Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu

před 47 minutami
Hokejisté Brna zvítězili ve 3. kole extraligy nad Spartou 2:0. O branky úřadujícího mistra se postarali Libor Zábranký a Jakub Flek. Kometa tak vyhrála i třetí zápas nové sezony a jako jediný tým neztratila ani bod. První čisté konto a deváté v kariéře udržel po svém letním příchodu do Brna Aleš Stezka. Sparta padla poprvé a poprvé také neskórovala
Radost Hokejistů Komety
Radost Hokejistů Komety | Foto: ČTK / Uhlíř Patrik

Utkání přihlíželo 7700 diváků. Je to celkově po dvacáté sedmé, kdy na souboj velkých rivalů bylo v Brně vyprodáno, vyjma covidových restrikcí. Naposledy nebylo na duel Komety se Spartou hlediště zcela zaplněno v prosinci 2011.

Do první šance svižně odstartovaného utkání se dostal po chybné rozehrávce Pražanů Flek, který tečoval nahození Stránského, ale Kořenáře v brance Sparty nepřekvapil.

V 7. minutě dala o svých ofenzivních choutkách vědět i Sparta, Nikko Seppälä napřáhl od modré čáry a trefil konstrukci Stezkovy svatyně, brněnský brankář pak úspěšně vyřešil i několik závarů ve svém území.

Kometa využila hned svoji první přesilovou hru. Po kombinaci v útočném pásmu se do puku opřel Zábranský a Kořenář na jeho dělovku nezareagoval. Obránce Komety skóroval poprvé v sezoně. Brno využilo i další přesilovku, jenže Sparta trenérskou výzvou reklamovala předchozí ofsajd na modré a uspěla. Stránského trefa tudíž neplatila.

Domácí tým i nadále diktoval tempo, svojí nátlakovou hrou nutil Pražany k chybám v rozehrávce, nejblíže ke ke gólovému potrestání byl Stránský, jehož střelu zlikvidoval Kořenář.

Sparta po první přestávce zvýšila svoji aktivitu, přidala na důrazu v osobních soubojích a daleko více zaměstnávala Stezku, který ve 28. minutě chytil nadějnou střelu nekrytého kapitána hostí Chlapíka.

V polovině zápasu dostal trest na pět minut a do konce brněnský obránce Gulaši za zásah Řepíka do oblasti hlavy a krku. Třetí přesilovku v zápase začala Sparta bídně. V útočném pásmu jí vypíchl puk Flek a svoje sólo zakončil skvělým blafákem. Kapitán Komety skóroval počtvrté v sezoně.

Brňany pak držel výtečný Stezka, který si poradil s mnoha ošemetnými situacemi včetně největší šance z hole Irvinga.

Velkou devízou Brna byla i ve třetí třetina skvělá defenzíva, které bořila akce Sparty už v jejich zárodcích a tak se hosté do většího tlaku nepropracovali. Navíc je brzdily v rozletu vlastní fauly.

Kometa taktickou i obětavou hrou přežila i power play soupeře, dotáhla duel do vítězného konce a navázala tak na play off minulé sezony, kdy Spartu vyřadila v sedmém zápase semifinále.

3. kolo hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Zábranský (A. Zbořil, T. Zohorna), 30. Flek. Rozhodčí: Cabák, Obadal - Axman, Peluha. Vyloučení: 7:8, navíc Gulaši (Brno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Oslabení: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, K. Pospíšil - Chludil, T. Zohorna, H. Zohorna - Ferda, A. Zbořil, J. Kos. Trenér: Pokorný.

Sparta: Kořenář - Pysyk, Sirota, Irving, Mašín, M. Seppälä, Němeček, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - P. Kousa

HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 46. L. Strnad (Schleiss, J. Jeřábek) - 7. Lantoši (N. Olesen), 26. Lantoši (N. Olesen, Cibulka), 55. P. Novák (N. Olesen, Lantoši), 59. M. Beránek. Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - Brejcha, Hynek. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:2. Diváci: 5714.

Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Šalda, Zámorský, Malák, Kvasnička - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.

České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Š. Kubíček, Kachyňa - Ordoš, Bulíř, J. Koláček - N. Olesen, Harris, Lantoši - Kubík, Hoch, M. Beránek - F. Přikryl, M. Toman, P. Novák. Trenér: Čihák.

Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Bareš (Pietroniro, Konečný), 34. Bareš (M. Forman, Ojamäki), 35. Kelly Klíma (Audette, Melka), 59. Vigneault (Mendel) - 25. Pour (Bunnaman, Mudrák), 37. Nenonen. Rozhodčí: Pražák, Barek - Šimánek, Hnát. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3267.

Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Vandas, Blain, Pietroniro, Piskáček - Ojamäki, Barinka, Audette - M. Forman, Vigneault, Kelly Klíma - Bareš, Konečný, Robins - O. Bláha, Melka, Lisler. Trenér: Čermák.

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Dlapa, Melancon, Šenkeřík, Vukojevic, L. Kovář, D. Sýkora - Hašek, Bunnaman, Pour - Jergl, Kevin Klíma, Nenonen - Radil, Tamáši, Kohout - Kusý, Batna, Pilař - od 21. navíc P. Šimek. Trenér: T. Martinec.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 27. P. Tomek (Egle), 31. P. Tomek (Sapoušek, Egle) - 35. Plášek (Čacho, Anděl), 43. Ondrušek (Čacho, Stella), 48. Ondrušek (Čacho, Navrátil), 60. Orsava. Rozhodčí: M. Sýkora, Květoň - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 3419.

Karlovy Vary: Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, Rulík, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Čihař - Šťastný, Jones, Jiskra - Sapoušek, Egle, P. Tomek - Koffer, Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.

Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Rašner, Řezníček, Škůrek - Matys, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Plášek, Macuh, Anděl - Doktor. Trenér: Petrovický.

 
