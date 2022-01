Hradec válí s cizinci, má z nich půlku kabiny. Není to nejlepší cesta, uznává manažer

Sázka na cizince Mountfieldu vychází. Hokejisté Hradce Králové se drží v extralize na předních příčkách a v kabině mají jedenáct hráčů ze zahraničí. Fin Ahti Oksanen je lídrem týmu, prosazují se i "bezejmenní" Kanaďané ze Slovenska. "Máme nejlepší partu za poslední roky, ale není to cesta, kterou se chceme dlouhodobě ubírat," říká generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

S Pardubicemi se přetahujete o druhé místo, máte relativně jistou pozici v první čtyřce. Převažuje v klubu radost z průběhu sezony, nebo vás trochu mrzí, že nejste na první příčce před Třincem?

Jsme rádi, že jsme v první čtyřce, a naší hlavní snahou bude udržet se v ní do konce základní části. Pochopitelně každý chce vyhrávat, získat Prezidentský pohár by bylo skvělé. Nicméně vnímáme sílu dalších mužstev. Sice máme k dispozici určitý bodový polštář před pátým místem, ale ten se ztenčuje. Čtyřku rozhodně nemáme jistou, musíme pracovat a bodovat.

Poslední tři duely přinesly jen dva body za dvě porážky na nájezdy.

To se nám vůbec nelíbilo. Nebyli jsme spokojeni s výsledky ani výkony. Máme co napravovat a chceme s tím začít hned v dalším zápase.

Jak se vedení klubu v globálu líbí herní projev mužstva pod novou trenérskou dvojicí Tomáš Martinec, Ladislav Čihák?

Tu změnu a dosavadní situaci musíme brát všichni pozitivně. Došlo ke změně herního systému, který se našim fanouškům na základě jejich reakcí líbí. Určitě více než styl, jakým jsme hráli v předešlých ročnících. A domnívám se, že i na druhé místo se majitelům a členům představenstva hezky kouká. Ale jsme pokorní, stojíme nohama pevně na zemi. Do play off chceme jít z první čtyřky.

Cizinci v Hradci Henrik Kiviaho - Finsko, brankář, 23 zápasů, 1,99, 92,3 %, Jérémie Blain - Kanada, obránce, 41 zápasů, 7+19, Graeme McCormack - Kanada, obránce, 41 zápasů, 5+20, Ahti Oksanen - Finsko, útočník, 41 zápasů, 19+18, Kevin Klíma - USA, útočník, 40 zápasů, 12+14, Jordann Perret - Francie, útočník, 38 zápasů, 10+11, Christophe Lalancette - Kanada, útočník, 40 zápasů, 8+11, Kelly Klíma - USA, útočník, 33 zápasů, 3+9, Lukáš Cingeľ - Slovensko, útočník, 14 zápasů, 3+3, Patrik Lamper - Slovensko, útočník, 21 zápasů, 2+3, Nikita Ščerbak - Rusko, útočník, 2 zápasy, 1+1.

Před sezonou jste přivedli dost posil ze zahraničí, překvapilo vás, jak dobře se v extralize adaptovaly? Ahti Oksanen se stal vaším bodovým lídrem.

Zrovna Ahti Oksanen nás tolik nepřekvapil. Brali jsme ho na pozici lídra. Měl historii produktivního hráče, jen jsme nevěděli, jak rychle si zvykne na české prostředí. Dostal prostor, zvykl si hodně rychle. I ostatní hráče jsme pečlivě sledovali a byli jsme přesvědčeni, že budou zapadat do našeho herního systému.

Jak těžké je přivést do extraligy hráče, který hrál KHL, plnil vůdčí roli v týmu finské ligy a v minulé sezoně se objevil i v reprezentaci?

Není to jednoduché. Na druhou stranu jednání s ním a agentem byla férová a poměrně rychlá. Řekli jsme mu, co od něj chceme, kde ho vidíme, jak se budeme prezentovat. Myslím si, že to ho zlomilo a šel to do Čech zkusit, i když mnoho informací o extralize neměl.

Kanadského obránce Graemeho McCormacka a jeho krajana útočníka Christopha Lalancetta jste přivedli ze slovenských Michalovců. Jak jste na ně přišli?

