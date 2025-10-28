Fotbal

Vozík sjel z cyklostezky a přišel náraz. Brankář Interu Milán autem usmrtil invalidu

Úterní cesta na trénink se pro brankáře fotbalového Interu Milán Josepa Martíneze proměnila v horor. Když dopoledne mířil za spoluhráči do tréninkového centra, vjel mu do cesty s elektrickým vozíkem jednaosmdesátiletý důchodce, který na místě zemřel.
Josep Martínez
Josep Martínez | Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bylo 9:43 dopoledne, když španělský fotbalista, který dělá ve věhlasném Interu brankářskou dvojku, projížděl městem Fenegro v provincii Como.

Úzkou silnici o dvou jízdních pruzích tu lemuje úzká cyklostezka oddělená žlutou čárou. Právě tudy projížděl jednaosmdesátiletý důchodce na elektrickém invalidním vozíku, když náhle změnil směr a vjel do vozovky. Tam ho srazil vůz Martíneze a způsobil mu zranění neslučitelná se životem.

Žena, která jela v dalším voze za španělským fotbalistou, potvrdila výpověď, že starší muž z nepochopitelných důvodů náhle zabočil do silnice. Zda to bylo kvůli zdravotním potížím, není dosud jasné.

Martínezovi se podle italské Gazetty nic nestalo, utrpěl ale šok. Trénink Interu sice normálně proběhl, klub ale zrušil plánovanou úterní tiskovou konferenci před středečním zápasem proti Fiorentině.   

Reportáž z místa nehody:

 
40 fotografií

