West Ham - Brighton 1:0. Výborný vstup Kladivářů, skóre otevřel hlavičkou Souček

Úvodní sestavy:



West Ham United: Fabiański - Coufal, C. Dawson, K. Zouma, Johnson - Souček, Rice (C) - Bowen, Benrahma, Fornals - Antonio.

Náhradníci: Aréola - Diop, Král, Lanzini, Masuaku, Noble, Vlašić, Jarmolenko.



Brighton & Hove Albion FC: Sánchez - Veltman, Webster, Dunk (C), Cucurella - Bissouma, Moder - Sarmiento, Lallana, Trossard - Maupay.

Náhradníci: Steele - Burn, Duffy, Groß, Lamptey, Locadia, Mac Alister, March, Mwepu.



Rozhodčí: Kavanagh - Cook, Robathan