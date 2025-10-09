Do extraligy přitekly stovky milionů. Je kvalitou hned za NHL? diskutují experti

Fandit hokejové Spartě? To chce v posledních týdnech pořádně pevné nervy. A tak příznivci Pražanů přijeli do Kladna spíše děkovat. Hráči, který v jejich klubu vyrostl, dělal kapitána a před sezonou musel odejít. Miroslavu Formanovi.
"Sice nikdy nedosáhl na pohár, ale stejně se ho neměli zbavovat. Teď jim chybí. Kdo se srazí, kdo bojuje?" ptá se v nové epizodě podcastu Bago bývalý útočník Zdeněk Blatný. "Pořád by měl svou roli, tohle byla velká chyba," je přesvědčený.
Nepochybuje o tom ani Roman Málek, brankářská extraligová legenda. "Když se ho zbavili, tak měli najít jiného takového srdcaře. Ale odkud? Žádného dalšího si nevychovali, nikoho na jeho místo nepřivedli."
Pochyby o skladbě týmu rudého "S" měli experti v Bagu už před sezonou, teď se jejich předpovědi pouze naplňují. Co ovšem nemohli čekat ani oni, je parádní start Plzně. Kde se vzala, tu se vzala a hraje na čele tabulky.
"Je to práce Pepy Jandače?" ptá se moderátorka Tereza Kubíčková. "Překvapil mě, že tam šel. Každý chce vyhrát a dokázat to s Plzní?" řečnickou otázkou odpovídá Blatný. "Má za sebou reprezentaci, poslední štace byly vždycky opravdu top kvalitní mužstva. A ukázal, že zvládne i tohle," chválí Málek.
Společně rozeberou, proč se někdejší kouč národního mužstva rozhodl pro Západočechy, jak pracuje s Jakubem Lvem, popovídají si o brankářském tandemu Nick Malík - Jan Růžička a Roman Málek přidá jednu velmi osobní zkušenost.
Dalším tématem je zařazení extraligy mezi světové soutěže, kam svou kvalitou patří? Které ligy jsou před ní? Kam ji posunuly finance z účtů pardubického majitele Petra Dědka či sparťanského Karla Pražáka?
A bude i čas na historky. Čím jezdil do Liberce na zápasy Petr Nedvěd, aby neztrácel čas v kolonách na dálnici? Zavzpomíná na to se svým typickým humorem Zdeněk Blatný. Užijte si celou epizodu s hokejovými novinkami zasazenými do širšího kontextu.