V prvé řadě jsme se dívali na český trh a české hráče působící v cizině, kteří by se mohli vrátit. Těch ale moc nebylo, navíc měli požadavky nad náš finanční rámec. Proto jsme se poohlídli i po cizincích, na základě našeho skautingu, doporučení i dalších vazeb jsme si tyto hráče vybrali a poměrně rychle jsme se s nimi domluvili. Přechod ze Slovenska do české extraligy je pro ně jisté ocenění, vyznamenání.

Na druhou stranu je to pro vás riziko, zda dokážou přepnout z úrovně slovenské soutěže na extraligu, ne?

To je pravda. Chtěli jsme to riziko minimalizovat načtením těch hráčů a první věcí, která nás překvapila, byl fyzický stav, v němž hráči dorazili na začátek přípravy. Utvrdilo nás to v tom, že jsme vybrali správně. Pokračuje to i s průběhem sezony a jsme za to rádi.

Navíc se zdá, že vaši Kanaďané neberou Hradec jen jako nějakou další štaci v Evropě, ale skutečně chtějí dosáhnout úspěchu.

Hráči tohoto typu, v uvozovkách bezejmenní, chodí na Slovensko právě proto, aby se tam ukázali. Hrají za méně peněz a chtějí se probojovat do lepších soutěží. Mají své ambice. Občas se tedy na Slovensku dá sehnat zajímavé zboží.

Posledním důkazem budiž vaše nedávná posila Nikita Ščerbak. Rus, který prošel v roce 2014 prvním kolem draftu NHL a k vám dorazil z Banské Bystrice. Jaké z něj máte první dojmy?

Prozatím nijaké. Je to zajímavé jméno s poměrně velkou historií. Určitě je to dobrý hráč a věříme, že nás posílí, jen si musí zvyknout na tu vyšší úroveň a systém naší hry. Odehrál dva zápasy, jeden velmi dobrý, druhý vůbec ne. Samozřejmě ale dostane prostor, aby se sehrál se spoluhráči.

Na závěr výčtu ještě jeden cizinec, finský brankář Henri Kiviaho. Také on chytal na Slovensku, v extralize drží průměr pod dvěma brankami na zápas, úspěšnost přes 92 procent. Co říkáte na něj?

Kivi patří mezi hráče, s kterými jsme spokojení. Plní to, co jsme od něj očekávali. Navíc je to skvělý kluk do kabiny, pohodový, bezproblémový. To je i jeden z důvodů, proč jsme zatím tak nahoře. V této sezoně máme nejlepší partu za posledních x let. Sedlo si prozatím vše, ne vždy to bývá zvykem a my si toho vážíme.

Je velký počet cizinců v týmu zároveň přiznáním, že z vlastních zdrojů nemáte tolik kde brát?

Částečně ano, částečně ne. Protože aktuální sezona je specifická tím, že z juniorské extraligy a první ligy spadne spoustu mužstev. Proto naši někteří hráči, kteří by mohli nakouknout do áčka, hrají v juniorce a partnerském klubu v Kolíně, abychom obě soutěže zachránili. Na druhou stranu přechod z juniorky nebo první ligy do extraligy je složitý. Většinou hráči potřebují více času, aby toho byli schopni.

Juniorská extraliga i první liga by měly zůstat sestupové i nadále, jen těch týmů nebude padat už tolik.

Přesně tak, proto je aktuální sezona z toho pohledu extrémní. I tak se snažíme mladým klukům dávat prostor, ale nedá se říct, že bychom teď měli nachystané tři nebo čtyři, kteří by mohli hned hrát extraligu. Ještě potřebují hodně zápasů v juniorce nebo první lize.

Takže přestože vám teď dobře funguje strategie s mnoha cizinci, není to cesta, kterou by se chtěl Hradec do budoucna ubírat?

V žádném případě. Z hlediska klubismu i z hlediska finančního je pro všechny kluby nejlepší hrát s vlastními odchovanci. Jenže to je musíte mít a musí na to mít kvalitu. Cizinci nejsou cesta, kterou chceme jít dlouhou dobu. Nicméně nemáme moc odchovanců hradeckého hokeje v cizině, kteří by se mohli vrátit, takže musíme kupovat z cizích zdrojů. A zahraniční hráči vyjdou finančně lépe. Není to nejlepší cesta, ale je to dané okolnostmi a dobou.