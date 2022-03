Sparta - Liberec. Bílí Tygři odvrací druhý mečbol Pražanů. Těm chybí Sobotka

Pro Liberec dnes bude klíčové vstřelit první branku, neboť ve třech z posledních čtyř zápasů na ledě Sparty se to Bílým Tygrům nepodařilo a pokaždé z toho byla porážka. Navíc by to chtělo přidat také ve střelbě, neboť více střel než jejich soupeř měl Liberec v této sérii pouze jednou.