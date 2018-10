Útočník Nahodil odešel z Komety Brno do Olomouce

před 2 hodinami

Nahodil měl v Kometě povedený start, přesto míří do jiného klubu.

Olomouc - Hokejový útočník Lukáš Nahodil se stal novou posilou Olomouce, která třicetiletého odchovance Třebíče získala z mistrovské Komety Brno. Uvedly to internetové stránky obou klubů. Nahodil přišel do Brna loni z Pardubic, od konce ledna do závěru minulé sezony hostoval v Mladé Boleslavi.

V této sezoně si Nahodil v dresu Komety připsal v šesti extraligových zápasech čtyři body za tři branky a jednu asistenci. Ve čtyřech duelech Ligy mistrů zaznamenal tři body za gól a dvě asistence.

V extralize oblékne po Pardubicích, Brnu a Mladé Boleslavi dres čtvrtého celku. Na kontě má 325 utkání a 133 bodů za 65 gólů a 68 asistencí. V letech 2010 a 2012 získal s Pardubicemi mistrovský titul, na letošním triumfu Komety se podílel jen v první polovině sezony.