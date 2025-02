MS v Saúdské Arábii bude bez kapky alkoholu včetně piva. Tresty zahrnují i bičování

Žádný alkohol se na fotbalovém mistrovství světa 2034 v Saúdské Arábii prodávat nebude. Listu The Times to řekl velvyslanec arabské země ve Velké Británii Bandar bin Sultán Saúd. Diplomat poukázal, že "suchý" zákon se v "suché" zemi vztahuje také na pivo.

"Ne, ne. Není tam vůbec žádný alkohol. Jako naše počasí, je to suchá země," potvrdil velvyslanec absolutní monarchie ve Spojeném království.

Již na mistrovství světa 2022 v Kataru se pivo na stadionech neprodávalo, ale příznivci si mohli koupit alkohol ve vybraných hotelech a dalších prodejnách. To však nebude případ Saúdské Arábie, kde je prodej alkoholu zakázán a tresty za konzumaci zahrnují vězení, bičování a deportaci.

"Momentálně alkohol nepovolujeme. Spousta zábavy se přece dá zažít i bez něj. Není to stoprocentně nutné. Víte, jestli si chcete dát drink, až opustíte zemi, jste vítáni. Ale alkohol nemáme," řekl diplomat.

"Každý má svou vlastní kulturu a rádi vyjdeme vstříc lidem v rámci té naší, ale nechceme ji měnit kvůli někomu jinému. Vážně nemůžete žít bez pití?" dodal.

Jeho prohlášení by mělo alespoň udělat jasno potenciálním "pivním" sponzorům FIFA. V roce 2022 The Times odhalily pouhé dva dny před začátkem turnaje, že katarské úřady zakázaly prodej alkoholu na stadionech a v jejich okolí, i když byl stále k dispozici v drahých apartmánech a hotelích.

Vedlo to k tomu, dlouholetý oficiální sponzor mistrovství světa Budweiser byl na poslední chvíli nucen změnit své plány prodávat na stadionech kromě nealkoholických produktů také pivo. Na svém oficiálním účtu na Twitteru zveřejnil zprávu, kterou brzy poté smazal: "No, to je trapné."