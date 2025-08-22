Fotbal

Zahraniční ligy: Bayern začal obhajobu titulu destrukcí Lipska, těžce padl i West Ham

Fotbalisté Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy Lipsko 6:0. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick. West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě podlehl v londýnském derby Chelsea 1:5 a po dvou kolech zažívá nejhorší start do anglické ligy.
Fanoušek Bayernu Mnichov před zápasem s Lipskem
Fanoušek Bayernu Mnichov před zápasem s Lipskem | Foto: Reuters

Bundesliga

Hráči Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky přidal Michael Olise a jednu Luis Díaz.

Bayern, který vyhrál 11 z posledních 12 titulů, rozhodl o jasném vítězství už během prvního poločasu. Po necelé půlhodině se trefil Olise, potom dal premiérový bundesligový gól Díaz a krátce před přestávkou zvýšil na 3:0 opět Olise.

Po změně stran řádil Kane. Nejlepší střelec posledních dvou ročníků soutěže zaznamenal v rozmezí 64. a 78. minuty čistý hattrick. V bundeslize dal tři góly v jednom zápase už poosmé.

Hostujícímu trenérovi Olemu Wernerovi zhořkla ligová premiéra na lavičce Lipska. Jedinou radost mu mohl udělat gól za stavu 0:4, jenže po zásahu videorozhodčího nebyl uznán kvůli tomu, že při rozehrání přímého kopu před Nusovým zásahem nebyl míč v klidu.

Německá fotbalová liga - 1. kolo: Bayern Mnichov - Lipsko 6:0 (64., 74. a 78. Kane, 27. a 42. Olise, 32. Díaz).

Premier League

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě podlehli v londýnském ligovém derby doma Chelsea vysoko 1:5. Po dvou kolech mají skóre 1:8 a zažívají nejhorší start do soutěže.

Už v šesté minutě se trefil Lucas Paquetá, ještě před přestávkou ale stav obrátili Joao Pedro, Pedro Neto a Enzo Fernández. Ve druhé půli zpečetili výhru vítěze letního mistrovství světa klubů Moisés Caicedo a Trevor Chalobah.

Důležitým momentem ve svižném utkání byl odvolaný druhý gól West Hamu za stavu 1:1. Videorozhodčí totiž odhalil, že před Füllkrugovým zásahem byl jeden z jeho spoluhráčů v ofsajdu. Místo toho se o chvíli později na opačné straně prosadil Neto.

Souček, který při úvodní porážce se Sunderlandem naskočil až na posledních 20 minut, tentokrát střídal v 70. minutě už za konečného stavu. Vysoké prohře domácích nezabránil ani El Hadji Malick Diouf, jenž po letním přestupu ze Slavie znovu odehrál celé utkání.

Anglická fotbalová liga - 2. kolo: West Ham - Chelsea 1:5 (6. Paquetá - 15. Joao Pedro, 23. Neto, 34. Fernández, 54. Caicedo, 58. Chalobah).

1. Chelsea 2 1 1 0 5:1 4
2. Manchester City 1 1 0 0 4:0 3
3. Tottenham 1 1 0 0 3:0 3
Sunderland 1 1 0 0 3:0 3
5. Liverpool 1 1 0 0 4:2 3
6. Nottingham 1 1 0 0 3:1 3
7. Arsenal 1 1 0 0 1:0 3
Leeds 1 1 0 0 1:0 3
9. Brighton 1 0 1 0 1:1 1
Fulham 1 0 1 0 1:1 1
11. Newcastle 1 0 1 0 0:0 1
Crystal Palace 1 0 1 0 0:0 1
Aston Villa 1 0 1 0 0:0 1
14. Manchester United 1 0 0 1 0:1 0
Everton 1 0 0 1 0:1 0
16. Bournemouth 1 0 0 1 2:4 0
17. Brentford 1 0 0 1 1:3 0
18. Burnley 1 0 0 1 0:3 0
19. Wolverhampton 1 0 0 1 0:4 0
20. West Ham 2 0 0 2 1:8 0
 
