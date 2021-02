Konec dlouhých sérií. Sparta padla po devíti výhrách, Karlovy Vary konečně zabraly

Hokejisté Karlových Varů vyhráli v dohrávaném 16. kole extraligy na ledě vedoucí Sparty 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili tak sérii pěti porážek. Třinec naopak zvítězil v moravskoslezském derby na ledě Vítkovic 4:3 a vedoucí Spartě se přiblížil na rozdíl dvou bodů.

Pražané nenavázali na svých devět výher v řadě, bodovali však v šestnáctém utkání za sebou. Dvěma góly se na výhře Energie podílel Tomáš Vondráček, jenž v 59. minutě poslal utkání brankou v oslabení do prodloužení. Nájezdy rozhodl bývalý hráč Sparty Jiří Černoch.

Oba celky nastoupily bez reprezentantů, kteří se v neděli vrátili ze Švédských her. Zatímco ale Spartě se do sestavy vrátili uzdravení Sobotka a Jurčina, Karlovy Vary v O2 areně postrádaly řadu dalších hráčů. Nenastoupil Rachůnek, Pulpán, Mikúš, v brance chyběla jednička Novotný. I proto se do hry poprvé dostali šestnáctiletí útočníci Kulich a Rymon.

Kulich se postavil dokonce do středu prvního útoku a hned při svém prvním střídání si připsal plusový bod, byl totiž na ledě u vedoucí branky Koblasy po 38 sekundách hry.

Pražané ale ještě v první třetině dokázali zásluhou Poláška vyrovnat a poté, co přežili tři oslabení, se ve druhé třetině dostali do vedení. Rousek ještě ve 25. minutě svůj brejk nevyužil, o pár sekund později ale přihrál Formanovi na druhý gól Sparty.

Ve 27. minutě překonal Habala potřetí Kudrna, ale rozhodčí jeho gól v signalizované početní výhodě po chvilce pro předcházející ofsajd odvolali. Domácí to ale dlouho mrzet nemuselo. Následnou přesilovku využil již po 14 sekundách Košťálek.

V polovině zápasu sice Salák zlikvidoval brejk Redlicha, v pokračující akci jej ale překonal na brankovišti důrazný Vondráček. Blízko vyrovnání byl dokonce v oslabení Kohout, z rychlého protiútoku ale trefil jen tyč, což potvrdil i videorozhodčí.

Ve třetí třetině byla Sparta aktivnější, hosté hrozili z brejků. Jeden z nich jim vyšel v samotném závěru a dokonce v oslabení. Když byl v 59. minutě vyloučen Šenkeřík, zdálo se, že domácí v klidu zápas dohrají. Vondráček se však dostal do samostatného nájezdu a prostřelil Saláka.

V nastavené pětiminutovce se ani jeden z týmů neprosadil, vítěze tak určily nájezdy. Jako jediný se v nich v šesté sérii prosadil Černoch, Karlovy Vary tak vyhrály v Praze poprvé od října 2015.

Třinec stáhl náskok

Utkání zvratů hosté převrátili na svoji stranu dvěma góly na začátku druhé části, dvě trefy si připsal Martin Růžička. Oceláři vyhráli poosmé z posledních devíti kol a vedoucí Spartě se po jejím zaváhání s Karlovými Vary přiblížili na rozdíl dvou bodů.

Hosté vletěli do derby hodně zostra a už za 213 sekund měli dva góly navrch. Hned první střídání skončilo brankou, když v čase 0:48 se nadvakrát dorážkou prosadil Růžička a současně po 125 minutách ukončil neprůstřelnost Svobody. Ve čtvrté minutě nahodil puk směrem k domácí bráně od modré čáry Adámek, a protože Svobodovi v ose střely projelo několik hráčů, Adámkův pokus doplachtil až do síťky.

Divoký začátek ale přiživili i domácí. Z hostujícího tlaku se vysmekl obránce Koch, který se drze protáhl až před gólmana a zblízka zavěsil pod horní tyč. I díky rychlé kontaktní trefě se Vítkovice z hrozivého úvodu sebraly a po vyhraném vhazování se ve 14. minutě příklepem od modré čáry trefil Kovář.

Domácí v závěru první části stihli skóre v přesilovce dokonce otočit, když Lakatošovu vyraženou střelu v přesilovce si do vlastní brány srazil Doudera.

Třinec do druhé části sáhl ke změně gólmanů a nasazení Kacetla místo Štěpánka mělo rychlý efekt a impulz. Ocelářům stačilo pouze 169 vteřin k obratu. Kofroň doklepl za Svobodova záda ránu Martina Kovařčíka a vzápětí podnikli hosté další brejk, jenž precizním švihem zakončil kanonýr Růžička a zaznamenal už svůj sedmnáctý gól ročníku.

Brankostroj pak přece jen ustal, ale góly padnout mohly na obou stranách. Kacetlovi při Krenželokově ráně pomohla tyč a domácí nevyrovnali ani ve 48. minutě z trestného střílení, které po faulu na Hrušku neproměnil Irgl. Ostravané tak už necelé tři minuty před koncem odvážně sáhli ke hře bez gólmana a soupeře zatlačili, ale Lakatošova teč se mezi tyče nevešla a v tísni se neprosadil rovněž Mallet. Třinec tak derby vyhrál potřetí v sezoně.

