Už nikdy nebudu hrát hokej, napadlo Kempného. Po posledním zranění se musel smát

Jednou nahoře, jednou dole. Michal Kempný jako první nedraftovaný Čech vyhrál Stanley Cup, ale později zažil zdravotní trable jako málokterý hokejista. Nyní je zpět, ale přišel o olympiádu.

Kempný se do NHL vrátil na konci prosince po více než 500 dnech. A hned se v dresu Washingtonu blýskl asistencí.

"Byl to krásný pocit. Člověku pak projde hlavou, čím vším si prošel, co všechno obnášela rehabilitace," říká 31letý obránce v podcastu, který ve spolupráci s Aktuálně.cz připravuje projekt Bez Frází. Celý hokejistův příběh si můžete přečíst ZDE.

Zdravotní muka přišla na konci předminulého ročníku. "Byla to shoda blbých náhod," vzpomíná Kempný. "Na ledě jsem se dostal do blbé situace a urval si celý hamstring. Nebylo to vůbec příjemné. U sportovců jde o vážné zranění, ostatně je to největší sval v těle. Měl jsem obrovský strach, co se bude dít. Doktoři mě samozřejmě ujišťovali, že všechno bude v pořádku."

Nyní Kempný ví: "Noha už nikdy nebude jako dřív."

"Jsem ale hrozně vděčný, že vůbec můžu znovu hrát hokej, normálně fungovat," dodává.

Rehabilitací po zranění hamstringů však utrpení neskončilo. Když se Kempný připravoval na další sezonu, poranil si achilovku a musel na operaci. Vynechal prakticky celý ročník.

Při rekonvalescenci měl navíc problémy i s kolenem, které dvě zranění nohy v relativně krátké době špatně neslo. "Neudělal jsem dřep, nemohl jsem bruslit. Napadlo mě, že už snad nikdy nebudu hrát hokej," líčí Kempný.

Zranění hamstringů pociťuje dodnes: "Mám obrovskou jizvu na zadku, je hrozně hluboká. I po dvou letech to cítím, když dlouho sedím nebo jsem v horší pozici."

Kempný ve smolném období zažil ještě jedno zranění. Méně vážné, ale o to kurióznější. Když se chtěl v minulé sezoně vrátit na play off NHL a rozehrával se na farmě, musel skončit už po druhém utkání.

"Byla to shoda blbých náhod. Člověk se tomu musel už jen smát," vypráví obránce. "Klučina, co jezdí s hrablem, uklouzl na ručníku, který byl zrovna na ledě, a spadl mi na koleno. Byl jsem na deset čtrnáct dní zase mimo." Konkrétně marodil s poraněnými kolenními vazy.

Do aktuální sezony Kempný vstupoval s tím, že se konečně vrátí do NHL a pojede na olympiádu. "Česko jsem nereprezentoval dlouho a strašně mi to chybí," říká.

NHL ale slíbenou účast v Pekingu 2022 kvůli problémům s koronavirem odpískala. "Pro kluky, kteří měli jistou nominaci, je to zklamání. Pro spoustu z nich je totiž olympiáda něco víc než NHL. Já nejsem výjimkou," vykládá Kempný. "Určitě jsem měl zájem reprezentovat. Jestli by to vyšlo, nebo ne, nevím. K tomu nemá cenu se vracet. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Jako hráči jsme malí páni. Jsme součástí byznysu."

Jelikož Kempný odstartoval sezonu na farmě, není jisté, jestli by do olympijské nominace pronikl. Na druhou stranu je třeba zmínit, že v prosinci se do NHL vrátil a momentálně je druhým nejvytěžovanějším českým bekem v lize po Filipu Hronkovi (vyšší icetime má ještě Jakub Galvas, ale ten putoval zpět na farmu).

Sám Kempný netuší, jestli by pozvánku dostal: "Neměl jsem v podstatě žádné zprávy. Nikdo se nezajímal, jak jsem na tom, jak se cítím. Jestli chci jet, nechci. Nikdo nevolal. Akorát jsem měl nějaké zprávy od agenta. Takže těžko říct."