Velký návrat legendy. Nedvěd přichází na pomoc fotbalovým reprezentacím

Držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd se stane novým manažerem českých fotbalových reprezentací. Dvaapadesátiletý někdejší kapitán národního celku bude mít přímou odpovědnost za A-mužstvo a výběr do 21 let. Oficiálně uveden do funkce bude Nedvěd v úterý, kdy jeho jmenování bude schvalovat na svém zasedání výkonný výbor. Informoval o tom nový předseda FAČR David Trunda.

Asociace o příchod Nedvěda k reprezentaci usilovala už vloni v lednu ještě za bývalého předsedy Petra Fouska po jmenování trenéra Ivana Haška. Jeden z nejlepších českých hráčů historie a legendární záložník Juventusu Turín, Lazia Řím či Sparty Praha ale tehdy na poslední chvíli odmítl a novým generálním sportovním manažerem národního týmu se vloni v létě stal Tomáš Hübschman. Nyní už Nedvěd nabídku přijal. "Mohu potvrdit, že jsem se rozhodl na dalším výkonném výboru FAČR předložit ke schválení jmenování Pavla Nedvěda do pozice manažera českých reprezentací s přímou odpovědností za A-tým a U21. Mám velkou radost, že se držitel Zlatého míče a dlouholetý úspěšný manažer evropského velkoklubu rozhodl nabídku přijmout," uvedl v prohlášení pro média Trunda. "Tento návrh má podporu i u ostatních členů výkonného výboru, věřím tedy, že bude Pavel Nedvěd již v úterý oficiálně uveden do funkce. Více se k roli nového manažera reprezentací a jeho krátkodobým i dlouhodobým cílům vyjádřím na tiskovém brífinku, který by se měl konat v úterý od 12:00 na Strahově," doplnil Trunda. Angažování Nedvěda k reprezentaci je prvním výrazným počinem nového předsedy FAČR, který byl zvolen na konci května. Jde zřejmě i o reakci na vysokou porážku českého týmu 1:5 v Chorvatsku ve světové kvalifikaci, po níž se mužstvu výrazně vzdálil přímý postup na šampionát. Nedvěd v letech 1994 až 2006 odehrál na reprezentační "áčko" 91 zápasů a dal v nich 18 branek. S národním mužstvem získal stříbro a bronz na mistrovství Evropy. Na klubové scéně od roku 1996 hrával v Itálii, nejprve za Lazio Řím a poté za Juventus, v jehož dresu po sezoně 2008/09 ukončil kariéru. Nejlepší český sportovec roku 2003 se od října 2010 podílel na chodu turínského klubu jako člen vedení, o pět let později byl jmenován viceprezidentem. Před třemi lety v listopadu ve funkci skončil a od letošního ledna působil v saúdskoarabském celku aš-Šabab. Nedvěd se v poslední době hodlal angažovat jako spolumajitel v královéhradeckém klubu, který vybírá nového vlastníka. Vzhledem k náročnosti funkce u reprezentace je však nyní nepravděpodobné, že by byl přímo členem vedení.