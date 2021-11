Dědkův odchod nevadí, líčí pořadatel hokeje ve Špindlu. Bude Jágr hrát další rok?

Už měli rozestavěnou arénu, ale stejně musejí balit. Série hokejových zápasů pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně neproběhne ani letos. "Šlo by o ekonomicky nevýhodnou záležitost," komentuje odklad spolumajitel pořadatelské agentury Eniva Tomáš Vosátka.

Akci odkládáte už podruhé. Dočkají se fanoušci vůbec?

Rušení rozhodně neplánujeme, myšlenka celé akce je výborná a máme podporu ze všech stran - od klubů, Jaromíra (Jágra)… Odklad je reakcí na současná opatření v souvislosti s koronavirem. Jsme mrzutí, ale museli jsme to udělat.

Říkáte, že máte podporu ze všech stran, ale partner projektu a majitel extraligových Pardubic Petr Dědek se zlobil, že s ním zrušení nikdo neprobíral a že končí s podporou.

Petr Dědek byl pouze titulárním partnerem, nikoliv spoluorganizátor. I tak jsme s ním měli jednání, kde jsme si ještě se spoluorganizátory, tím myslím Jaromíra Jágra a Skiareál Špindlerův Mlýn, řekli všechna pro i proti. My jakožto hlavní organizátor jsme museli udělat rozhodnutí. Ano, pan Dědek se s ním neztotožňuje, ale pro nás je opravdu důležité reagovat na současnou situaci ohledně covidu. Celá akce byla koncipovaná primárně pro lidi, aby si ji užili, což by teď nešlo.

Není ale odchod titulárního partnera problematický z finančního hlediska?

Vůbec ne. Podpora společnosti D+D Real byla nízká. Bavíme se o jednotkách procent v rámci celkového rozpočtu, takže to pro nás není zásadní. Jestli se pan Dědek bude nebo nebude příště účastnit, je čistě jeho rozhodnutí, které nedovedeme ovlivnit.

Když se akce odložila poprvé, Jaromír Jágr - možná trochu v nadsázce - prohlašoval, že musí hrát další rok, aby splnil závazek a ve Špindlerově Mlýně hrál. Prodlouží si kariéru znovu?

Samozřejmě byl součástí jednání, protože je jedním z důležitých spoluorganizátorů celé akce. Bez něj bychom toto rozhodnutí neudělali. Nemám právo se za něj vyjadřovat, ale i on souhlasil s tím, abychom to odložili, takže myslím, že nějaké plány v hlavě má. Bude to na něm.

Počítáte i s variantou bez Jágra?

Naprosto upřímně - zatím jsme vůbec nezvažovali variantu, že by se Jaromír neúčastnil.

Letošní odklad je jiný v tom, že tentokrát už jste měli rozestavěný areál, který něco stál. Jak jste na tom finančně?

Sedí nad tím náš krizový štáb. Dáváme dohromady veškeré částky, jakožto agentura máme nějaké vlastní zdroje, něco už je uhrazené, pokryté. Přesně informace teď u sebe nemám, ale samozřejmě je to pro nás nepříjemné.

Kdyby se akce nakonec konala, třeba i s tou tisícovkou diváků, jak navrhoval Petr Dědek, vyplatila by se vůbec?

To se ptáte správně. Pokud snížíte kapacitu ze zhruba sedmi tisíc na tisícovku, každý člověk si jednoduše spočítá, že je to sedmkrát méně. V tu chvíli jde o ekonomicky nevýhodnou záležitost. Taková akce se nedá pokrýt ze vstupného a z peněz sponzorů. I proto jsme se jako pořadatel rozhodli pro odklad. Nedávalo nám to logiku.

Měli jste rámcově spočítané, kolik byste prodělali?

Kdyby výstavba areálu pokračovala dál… Už teď se pohybujeme v řádech milionů, pak bychom se asi dostali do řádů desítek milionů a do případných ztrát. Měli jsme spočítané, jaké by to bylo s tisícovkou diváků, ale stejně jako ostatní samozřejmě nevíme, jak se budou opatření vyvíjet dál.

Jaký na ně máte názor? Přišel byste s nimi jako ministr zdravotnictví, nebo jste pro jiné řešení?

Myslím, že nemám sebemenší právo se k tomu vyjadřovat, protože nejsem člověk znalý jakéhokoliv zdravotnického oboru. Respektuju nařízení. Jsme malí páni, abychom cokoliv měnili. Samozřejmě lze vykřikovat do světa, že jsme mohli žádat o výjimky nebo obcházet nařízení, ale s tímhle se neztotožňuji. Myslím, že taková akce by neměla mít pachuť, že si tady někdo něco snaží vydobýt, aby z toho měl vlastní prospěch. Nebo aby to bylo jen pro tisícovku vyvolených, které bychom z těch všech držitelů prodaných vstupenek horko těžko vybírali.