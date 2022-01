Vytočený Ronaldo. Až bude trenérem, doufám, že udělá to samé, hájí kouč svůj krok

Trenér fotbalistů Manchesteru United Ralf Rangnick chápe rozzlobenou reakci hvězdného útočníka Cristiana Ronalda, kterého ve středeční dohrávce 17. kola anglické ligy na hřišti nováčka Brentfordu k jeho nelibosti v 71. minutě vystřídal.

Německý kouč prý chtěl předejít tomu, aby "Rudí ďáblové" v Premier League podruhé za sebou přišli o vedení 2:0. Ronaldovi své rozhodnutí vysvětlil a po výhře 3:1 prohlásil, že by stejný krok udělal znovu.

Evidentně nespokojený Ronaldo si při příchodu na lavičku chtěl nasadit bundu, ale místo toho ji odhodil a sedl si. "Cristiano byl nešťastný. Je to střelec, býval by rád zůstal a dal gól, ale pro nás bylo důležitější zůstat kompaktní a mít hlavičkáře, kteří by odvrátili jejich standardní situace. Když jsme dali třetí gól, přesně to jsem mu řekl," citoval Rangnicka klubový web.

"Ptal se mě, proč jsem ho vystřídal. Řekl jsem mu, že jsem to udělal v zájmu týmu. Přesně to samé se nám stalo v sobotu proti Aston Ville, kde jsme rovněž čtvrt hodiny před koncem vedli 2:0," uvedl třiašedesátiletý Němec.

Manchester nakonec ve Villa Parku pouze remizoval 2:2. "Proti Brentfordu jsme nechtěli udělat tu samou chybu. Rozhodl jsem se vrátit ke hře na pět obránců, poslat na hřiště Harryho Maguirea a Marcuse Rashforda jako rychlé křídlo na pravé straně. Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí," prohlásil Rangnick.

Právě Rashford v 78. minutě zvýšil na 3:0 a kamera následně zabrala Rangnicka v konverzaci s Ronaldem. "Řekl jsem mu: Chápu Cristiano, že jsi pořád ambiciózní a chceš střílet góly, ale až se jednou možná taky staneš trenérem, doufám, že uděláš to samé rozhodnutí,'" konstatoval Rangnick.

"Nečekal jsem, že mě po vystřídání obejme. Nemám s Cristianem absolutně žádný problém. Vrátil se ale po lehčím zranění, kvůli němuž nehrál dva týdny. Když vedete 2:0, zbývá 15 minut do konce a na lavičce máte hráče jako Marcus nebo Anthony Martial, proč byste toho nevyužili? Proto bych to udělal znovu," řekl bývalý trenér Stuttgartu, Hannoveru, Schalke, Hoffenheimu nebo Lipska.

"Jsem tady šest týdnů a s Cristianem jsem neměl žádné potíže. Bavili jsme se spolu před pohárovým utkáním s Aston Villou a poté před ligovým zápasem s Villou. Řekl mi, že má drobný problém s ohýbačem kyčle, a dohodli jsme se mezi sebou, že bude lepší, aby ho tento typ zranění už potom vůbec netrápil, proto v těch dvou zápasech chyběl. Proti Brentfordu už byl k dispozici, proto hrál od začátku," podotkl Rangnick, který povede Manchester do konce sezony a poté bude ve slavném klubu další dva roky v roli poradce.

United zvítězili v lize po dvou utkáních a bodově se dotáhli na šestý Arsenal, který ale sehrál o duel méně.