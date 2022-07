Haalandem to nekončí, Dortmund chystá další přestup. Na kom zatím nejvíce vydělal?

Město Rýmařov na Bruntálsku a okolní obce řeší problémy spojené s technoparty, která se koná v rýmařovské místní části Stránské. Lidé si stěžují především na značný hluk. Rýmařovský starosta Luděk Šimko (PRO Zdraví a Sport) uvedl, že město akci na soukromém pozemku nemůže zakázat, pouze dát organizátorům zpětně pokuty za porušení městské vyhlášky.

Policejní mluvčí Soňa Štětínská potvrdila, že policie se událostí od pátku zabývá. Na místě policisté dosud neřešili žádné závažné protiprávní jednání, ale přijali několik oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou.

"Hlavně v pátek v noci byly problémy. Byla hlasitá hudba, zase si stěžovali lidé v okolních obcích, na které je namířená ta aparatura. Řešili jsme to v místní částí Stránské a obcích, které to postihuje, byla tam i policie. Je to prostě problém," uvedl starosta Šimko.

Letos už jde ve Stránském o druhou technoparty, první se konala v červnu. Porušením vyhlášky se nyní zabývá přestupková komise města. Starosta řekl, že se s organizátory pokoušeli domluvit.