Fukal: Slavia už chybu jako před dvěma lety neudělá. Olomouc by mohla hrát o titul

"Sparta vyhrála na Slovácku, což je cenné vítězství, jenže ztráta třinácti bodů na vedoucího rivala se mi zdá už moc velká. Slavia už neudělá takovou chybu jako před dvěma roky, kdy měla také na odvěkého rivala solidní náskok a neudržela ho," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v prvním jarním kole fotbalové ligy.

Poté co jsem sledoval vystoupení Viktorie Plzeň v Evropské lize, jsem si myslel, že v Olomouci vyhraje. Zvlášť když krátce po začátku vedla.

Sigmu jsem v přípravě neviděl, ale liga je pak stejně vždycky poněkud jiná. Její vítězství je pro mě překvapení.

Olomouc nadále prokazuje kvalitu. Stačí připomenout, že vyhrála na Spartě a Slavii doma dost potrápila.

A když si probereme, kolik jejích odchovanců působí v našich třech nejlepších klubech Slavii, Plzni a Spartě, což je skoro celá jedenáctka, tak je jasné, že na Hané pracují s mládeží výborně.

A jen ekonomická stránka klub nutí, aby prodával a posiloval tak vlastně konkurenci. Jinak by musel hrát o titul.

Slavia doma porazila Mladou Boleslav, která nebyla nikterak špatná a předvedla dobrý výkon. Trenér červenobílých Jindřich Trpišovský si postěžoval, že to nebylo úplně ono, ale ke startu jara takové zápasy patří.

U Slavie jsme si už navykli, že sestava je pokaždé trochu jiná, obměněná, ale pohled na tabulku dokládá, že to má účel. Navíc se oproti Plzni může soustředit výhradně na ligu, což je určitě výhoda.

Do branky se po dlouhé době postavil Jindřich Staněk. Někdo to může zpochybňovat, považovat po takové době, kdy po zranění nechytal, za riskantní. Ale je to reprezentační gólman, pokud je zdravý, je to přirozená volba.

Přitom Aleš Mandous v Evropské lize předváděl výborné zákroky, z Baníku Ostrava se vrátil talentovaný Jakub Markovič. Slavia má teď luxus tří vynikajících brankářů. Výběr je velký. Je na Staňkovi, jestli si pozici jedničky udrží.

Slavia navýšila náskok na deset bodů. Za několik kol přijde přímý souboj, pokud do té doby někdo opět neklopýtne, bude dost klíčový. Jestli Slavia v Plzni neprohraje, bude podle mého o titulu už rozhodnuto.

Na utkání na Slovácku chyběl z technických důvodů VAR a to je špatné. Vždycky se najdou situace, které by přezkoumával, takhle nastávají zbytečné spekulace, komu to prospělo, kdo si ho přál, či nepřál. Mělo by to být pro všechny stejné, jinak dohady nevymizí.

Během zimní přestávky došlo v Českých Budějovicích opět k velkým změnám na trenérské lavičce, vrátila se dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský. Chování vedení, ať je v dané situaci jakékoli, považuju za ostudné a k fotbalovým osobnostem za nedůstojné. Ať jde o zmiňovaný pár, nebo Franze Straku a Jirku Novotného.

Copak někdo z nich za zoufalý stav může? Vedení by se mělo stydět. A je mi jedno, jaké jsou tam majetkoprávní vztahy, kdo je v právu.

Názor, že domácí zápas s Duklou by v případě vítězství ještě mohl mužstvu dát naději na záchranu, neberu. Jsou to sice tři body, ale ani ty by děsivou ztrátu moc nesnížily. Nejsme v krajském přeboru, kde se takové věci mohou podařit, v lize má každý tým kvalitu.