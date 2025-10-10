Agónie Sparty nekončí. Nový kouč nepomohl, Pardubice vyplenily O2 arenu

Na výhře Dynama, které ukončilo sérii pěti nezdarů proti Pražanům za sebou, se gólem a třemi asistencemi podílel Roman Červenka, tři body si připsali Jan Košťálek a Lukáš Sedlák. Utkání v O2 areně sledovalo 16 519. diváků, což je nejvyšší extraligová návštěva v sezoně.
Nový realizační tým Sparty se musel obejít bez řady hráčů základní sestavy, po úterní Lize mistrů marodku rozšířil útočník Shore.
Šanci tak opět dostal sedmnáctiletý útočník Novák, poprvé v sezoně nastoupil i šestatřicetiletý Eberle, jenž pod Nedvědem působil v prvoligových Litoměřicích. Podobně na tom ale byly i Pardubice, za které poprvé nastoupil kanadský útočník Twarynski.
Do první šance se dostal ve 4. minutě po Červenkově ideální přihrávce hostující Mandát, brankář Kořenář byl ale připravený. Za domácí odpověděl David Vitouch, i Will byl ale pozorný.
Skóre se poprvé změnilo v 9. minutě, kdy se Řepíkova přihrávka odrazila od těla Kousala a puk skončil za Willem. Hosté se pokusili platnost gólu odvolat trenérskou výzvou, rozhodčí ale po kontrole u videa svůj verdikt nezměnili.
Dynamo otočilo skóre v rozmezí 72 sekund během početních výhod.Sparta dokázala ubránit přesilovku soupeře čtyři na tři, v navazující pět na tři se ale bleskově prosadil Červenka.
Východočeši pokračovali v klasické výhodě a Sedlák připravil gól pro Lauka. A pro Spartu mohlo být ještě hůř. Poulíček ale po rychlém protiútoku trefil tyč.
Hned na začátku druhé části se do další šance dostal Mandát, Kořenáře nepřekonal a poté duel na dlouhou dobu ovládly obrany. Oba týmy pozorně bránily a téměř vyprodaná aréna viděla další nebezpečnou situaci až krátce před polovinou utkání.
Sedlák se ale po další Červenkově vydařené přihrávce neprosadil. Pardubický kapitán si souboj s gólmanem Sparty za dvě minuty zopakoval, opět ale neuspěl.
Pražané mohli vyrovnat při Tourignyho vyloučení, Willa podruhé překonat nedokázali. V 38. minutě si v koncovce vedl mnohem lépe Košťálek, jenž se dostal do ideální střelecké pozice a zamířil přesně. V samotném závěru druhé části mohl přidat další branku Dynama Mandát, Kořenáře ale překonat nedokázal.
Ve 42. minutě se ale po pohotové dorážce prosadil Kondelík a výrazně přiblížil hosty k vítězství. Kořenář poté podržel domácí při Pospíšilově trestu a při přesilovce snížil na 2:4 Špaček.
Pražané ale doplatili na nedisciplinovanost. Druhé vyloučení Dzierkalse potrestal Košťálek. I tentokrát však Sparta v přesilovce zareagovala, po Chlapíkově přihrávce snížil Horák.
Více zdramatizovat duel ale Sparta nedokázala, více než tři minuty před koncem se domácí odhodlali k power play, při kterém se prosadil Sedlák. Pražané tak doma prohráli popáté v řadě.
13. kolo hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
Branky a nahrávky: 9. P. Kousal (Řepík, Sirota), 48. M. Špaček (R. Horák, Chlapík), 51. R. Horák (Chlapík, Krejčík) - 11. Červenka (L. Sedlák, Košťálek), 12. Lauko (L. Sedlák, Červenka), 38. Košťálek (Kelemen, Kondelík), 42. Kondelík (Lauko), 51. Košťálek (Červenka, Tourigny), 59. L. Sedlák (Červenka, Ludvig). Rozhodčí: Barek, Hribik - J. Svoboda, Ondráček. Vyloučení: 7:7. Využití: 3:3. Diváci: 16.519.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, N. Seppälä, Němeček, Tomov - Řepík, R. Horák, Chlapík - D. Vitouch, M. Špaček, P. Kousal - F. Novák, Eberle, Dzierkals - O. Bláha, M. Vitouch, J. Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.
Pardubice: Will - Košťálek, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, Tourigny, Hájek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Twarynski - J. Stránský, Rákos, Formánek. Trenér: Pešán.
HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 56. Hännikäinen (Hlava) - 8. Kelly Klíma (K. Hrabík), 22. Robins (Ojamäki, Brízgala), 24. Kelly Klíma (Pietroniro). Rozhodčí: Sýkora, Květoň - Zíka, Thuma. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 4625.
Litvínov: Čajan - Plutnar, Baránek, Czuczman, Polášek, Gajdoš, Husinecký, O. Baláž - O. Kaše, M. Sukeľ, Koblasa - Hlava, Gut, Hännikäinen - Pištěk, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, Čajkovič - Šprynar. Trenér: Broš.
Kladno: Brízgala - A. Rulík, M. Jandus, T. Tomek, Pietroniro, Mendel, Vandas, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - M. Procházka, Melka, J. Strnad. Trenér: Čermák.
HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 27. Krastenbergs (Cosgrove, O. Najman) - 43. Flek (Š. Stránský, Ščotka), 57. H. Zohorna (J. Kos). Rozhodčí: Šír, Cabák - Axman, Peluha. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Diváci: 5500 (vyprodáno).
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, A. Rutar, Rašner - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
Brno: Kavan - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, J. Zdráhal, Gulaši, Zubíček - Flek, Kollár, Š. Stránský - J. Kos, A. Zbořil, K. Pospíšil - Ekrt, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Malý, Ferda. Trenér: Pokorný.
BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky:1. Lintuniemi (Lakatoš, Gardoň), 47. Hradec (F. Pavlík, Rekonen) - 58. Nenonen (Melancon, Radil), 58. Mudrák (Perret), rozhodující sam. nájezd Pour. Rozhodčí: Pilný, Šindel - Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 3001.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, A. Čech, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík, Skärberg, Křepelka - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Hradec, Gardoň - Rekonen, Malínek, Indrašis - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Pilař, Dlapa - Nenonen, Tamáši, Perret - Radil, Kevin Klíma, R. Pavlík - Kohout, Miškář, Hašek - Pour, Bunnaman, Batna. Trenér: T. Martinec.
Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. Ordoš (F. Přikryl, M. Doudera), 40. M. Toman (N. Olesen, Lantoši), 42. N. Olesen (Lantoši, M. Toman), 47. Cibulka (Lantoši, M. Doudera) - 4. Zachar (Ryšavý), 25. Faško-Rudáš (Sandberg). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Lhotský, Pěkný. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6151.
České Budějovice: Klouček (30. Strmeň) - Vráblík, Štencel, M. Doudera, Cibulka, Pýcha, Vála, od 34. navíc Š. Kubíček - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - Ordoš, J. Koláček, Kašlík - P. Novák, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.
Liberec: Kváča - D. Zeman, R. Šimek, M. Ivan, Zile, T. Galvas, Ahac, Aubrecht - Lenc, A. Najman, O. Procházka - Sandberg, Weatherby, Faško-Rudáš - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Ryšavý. Trenér: Kudrna.
HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 56. Hännikäinen - 8. Kelly Klíma (K. Hrabík), 22. Robins (Ojamäki, Brízgala), 24. Kelly Klíma (Pietroniro). Rozhodčí: Sýkora, Květoň - Zíka, Thuma. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 4625.
Litvínov: Čajan - Plutnar, Baránek, Czuczman, Polášek, Gajdoš, Husinecký, O. Baláž - O. Kaše, M. Sukeľ, Koblasa - Hlava, Gut, Hännikäinen - Pištěk, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, Čajkovič - Šprynar. Trenér: Broš.
Kladno: Brízgala - A. Rulík, M. Jandus, T. Tomek, Pietroniro, Mendel, Vandas, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - M. Procházka, Melka, J. Strnad. Trenér: Čermák.
HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 27. T. Redlich (Josef Myšák, Koffer) - 35. Sikora (A. Nestrašil), 36. M. Kovařčík (Marian Adámek, A. Nestrašil), 48. Kurovský (Flynn). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3872.
Karlovy Vary: Frodl - Jaks, Josef Myšák, Dello, D. Moravec, M. Kočí, Mamčics - O. Beránek, Černoch, P. Tomek - Minárik, Egle, Čihař - Šťastný, N. Jones, Jiskra - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Cienciala - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký - Sikora. Trenér: Moták.
Tabulka:
|1.
|České Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2.
|Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3.
|Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4.
|Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5.
|Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6.
|Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7.
|Karlovy Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8.
|Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9.
|Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10.
|Hradec Králové
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11.
|Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12.
|Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13.
|Mladá Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14.
|Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7