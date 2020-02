Hořava slavil na lavičce Sparty druhé vítězství, Pražané zdolali Vítkovice

Basketbalisté Nymburka v posledním kole skupiny Ligy mistrů porazili 84:72 Peristeri a díky prohře favorizovaného Tenerife v Bambergu postoupili do osmifinále z prvního místa. Středočeši tak s bilancí 12 výher a dvou porážek jdou do play off jako nejlepší tým základní části. Soupeře jim určí los 18. února.

Nymburk v úvodním kole vyřazovací části, které je na programu na začátku března a hraje se na dva vítězné zápasy, narazí na tým ze čtvrtých míst. Čeští šampioni, kteří už před dnešním zápasem měli jistotu postupu nejhůře z druhé pozice, navíc budou mít v osmifinále výhodu domácího prostředí.

Středočeši dnešní duel v pražské hale Královka nezačali dobře a první čtvrtinu prohráli 26:31. Nepomohl jim ani skvělý vstup do druhého dějství, které odstartovali šňůrou 8:0. Hosté se totiž včas vzpamatovali a o poločasové přestávce bylo skóre 42:42.

Ve třetí čtvrtině Nymburk zlepšil obranu, ujal se vedení 61:53, a i když Peristeri v poslední části dlouho vzdorovalo, domácí důležité vítězství udrželi. A protože favorizované Tenerife prohrálo 96:98 po prodloužení v Bambergu, který už byl bez šance na osmifinále, posunul se Nymburk v konečném pořadí skupiny C na první místo.

Fanoušci i hráči v Královce dokonce mohli oslavit postup Nymburka z prvního místa hned dvakrát. Hlasatel v hale totiž nejprve ohlásil, že Bamberg vyhrál 87:84, ale vzápětí se opravil, protože Tenerife trojkou sekundu před koncem čtvrté čtvrtiny srovnalo na 87:87. Napodruhé už ale mohli slavit doopravdy, protože Bamberg v prodloužení uspěl.

Basketbalová Liga mistrů - 14. kolo:

Skupina C:

Nymburk - Peristeri (Řec.) 84:72 (26:31, 42:42, 61:53)

Nejvíce bodů: Booker 25, Hruban 16, Dalton 14 - Gray 18, Moreira 16, Moses 11. Fauly: 15:19. Trestné hody: 20/19 - 15/12. Trojky: 11:10. Doskoky: 40:34.