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 46. Claireaux (Cienciala, Allen), 49. Jääskeläinen, 57. Allen (Claireaux, Cienciala), 59. Fillman - 37. Budík (Kodýtek, Eberle), 58. Čerešňák. Rozhodčí: Pešina, Kika - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Allen, Šidlík, Dlapa, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička, V. Lang - Gulaš, P. Musil, F. Suchý - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, Kracík, M. Lang - Dočekal, F. Přikryl, Michnáč. Trenér: Čihák.

Sparta - Karlovy Vary 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Polášek (Řepík), 26. M. Forman (Rousek, Pech), 27. Košťálek (R. Horák, Rousek) - 1. Koblasa (Weinhold, O. Beránek), 29. Vondráček (Osmík, Redlich), 59. Vondráček (Skuhravý), rozhodující sam. nájezd Černoch. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sparta: Salák - Jurčina, Tomáš Dvořák, Polášek, Košťálek, O. Němec, M. Jandus, Kalina - Řepík, R. Horák, Sobotka - Říčka, M. Sukeľ, A. Kudrna - M. Forman, Pech, Rousek - Dvořáček, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Karlovy Vary: Habal - Weinhold, Šenkeřík, Plutnar, D. Mikyska, Kowalczyk, L. Zábranský ml., Klejna - O. Beránek, Kulich, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Rymon - M. Zabloudil, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 47. Zachar. Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Bryška, Axman. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Bez diváků.

Hradec Králové: Mazanec - Graňák, Blain, F. Pavlík, Šalda, Gaspar, Čáp, Váchal - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Cingel, Smoleňák - Jergl, Zachar, Pilař. Trenér: V. Růžička st.

Zlín: Huf - Žižka, Řezníček, D. Nosek, M. Novotný, Ferenc, Gazda, Suhrada - Vopelka, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Sebera - Dobiáš, Köhler, Dufek - J. Ondráček, Karafiát, Václavek. Trenér: R. Svoboda.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 3:4 (3:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Koch (Lakatoš), 14. L. Kovář (J. Hruška), 20. Lakatoš - 1. Martin Růžička (Hrehorčák, Kundrátek), 4. M. Adámek (Marcinko, Kurovský), 22. Kofroň (M. Kovařčík, O. Kovařčík), 23. Martin Růžička (Hrehorčák, P. Vrána). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Bez diváků.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, Koch, R. Černý - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, Dej, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Schleiss, Werbik, Fridrich. Trenér: Holaň.

Třinec: J. Štěpánek (21. Kacetl) - M. Doudera, Gernát, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, D. Musil - Hrehorčák, P. Vrána, Martin Růžička - Rodewald, Marcinko, Kurovský - Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrňa, Miloš Roman, Dravecký - Chmielewski. Trenér: Varaďa.

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 59. Jarůšek (Ščotka) - 38. Derner (T. Hanousek, A. Musil), 62. Gríger (Vitásek). Rozhodčí: R. Šír, Pilný - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Bez diváků.

Litvínov: Godla - Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Irving, Ščotka - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Žejdl, Gerhát, M. Látal - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, J. Šír, D. Špaček. Trenér: P. Augusta.

Madeta Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 4:5 (2:0, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 14. Z. Doležal (R. Přikryl, Slováček), 17. Holec (Slováček, Z. Doležal), 26. Z. Doležal (R. Přikryl), 59. Štencel (Holec, D. Voženílek) - 22. Klepiš (P. Holík), 29. Klepiš (Mueller, P. Holík), 32. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 46. D. Bondra (Mueller, S. Svozil), 50. P. Holík (Mueller). Rozhodčí: Micka, Pražák - Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:2. Bez diváků.

České Budějovice: Strmeň - Š. Kubíček, Vydarený, Slováček, Štencel, Plášil, Lytvynov - Holec, D. Voženílek, Jonák - Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček - G. Ville, Gilbert, Martin Novák - Alderson, M. Toman, M. Beránek. Trenér: Prospal.

Brno: Klimeš - Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, S. Svozil, Gulaši, P. Trška - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Klepiš, V. Němec, Schneider - Vincour, Rákos, Valský - D. Bondra, Střondala, Kusko. Trenér: L. Zábranský st.

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 3:2 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Poulíček (Kusý), 8. J. Zdráhal (Pochobradský, L. Horký), 63. Poulíček (Nakládal) - 7. V. Tomeček (Ostřížek, Strapáč), 47. J. Knotek (A. Rutar, J. Káňa II). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Bez diváků.

Pardubice: M. Klouček - J. Zdráhal, J. Mikuš, Nakládal, J. Kolář, Bučko, Ďaloga, Oliva - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Kusý, Poulíček, Paulovič - Tybor, Matýs, A. Kosticyn - Pochobradský, O. Rohlík, L. Horký. Trenér: R. Král.

Olomouc: Konrád - A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček, T. Černý - Bambula, J. Knotek, J. Káňa II - Kunc, Nahodil, Klimek - V. Tomeček, Strapáč, Ostřížek - Olesz, Kolouch, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.