Lední hokej

Agónie Sparty nekončí. Nový kouč nepomohl, Pardubice vyplenily O2 arenu

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno před 4 hodinami
Hokejisté Sparty při premiéře nového hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda prohráli ve 13. kole extraligy s Pardubicemi 3:6 a připsali si pátou porážku v řadě.
Jakub Lauko z Pardubic (vlevo) se raduje se spoluhráčem Lukášem Sedlákem z gólu v zápase na ledě Sparty Praha.
Jakub Lauko z Pardubic (vlevo) se raduje se spoluhráčem Lukášem Sedlákem z gólu v zápase na ledě Sparty Praha. | Foto: ČTK / Šimánek Vít

Na výhře Dynama, které ukončilo sérii pěti nezdarů proti Pražanům za sebou, se gólem a třemi asistencemi podílel Roman Červenka, tři body si připsali Jan Košťálek a Lukáš Sedlák. Utkání v O2 areně sledovalo 16 519. diváků, což je nejvyšší extraligová návštěva v sezoně.

Nový realizační tým Sparty se musel obejít bez řady hráčů základní sestavy, po úterní Lize mistrů marodku rozšířil útočník Shore.

Šanci tak opět dostal sedmnáctiletý útočník Novák, poprvé v sezoně nastoupil i šestatřicetiletý Eberle, jenž pod Nedvědem působil v prvoligových Litoměřicích. Podobně na tom ale byly i Pardubice, za které poprvé nastoupil kanadský útočník Twarynski.

Do první šance se dostal ve 4. minutě po Červenkově ideální přihrávce hostující Mandát, brankář Kořenář byl ale připravený. Za domácí odpověděl David Vitouch, i Will byl ale pozorný.

Skóre se poprvé změnilo v 9. minutě, kdy se Řepíkova přihrávka odrazila od těla Kousala a puk skončil za Willem. Hosté se pokusili platnost gólu odvolat trenérskou výzvou, rozhodčí ale po kontrole u videa svůj verdikt nezměnili.

Dynamo otočilo skóre v rozmezí 72 sekund během početních výhod.Sparta dokázala ubránit přesilovku soupeře čtyři na tři, v navazující pět na tři se ale bleskově prosadil Červenka.

Východočeši pokračovali v klasické výhodě a Sedlák připravil gól pro Lauka. A pro Spartu mohlo být ještě hůř. Poulíček ale po rychlém protiútoku trefil tyč.

Související

Do extraligy přitekly stovky milionů. Je kvalitou hned za NHL? diskutují experti

Brankář Sparty Josef Kořenář v utkání extraligy proti Českým Budějovicím

Hned na začátku druhé části se do další šance dostal Mandát, Kořenáře nepřekonal a poté duel na dlouhou dobu ovládly obrany. Oba týmy pozorně bránily a téměř vyprodaná aréna viděla další nebezpečnou situaci až krátce před polovinou utkání.

Sedlák se ale po další Červenkově vydařené přihrávce neprosadil. Pardubický kapitán si souboj s gólmanem Sparty za dvě minuty zopakoval, opět ale neuspěl.

Pražané mohli vyrovnat při Tourignyho vyloučení, Willa podruhé překonat nedokázali. V 38. minutě si v koncovce vedl mnohem lépe Košťálek, jenž se dostal do ideální střelecké pozice a zamířil přesně. V samotném závěru druhé části mohl přidat další branku Dynama Mandát, Kořenáře ale překonat nedokázal.

Ve 42. minutě se ale po pohotové dorážce prosadil Kondelík a výrazně přiblížil hosty k vítězství. Kořenář poté podržel domácí při Pospíšilově trestu a při přesilovce snížil na 2:4 Špaček.

Pražané ale doplatili na nedisciplinovanost. Druhé vyloučení Dzierkalse potrestal Košťálek. I tentokrát však Sparta v přesilovce zareagovala, po Chlapíkově přihrávce snížil Horák.

Více zdramatizovat duel ale Sparta nedokázala, více než tři minuty před koncem se domácí odhodlali k power play, při kterém se prosadil Sedlák. Pražané tak doma prohráli popáté v řadě.

13. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 9. P. Kousal (Řepík, Sirota), 48. M. Špaček (R. Horák, Chlapík), 51. R. Horák (Chlapík, Krejčík) - 11. Červenka (L. Sedlák, Košťálek), 12. Lauko (L. Sedlák, Červenka), 38. Košťálek (Kelemen, Kondelík), 42. Kondelík (Lauko), 51. Košťálek (Červenka, Tourigny), 59. L. Sedlák (Červenka, Ludvig). Rozhodčí: Barek, Hribik - J. Svoboda, Ondráček. Vyloučení: 7:7. Využití: 3:3. Diváci: 16.519.

Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, N. Seppälä, Němeček, Tomov - Řepík, R. Horák, Chlapík - D. Vitouch, M. Špaček, P. Kousal - F. Novák, Eberle, Dzierkals - O. Bláha, M. Vitouch, J. Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.

Pardubice: Will - Košťálek, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, Tourigny, Hájek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Twarynski - J. Stránský, Rákos, Formánek. Trenér: Pešán.

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 56. Hännikäinen (Hlava) - 8. Kelly Klíma (K. Hrabík), 22. Robins (Ojamäki, Brízgala), 24. Kelly Klíma (Pietroniro). Rozhodčí: Sýkora, Květoň - Zíka, Thuma. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 4625.

Litvínov: Čajan - Plutnar, Baránek, Czuczman, Polášek, Gajdoš, Husinecký, O. Baláž - O. Kaše, M. Sukeľ, Koblasa - Hlava, Gut, Hännikäinen - Pištěk, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, Čajkovič - Šprynar. Trenér: Broš.

Kladno: Brízgala - A. Rulík, M. Jandus, T. Tomek, Pietroniro, Mendel, Vandas, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - M. Procházka, Melka, J. Strnad. Trenér: Čermák.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 27. Krastenbergs (Cosgrove, O. Najman) - 43. Flek (Š. Stránský, Ščotka), 57. H. Zohorna (J. Kos). Rozhodčí: Šír, Cabák - Axman, Peluha. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, A. Rutar, Rašner - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.

Brno: Kavan - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, J. Zdráhal, Gulaši, Zubíček - Flek, Kollár, Š. Stránský - J. Kos, A. Zbořil, K. Pospíšil - Ekrt, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Malý, Ferda. Trenér: Pokorný.

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky:1. Lintuniemi (Lakatoš, Gardoň), 47. Hradec (F. Pavlík, Rekonen) - 58. Nenonen (Melancon, Radil), 58. Mudrák (Perret), rozhodující sam. nájezd Pour. Rozhodčí: Pilný, Šindel - Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 3001.

Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, A. Čech, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík, Skärberg, Křepelka - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Hradec, Gardoň - Rekonen, Malínek, Indrašis - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.

Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Pilař, Dlapa - Nenonen, Tamáši, Perret - Radil, Kevin Klíma, R. Pavlík - Kohout, Miškář, Hašek - Pour, Bunnaman, Batna. Trenér: T. Martinec.

Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Ordoš (F. Přikryl, M. Doudera), 40. M. Toman (N. Olesen, Lantoši), 42. N. Olesen (Lantoši, M. Toman), 47. Cibulka (Lantoši, M. Doudera) - 4. Zachar (Ryšavý), 25. Faško-Rudáš (Sandberg). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Lhotský, Pěkný. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6151.

České Budějovice: Klouček (30. Strmeň) - Vráblík, Štencel, M. Doudera, Cibulka, Pýcha, Vála, od 34. navíc Š. Kubíček - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - Ordoš, J. Koláček, Kašlík - P. Novák, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Liberec: Kváča - D. Zeman, R. Šimek, M. Ivan, Zile, T. Galvas, Ahac, Aubrecht - Lenc, A. Najman, O. Procházka - Sandberg, Weatherby, Faško-Rudáš - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Ryšavý. Trenér: Kudrna.

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 56. Hännikäinen - 8. Kelly Klíma (K. Hrabík), 22. Robins (Ojamäki, Brízgala), 24. Kelly Klíma (Pietroniro). Rozhodčí: Sýkora, Květoň - Zíka, Thuma. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 4625.

Litvínov: Čajan - Plutnar, Baránek, Czuczman, Polášek, Gajdoš, Husinecký, O. Baláž - O. Kaše, M. Sukeľ, Koblasa - Hlava, Gut, Hännikäinen - Pištěk, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, Čajkovič - Šprynar. Trenér: Broš.

Kladno: Brízgala - A. Rulík, M. Jandus, T. Tomek, Pietroniro, Mendel, Vandas, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - M. Procházka, Melka, J. Strnad. Trenér: Čermák.

