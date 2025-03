Fotbalová Evropa řeší Kovářovu minelu. Čech byl největším zklamáním, pálí do něj Bild

Brankář Matěj Kovář sklidil kritiku za svůj výkon v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů. Fotbalisté Leverkusenu prohráli 0:3 na hřišti Bayernu Mnichov a čtyřiadvacetiletý gólman české reprezentace se dopustil velké chyby před druhou brankou. Jeho spoluhráč Patrik Schick se dostal na hřiště až v závěru, hvězdou zápasu byl s dvěma trefami jiný útočník Harry Kane.

Bayern až na sedmý pokus dokázal porazit Leverkusen poté, co na lavičku soupeře usedl Xabi Alonso. "Tentokrát šlo hodně věcí proti nám, ale můžeme si za to sami. Neměli jsme dobrou kontrolu a dělali velké chyby. To je samozřejmě velmi nepříjemné," uvedl trenér Bayeru na tiskové konferenci po utkání.

"Velká chyba Kováře umožnila Musialovi vstřelit druhou branku," připomněl Die Welt moment, kdy gólmanovi vypadl z rukou Kimmichův centr přímo k zakončujícímu hráči. "Leverkusen čelí již po prvním zápase vyřazení z Ligy mistrů, největším zklamáním byli obzvláště Kovář a Mukiele," zkritizoval Bild brankáře spolu s francouzským obráncem, který byl za stavu 2:0 v 62. minutě vyloučen.

Kovář stále musí bojovat o místo v brance německých šampionů. Jeho chyba přišla nedlouho poté, co část fanoušků Manchesteru United začala volat po jeho návratu k trápícím se "Rudým ďáblům". V Anglii ho nadále pozorně sledují.

"Bývalý brankář United udělal strašlivou chybu a daroval gól Musialovi," zdůraznil The Sun. "Alonsovo rozhodnutí upřednostnit Kováře před Hradeckým bude diskutováno poté, co chyba českého gólmana umožnila Bayernu ve druhém poločase zdvojnásobit náskok," napsala BBC. Nevídaná minela ovšem neušla ani ve Španělsku, jejímu dopadu na utkání se věnuje například internetová verze Marcy.

Nedošlo k očekávanému velkému souboji dvou nejlepších bundesligových střelců. Schick nastoupil až deset minut před koncem, když už bylo de facto po zápase. "Alonsův tah ponechat Schicka a Bonifaceho na lavičce a hrát bez uznávaného útočníka způsobil, že Leverkusen zůstal neškodný i při pár příležitostech, které si vytvořil," dostal kouč od BBC další výtku.

Jednoznačným hrdinou německého duelu byl Kane. Na začátku otevřel skóre hlavou, pak ho uzavřel z pokutového kopu. V této sezoně proměnil všech 13 penalt, celkem už má 30 úspěšných exekucí v řadě. Anglický kanonýr se v tabulce střelců Ligy mistrů polepšil na devět tref, v sezoně dal v soutěžních zápasech celkem 31 gólů. Pouze Robert Lewandowski z Barcelony (34) nastřílel z klubů pěti největších evropských lig více branek než Kane.

"Zápas provázel velký humbuk, ale zůstali jsme klidní a já také. Od první minuty jsme se soustředili na maximum a všichni odvedli dobrou práci. Bylo by hezké přidat ještě jeden gól v závěru, ale tři branky bereme. Těšíme se na odvetu," řekl Kane pro DAZN.