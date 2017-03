Další video už ho nerozhází. Růžička opět sklízí ovace, jeho Piráti jsou v semifinále zjevením

před 36 minutami

Startuje semifinále hokejové extraligy. Dnes v 17:20 vyjede brněnská Kometa na led Hradce, v pátek začíná série mezi Libercem a Chomutovem.

Praha - Z boje o extraligový titul nečekaně vypadly Sparta a Třinec, dva ze tří největších favoritů. Zbývá kvarteto Liberec, Hradec, Kometa a Chomutov. Je zřejmé, který z těchto týmů působí tak trochu jako zjevení. Piráti patřili ještě nedávno spíš do nižší ligy.

Reprezentační bek Jan Rutta zažil na severu Čech všechny peripetie. Postup do extraligy, udržení, sestup i další postup. Čtvrtfinálové vyřazení Třince proto mohl prožívat víc než ostatní: "Skákal jsem tak, že jsem se málem neudržel na bruslích." Do šatny odcházel s radostným pocitem, že Chomutov už definitivně slepil nálepku barážového klubu.

Obří podíl na tom má Vladimír Růžička, jenž u Pirátů působí de facto od roku 2014. Nejprve coby konzultant radil, jak uspět v první lize a zvládnout baráž. Pak přešel do svého přirozeného prostředí - na střídačku.

Znovu potvrdil, že ač nesrší odbornými termíny, patří díky vytříbeným instinktům k trenérské špičce. Loni vydobyl čtvrtfinále, teď proplul do semifinále. Nemusí mít kdovíjak nabité mužstvo, aby v rozhodujících chvílích dosáhl úspěchu.

Pro ilustraci - předkolo play-off podstoupil Růžička pětkrát. Výsledek? Jedno rychlé vyřazení (při derniéře ve Slavii), jeden postup do čtvrtfinále a tři do semifinále.

Liberec vs. Chomutov Výsledky ze základní části: 2:3sn, 2:0, 3:0, 4:5

Termíny zápasů: 31.3., 1.4, 4.4., 5.4., případně 7.4., 9.4., 11.4.

Liberec vyřadil ve čtvrtfinále Plzeň (4:2), Chomutov zvládl předkolo proti Mladé Boleslavi (3:2) a poté si vyšlápl na Třinec (4:2).

"Ale hraje se dál, nic nekončí," říká slavný lodivod k aktuální jízdě. "Jsem z toho docela až překvapený, co naši hráči vydrželi. Jsou trénovaní, velice dobře kondičně připravení a vydrží toho vážně hodně, ale je to také o hlavě."

Sám Růžička má nyní konečně klid. Za poslední roky musel skousnout trpký rozchod se Slavií a náhlý odchod z reprezentace kvůli korupční aféře, z níž nakonec vyklíčil soud a pokuta za zpronevěru (více ZDE). Podnikatel Miroslav Palaščák, který kauzu rozpoutal zveřejněním videa, usiluje o to, aby kouči perné období neskočilo. Dokonce vypustil další nahrávku, jenže bez efektu. Muž ověnčený medailemi je sice pro kdekoho padouchem, ale dostává ovace.

Nyní ví: "Liberec je strašně silné mužstvo." Loňskou sérii s pozdějšími mistry prohrál jasně 0:4.

Tentokrát má asi větší šanci, avšak favoritem navzdory oslabení kádru zůstávají Bílí Tygři. I proto, že Chomutov odehrál za poslední tři týdny 11 duelů, z nichž čtyři šly do prodloužení. "Je jedno, kolik už odehráli zápasů. Oni se dostali na nějakou vítěznou vlnu a jsou v euforii," podotýká liberecký kapitán Branko Radivojevič. "Bude to velmi těžký soupeř."

Hradec konečně našel recept na úspěch

Hradec patří na rozdíl od Pirátů ke špičce čtvrtým rokem, ale stejně jako oni vybojoval semifinále poprvé. S Litvínovem udělal krátký proces, postoupil v pěti kláních.

Hradec vs. Kometa Výsledky ze základní části: 1:3, 5:1, 3:4, 3:4p

Termíny zápasů: 29.3., 30.3, 2.4., 3.4., případně 6.4., 8.4., 10.4.

Hradec vyprovodil ze čtvrtfinále předloňské mistry z Litvínova (4:1), Kometa nečekaně smetla Spartu (4:0), v play-off ji tak vyřadila i potřetí.

Šéfy klubu potěšilo vzepětí natolik, že prodloužili spolupráci s oběma klíčovými postavami úspěchu - trenérem Václavem Sýkorou a produktivním kapitánem Jaroslavem Bednářem.

Boj o finále s Kometou, která nečekaně vyřadila Spartu 4:0, však nebude vůbec snadný, lze očekávat vyrovnané zápolení.

"Kometa je tým, který byl pasovaný už před sezonou za jednoho z největších aspirantů na titul," dodává kouč Sýkora. "My na to samozřejmě nechceme brát ohled a toužíme uspět."

"Hraju s Kometou rád, hraje se mi proti nim dobře," tvrdí vyhlášený tvůrce hry Bednář. "Myslím, že by to mohla být velice dobrá série. Ale bude to zase o tom, jak my k tomu přistoupíme. Tohle mužstvo má obrovskou sílu a teď jde jen o to, aby se podařilo to z těch kluků tady vyždímat."

Zvláštní série čeká útočníka Richarda Jarůška, který vyrůstal v Brně a snil, že jednou obleče dres Komety. Oklikou přes zámoří ale nakonec zakotvil v Hradci, a proto teď musí sázet góly Marku Čiliakovi, statisticky nejlepšímu brankáři play-off.

"Chytá dobře, ve čtvrtfinále to dokázal," soudí Jarůšek. "Měl sice slabší období, ale kdo z nás ho nemá. Kdyby chytal celou sezonu skvěle, tak asi v Brně není. Špičkujeme se. Když mi něco chytne, vždycky se usmívá. Psal jsem mu, ať si objednává dovolenou."

Kurzy na postup však hovoří lehce pro Kometu.

