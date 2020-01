Video: Kristelová zaťala pěst, Řepka opustil vězení. Odseděl si čtvrtinu trestu

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka dnes odpoledne opustil borskou věznici v Plzni. Ve vězení strávil 224 dní, víc než třetinu trestu za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na jeho druhou exmanželku a maření úředního rozhodnutí. O podmíněném propuštění dnes v neveřejném řízení rozhodl Krajský soud v Plzni a do věznice zaslal příslušný příkaz.

Řepka z borské věznice vyšel kolem 14:10. Přede dveřmi na něj čekala jeho přítelkyně Kateřina Kristelová, objala se s ním a odjeli spolu v červeném autě. S novináři nemluvili. Řepkovo propuštění se dnes možná protáhlo kvůli tomu, že pracoval mimo věznici v pekárně v Kaznějově na Plzeňsku.

Plzeňský krajský soud při rozhodnutí o propuštění Řepkovi uložil zkušební dobu na tři roky, dohled probačního úředníka a povinnost, aby v rámci svých možností uhradil ve zkušební době způsobenou škodu 430.000 Kč. "Byly splněny veškeré zákonné podmínky pro vydání daného rozhodnutí," uvedla k verdiktu mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová. Konkrétněji se k odůvodnění rozhodnutí soudu nevyjádřila.

Šestačtyřicetiletého Řepku loni poslaly soudy do vězení na dva a půl roku. Od 30 měsíců vězení se mu odečetlo 293 dní za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných prací. Do vězení v Praze-Ruzyni nastoupil Řepka loni 27. května, do borské věznice v Plzni ho Vězeňská služba převezla v červnu.

O podmíněné propuštění požádal Řepka už loni na podzim, Okresní soud jej ale 11. listopadu z vězení nepustil, neboť vězeň podle tehdejšího verdiktu nesplnil několik zákonných podmínek. Mimo jiné soud nepřesvědčil, že se polepšil. Žádost o předčasné propuštění navíc podal před uplynutím třetiny trestu. Podle zákona vězeň může požádat o podmíněné propuštění až po vykonání třetiny trestu.

Třetinu trestu si Řepka odpykal 15. prosince. Krajský soud nyní rozhodoval o jeho stížnosti proti listopadovému verdiktu. Řepku podpořila věznice, kde si ještě před konáním prvního soudu vysloužil za chování jednu kázeňskou odměnu.

Bývalý reprezentační obránce vydělal fotbalem podle své biografie zhruba 400 milionů korun hrubého, především díky devítiletému angažmá v zahraničí. V české lize hrál za Ostravu, Spartu a České Budějovice, s profesionálním fotbalem skončil v roce 2012.