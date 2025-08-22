Zahraniční ligy: Bayern začal obhajobu titulu destrukcí Lipska, těžce padl i West Ham

Bundesliga
Hráči Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky přidal Michael Olise a jednu Luis Díaz.
Bayern, který vyhrál 11 z posledních 12 titulů, rozhodl o jasném vítězství už během prvního poločasu. Po necelé půlhodině se trefil Olise, potom dal premiérový bundesligový gól Díaz a krátce před přestávkou zvýšil na 3:0 opět Olise.
Po změně stran řádil Kane. Nejlepší střelec posledních dvou ročníků soutěže zaznamenal v rozmezí 64. a 78. minuty čistý hattrick. V bundeslize dal tři góly v jednom zápase už poosmé.
Hostujícímu trenérovi Olemu Wernerovi zhořkla ligová premiéra na lavičce Lipska. Jedinou radost mu mohl udělat gól za stavu 0:4, jenže po zásahu videorozhodčího nebyl uznán kvůli tomu, že při rozehrání přímého kopu před Nusovým zásahem nebyl míč v klidu.
Německá fotbalová liga - 1. kolo: Bayern Mnichov - Lipsko 6:0 (64., 74. a 78. Kane, 27. a 42. Olise, 32. Díaz).
Premier League
Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě podlehli v londýnském ligovém derby doma Chelsea vysoko 1:5. Po dvou kolech mají skóre 1:8 a zažívají nejhorší start do soutěže.
Už v šesté minutě se trefil Lucas Paquetá, ještě před přestávkou ale stav obrátili Joao Pedro, Pedro Neto a Enzo Fernández. Ve druhé půli zpečetili výhru vítěze letního mistrovství světa klubů Moisés Caicedo a Trevor Chalobah.
Důležitým momentem ve svižném utkání byl odvolaný druhý gól West Hamu za stavu 1:1. Videorozhodčí totiž odhalil, že před Füllkrugovým zásahem byl jeden z jeho spoluhráčů v ofsajdu. Místo toho se o chvíli později na opačné straně prosadil Neto.
Souček, který při úvodní porážce se Sunderlandem naskočil až na posledních 20 minut, tentokrát střídal v 70. minutě už za konečného stavu. Vysoké prohře domácích nezabránil ani El Hadji Malick Diouf, jenž po letním přestupu ze Slavie znovu odehrál celé utkání.
Anglická fotbalová liga - 2. kolo: West Ham - Chelsea 1:5 (6. Paquetá - 15. Joao Pedro, 23. Neto, 34. Fernández, 54. Caicedo, 58. Chalobah).
|1.
|Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|2.
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3.
|Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|Sunderland
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|5.
|Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|6.
|Nottingham
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7.
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|Leeds
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9.
|Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11.
|Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|Crystal Palace
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14.
|Manchester United
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|Everton
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16.
|Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|17.
|Brentford
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18.
|Burnley
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|19.
|Wolverhampton
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|20.
|West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0