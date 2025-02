Co tam Ovečkin dělá? ptají se trenéra. Ruská hvězda dráždí "lacinými" góly

Ruský velikán Alexandr Ovečkin drží takovou formu, že by už ve stávající sezoně NHL mohl překonat střelecký rekord Waynea Gretzkého. Někteří mu ale nepřejí. Z politických, ale i hokejových důvodů.

Tápání z prvních měsíců minulé sezony a z pozdějšího play off je, zdá se, tatam.

Ovečkin v rozjeté základní části šlape stejně jako celý Washington. Přestože kvůli zlomenině nohy chyběl pět týdnů, díky 26 gólům ve 39 kláních má blizoučko do elitní desítky střelců. A co je hlavní, k tomu, aby překonal Gretzkého a stal se nejlepším kanonýrem historie, už mu schází jen 16 tref.

Rekord, dříve považovaný za nepřekonatelný, tak možná padne už v tomto ročníku. Devětatřicetiletý Ovečkin má přitom ve Washingtonu smlouvu ještě pro ten příští.

Stíhací jízda však veřejnost rozděluje. Mnohem více, než jak by tomu bylo třeba u Maria Lemieuxe, kdyby mu vydrželo zdraví.

Někteří Ovečkinovi nepřejí kvůli hlasité podpoře ruského prezidenta Vladimira Putina, kterou stále symbolizuje společná fotka na hráčově instagramovém účtu.

Jiní mají ryze hokejové důvody, a to góly do prázdné brány. V ledním hokeji se stále částečně drží sentiment, že takové zářezy mají nižší hodnotu nebo že by se vůbec neměly počítat. Některé hvězdy minulosti, například bek Al Iafrate či křídelník Brett Hull, jimi - minimálně v části kariéry - vyloženě opovrhovaly.

Na adresu Ovečkina, jenž rozvlnil síť v době, kdy si brankář hoví na střídačce, vícekrát než kdokoliv jiný v historii, tak míří uštěpačné poznámky. Například, že legendární devětadevadesátku určitě překoná gólem do prázdné brány.

Do debaty už se vložil i trenér Washingtonu Spencer Carbery.

Na první pohled dává kritika, že si Ovečkin nečestně "honí" góly, jistý smysl.

Opuštěná branka se totiž trefuje v době, kdy soupeř zpravidla mívá jednoho hráče v poli navíc, jinými slovy hraje přesilovku. A do takových situací Ovečkin jinak prakticky vůbec nechodí.

V aktuální sezoně odehrál v oslabení 54 sekund, za celou zámořskou kariéru pak necelých 200 minut, což dělá osm vteřin na zápas. A nebýt prvních roků, kdy ho trenéři v defenzivní disciplíně zkoušeli, bylo by výsledné číslo ještě nižší.

V početní nevýhodě pěti proti šesti však Ovečkin dostává zabrat.

"Lidé si řeknou: 'Co tam dělá? Vždyť nechodí na oslabení, není to defenzivní specialista. Proč bys ho tam dával?' V lize je ale hodně hráčů, kteří nejsou defenzivními specialisty, ale chodí do situací pět na šest, protože jsou hrozně inteligentní. Vědí, jak se hra bude vyvíjet a kam zamíří puk. A to je právě to, co u Oviho neustále vidíte," vysvětlil Carbery, proč ruskou osmičku tolik nasazuje při soupeřově hře v šesti.

Podle 43letého kouče nejsou snadné ani trefy do opuštěné brány: "Máte nespočet kluků, kteří chodí do hry pět na šest, a za rok sotva dají jeden nebo dva góly do prázdné."

"Proto tam musím dávat Oviho," pokračoval Carbery. "Vím, že třeba propásne správný moment na zblokování střely nebo v defenzivě nepřečte situaci, kterou by Brandon Duhaime nebo Connor McMichael možná přečetli. Jsem s tím ale v pohodě, protože vím, že se mi odmění."

Ovečkin v probíhajícím ročníku skóroval do prázdné klece už šestkrát, což dělá skoro čtvrtinu jeho branek. Zaostává akorát za Mikkem Rantanenem se sedmi zářezy.

Celkem takto vsítil 63 branek, víc než kdokoliv jiný v historii. Druhý Gretzky se však s 56 trefami také činil.