupil do play off. V obou případech jeho svěřenci vypadli ve čtvrtfinále s Plzní.

"Vedení klubu bylo s výsledky práce zkušeného trenéra spokojeno. Po letošní sezoně se však kouč rozhodl vydat jinou cestou. Vedení klubu Zdeňku Venerovi děkuje za skvělou práci a do budoucna přeje mnoho úspěchů v novém působišti," uvedl olomoucký klub v prohlášení.