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. T. Redlich (Josef Myšák, Koffer) - 35. Sikora (A. Nestrašil), 36. M. Kovařčík (Marian Adámek, A. Nestrašil), 48. Kurovský (Flynn). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3872.

Karlovy Vary: Frodl - Jaks, Josef Myšák, Dello, D. Moravec, M. Kočí, Mamčics - O. Beránek, Černoch, P. Tomek - Minárik, Egle, Čihař - Šťastný, N. Jones, Jiskra - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Cienciala - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký - Sikora. Trenér: Moták.

Tabulka:

1. České Budějovice 13 9 0 0 4 46:27 27
2. Třinec 12 7 2 1 2 39:27 26
3. Brno 13 8 0 2 3 36:32 26
4. Plzeň 12 7 1 2 2 28:21 25
5. Pardubice 13 6 2 0 5 43:31 22
6. Vítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. Karlovy Vary 13 6 0 1 6 29:31 19
8. Olomouc 12 6 0 1 5 26:28 19
9. Liberec 13 6 0 1 6 31:35 19
10. Hradec Králové 12 3 3 0 6 29:32 15
11. Sparta 13 4 1 0 8 34:35 14
12. Kladno 13 3 1 2 7 28:39 13
13. Mladá Boleslav 13 4 0 1 8 25:37 13
14. Litvínov 12 2 0 1 9 18:38 7
 
Mohlo by vás zajímat

Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích

Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích

Slovenská hvězda je z gólmana Dobeše paf: Nevím, jak to dělá, ale je to k smíchu

Slovenská hvězda je z gólmana Dobeše paf: Nevím, jak to dělá, ale je to k smíchu

Česko má problém, všímá si zámoří dalšího propadu. Vzývaný supertalent stále tápe

Česko má problém, všímá si zámoří dalšího propadu. Vzývaný supertalent stále tápe

Do extraligy přitekly stovky milionů. Je kvalitou hned za NHL? diskutují experti

Do extraligy přitekly stovky milionů. Je kvalitou hned za NHL? diskutují experti
sport hokej Hokejová Tipsport extraliga

Právě se děje

před 2 hodinami
Slováci si v Belfastu zkomplikovali boj o vedení, Ukrajina přestřílela Island
Fotbal

Slováci si v Belfastu zkomplikovali boj o vedení, Ukrajina přestřílela Island

Slovenští fotbalisté prohráli v kvalifikaci mistrovství světa v Severním Irsku 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům.
před 2 hodinami
Macron jmenoval do funkce šéfa vlády znovu Sébastiena Lecornua
Zahraničí

Macron jmenoval do funkce šéfa vlády znovu Sébastiena Lecornua

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek po jednání s představiteli parlamentních stran jmenoval do funkce premiéra znovu Sébastiena Lecornua.
Aktualizováno před 2 hodinami
Po explozi v továrně na výbušniny v Tennessee se pohřešuje 19 lidí, uvedly úřady
Zahraničí

Po explozi v továrně na výbušniny v Tennessee se pohřešuje 19 lidí, uvedly úřady

Několik mrtvých si v pátek vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee, řada dalších lidí je pohřešována.
před 3 hodinami
Od začátku příměří v Pásmu Gazy se podle úřadů vrátilo na sever na 200 tisíc lidí
Zahraničí

Od začátku příměří v Pásmu Gazy se podle úřadů vrátilo na sever na 200 tisíc lidí

Zhruba 200 tisíc lidí se vrátilo do severní části Pásma Gazy od pátečního poledne místního času, kdy začalo v oblasti platit příměří.
Aktualizováno před 4 hodinami
Agónie Sparty nekončí. Nový kouč nepomohl, Pardubice vyplenily O2 arenu
Hokej

Agónie Sparty nekončí. Nový kouč nepomohl, Pardubice vyplenily O2 arenu

Hokejisté Sparty při premiéře nového hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda prohráli ve 13. kole extraligy s Pardubicemi 3:6.
Aktualizováno před 4 hodinami
SPD bude mít sněmovnu a obranu, Motoristé zahraničí a životní prostředí
Domácí

ŽIVĚ
SPD bude mít sněmovnu a obranu, Motoristé zahraničí a životní prostředí

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 5 hodinami
O některých jménech není pochyb. V Babišově vládě jsou známé tváře i pár překvapení
Domácí

O některých jménech není pochyb. V Babišově vládě jsou známé tváře i pár překvapení

Případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. Kdo je povede?
Další zprávy