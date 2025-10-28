Vozík sjel z cyklostezky a přišel náraz. Brankář Interu Milán autem usmrtil invalidu

Bylo 9:43 dopoledne, když španělský fotbalista, který dělá ve věhlasném Interu brankářskou dvojku, projížděl městem Fenegro v provincii Como.
Úzkou silnici o dvou jízdních pruzích tu lemuje úzká cyklostezka oddělená žlutou čárou. Právě tudy projížděl jednaosmdesátiletý důchodce na elektrickém invalidním vozíku, když náhle změnil směr a vjel do vozovky. Tam ho srazil vůz Martíneze a způsobil mu zranění neslučitelná se životem.
Žena, která jela v dalším voze za španělským fotbalistou, potvrdila výpověď, že starší muž z nepochopitelných důvodů náhle zabočil do silnice. Zda to bylo kvůli zdravotním potížím, není dosud jasné.
Martínezovi se podle italské Gazetty nic nestalo, utrpěl ale šok. Trénink Interu sice normálně proběhl, klub ale zrušil plánovanou úterní tiskovou konferenci před středečním zápasem proti Fiorentině.
Reportáž z místa nehody:
Il secondo portiere dell'#Inter Josep #Martinez hai investito e ucciso un anziano in carrozzina nel comasco. L'incidente mentre il giocatore si stava recando ad un allenamento ad Appiano Gentile. #Tg1 Davide Gangale pic.twitter.com/QpoAz3vw5z— Tg1 (@Tg1Rai) October 28, 2025