Zemřel velký Aliho rival v ringu. Foremanovi bylo 76 let

V 76 letech zemřel slavný americký boxer George Foreman, bývalý dvojnásobný profesionální mistr světa v těžké váze. O jeho úmrtí informovala rodina.

Foreman zvítězil v roce 1968 na olympijských hrách v Mexiku a v následujícím roce přestoupil mezi profesionály. V roce 1973 získal světový titul, když knokautoval Joea Fraziera.

Rok nato ho o mistrovský pás připravil Muhammad Ali v legendárním zápase na stadionu v konžské Kinshase, který vešel do historie jako The Rumble in the Jungle (Rachot v džungli).

V roce 1977 dal Foreman boxu sbohem a začal se věnovat práci duchovního v Houstonu. Po deseti letech se však do ringu vrátil a v roce 1994 šokoval svět, když v 45 letech zvítězil v souboji o titul mistra světa nad šestadvacetiletým Michaelem Moorerem. Stal se tak nejstarším šampionem těžké váhy.

Pásy organizací WBA a IBF ještě dokázal obhájit a šampionem byl až do svých 48 let. S boxem se otec 12 dětí definitivně rozloučil v listopadu 1997 s bilancí 76 vítězství a pěti porážek.

"Na jeho přínos boxu a nejen boxu se nikdy nezapomene," napsal v kondolenci na sociální síti X bývalý světový šampion v těžké váhy Mike Tyson.

"Svět znal Foremana jako dvojnásobného šampiona v těžké váze. My jsme ho znali jako hrdého člena naší komunity - člověka, jehož srdce bylo stejně velké jako jeho drtivý úder," uvedl John Whitmire, starosta Houstonu, kde Foreman žil.

"Georgeova cesta z ulic Fifth Wardu do světa boxu a k obchodním úspěchům byla inspirativní. Nikdy nezapomněl, odkud pochází a byl celou dobu oddaný našemu městu," dodal.