Brankářský sen v KHL: Mladík pochytal všech 61 střel a stanovil nový ligový rekord

Zápas mezi Nižněkamskem a Ufou v ruské KHL nenabídl za 65 minut hry jedinou branku. I tak byl ale v utkání k vidění parádní individuální počin. Dvaadvacetiletý gólman domácích Andrej Karejev vytvořil nový rekord ligy, když pochytal všech 61 střel hráčů Salavatu.

Moskva - Zápas jako z říše snů prožil v KHL teprve 22letý brankář Nižněkamsku Andrej Karejev. V utkání proti Ufě nepadla jediná branka, on tak udržel čisté konto. Na tom by nebylo nic tolik divného, jenže to by na něj nesmělo letět rekordních 61 střel hráčů Salavatu. Mladík tak stanovil nový rekord ligy.

Ufa měla více šancí od počátku zápasu, jenže Karejev v brance Neftěchimiku připomínal zeď. Tlak hostů pak totálně vygradoval ve třetí třetině, která skončila na střely 5:25 z pohledu domácích. I při drtivém náporu Lisina, Ömarka, Hartikainena či Tomáše Mertla však maskovaný hrdina odolal.

"Nula ani rekord nejsou důležité, hlavní je, že jsme vyhráli," řekl po vítězství v nájezdech Karejev, pro kterého to byl teprve třetí zápas v barvách Nižněkamsku, do kterého přestoupil na Štědrý den z Novokuzněcku.

Zajímavé je, že ve hře vychytal všechny šance soupeře v přesilovkách i při samostatných únicích, ale v rozhodujících nájezdech si zdaleka tak suverénně nepočínal. Za svá záda pustil tři z pěti puků a mohl děkovat svým spoluhráčům, kteří byli ještě o jeden gól lepší. Dvakrát se totiž trefili Bortnikov a Konkov.

Více zákroků při nule neviděli ani v NHL

Karejeva dvakrát naprosto totožně prostřelil švédský specialista na nájezdy Linus Ömark. "Jestli našel moje slabé místo? To bych ani neřekl, on je prostě v téhle disciplíně nepřekonatelný. Já jsem mu navíc ty šance ke skórování sám nabídl. Musím klukům poděkovat, že to zvládli," odmítal roli hrdiny.

Na druhé straně gólman Ufy Niklas Svedberg kryl 33 pokusů, což je rovněž parádní počin. Avšak jeho protějšek musel čelit téměř dvojnásobku střel. A to zní až neuvěřitelně.

Nový rekord KHL je dost možná i absolutním světovým rekordem. V NHL je v tomhle ohledu nejlepší výkon brankáře Bena Scrivense, který v roce 2014 zvládl v barvách Edmontonu krýt 59 ran hráčů San Jose.

autor: Ondřej Kuchař

