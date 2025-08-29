Fotbal

Velká ostuda, absolutně bez respektu, pustil se Hapal do přemožitele Baníku

Sport Sport
před 6 hodinami
Uznal kvality vítěze, zároveň ale zkritizoval jeho chování. Kouč fotbalistů Baníku Pavel Hapal se pustil do slovinského Celje, které po domácím triumfu 1:0 vyhrálo i ve čtvrtek v Ostravě 2:0 a postoupilo do hlavní fáze Konferenční ligy. Slezané naopak v Evropě končí a z týmu odcházejí opory Matěj Šín a Tomáš Rigo.
Kouč Baníku Pavel Hapal
Kouč Baníku Pavel Hapal | Foto: Dalibor Sosna

"Mají kvalitní mužstvo, i trenér je velice dobrý. Jen mi nesedí v jiných věcech," zmínil Hapal.

"Byl jsem už na několika stadionech i v Lize mistrů, po příjezdu na Chelsea mě i jiná persona jako pan Ancelotti přivítal a prohodil pár slov. To se v Celje nestalo, nikdo nás ani nepozdravil, což je velká ostuda," vrátil se ostravský kouč ještě k úvodnímu duelu ve Slovinsku.

"To mě neskutečně mrzí, on je navíc Španěl, já ve Španělsku pět let hrál a mám tam spoustu přátel. Nečekal bych to," prohlásil na adresu Alberta Riery, trenéra Celje.

"Bylo to absolutně bez respektu, po zápase v Celje mě to vytáčelo doběla," přiznal Hapal.

"Použili jsme to i při přípravě, ale fotbal je samozřejmě o situacích a ty jsme nezvládli. A jestli trenér říkal, že kontrolovali utkání, tak ho kontrolovali jenom tím, že druhý poločas proleželi," hodnotil stratég Baníku.

Fotbalisté Celje ve Vítkovicích skutečně svým přístupem, neustálým simulováním a poleháváním příliš sympatií nezískali. 

"Soupeře jsme drtili, válcovali celý druhý poločas. Bohužel se hrálo čisté hry ani ne dvacet minut, což je velice smutné," posteskl si Hapal. "Celje už se prozdržovalo do konce," doplnil smutně.

Zároveň uznal, že protivník postoupil zaslouženě. Baníku zlomila vaz hlavně nepřesnost v koncovce. Ostravané nedokázali proměnit ani jeden z 24 střeleckých pokusů. 

"Do zápasu jsme výborně vstoupili, byl to úplně jiný Baník než v Celje. Rozhodla špatná produktivita, zápas v Celje a naše první velká neproměněná šance na začátku odvety," připomněl Hapal moment ze 4. minuty, kdy útočník Erik Prekop z malého vápna přestřelil bránu.

Baník ani po 17 letech neukončil čekání na účast v hlavní fázi evropského poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy nestačil na Legii Varšava, následně vyřadil už v Konferenční lize Austrii Vídeň a poslední krok nezvládl proti čtvrtfinalistovi posledního ročníku soutěže. Přesto si hráči vyslechli potlesk fanoušků, kteří vyvolávali Hapalovo jméno.

Související

Slavia v panice. Tvrdík udělal ze Zafeirise nesvéprávné dítě a jeho parťáky shazuje

LM: Slavia - Lille

"Byla to pro mě taková satisfakce. Ať je výsledek takový nebo makový, snažím se dělat pro Baník maximální práci. Čtvrté a třetí místo v lize nějak oceněné bylo, ale toto je pro mě asi nejvíc, byl jsem dojatý. Děkuji fanouškům, bylo to úžasné, proto ten fotbal asi dělám," vzkázal Hapal.

Trenér ostravských fotbalistů potvrdil, že odveta proti Celje byla posledním zápasem v dresu Baníku pro záložníky Šína a Riga, kteří jsou na odchodu z klubu. 

"Už nebudu chodit kolem horké kaše, víme to už delší dobu. Tak to prostě je. Oni se rozloučí a já jim musím poděkovat, protože byli skvělí. Hráč může riskovat nějaký zdravotní stav, ale oni šli až do dnešního dne nadoraz," ocenil Hapal.

Šín přestoupí do nizozemského Alkmaaru, Rigo by měl zamířit do druholigového anglického Stoke. Oba se po utkání rozloučili i s "kotlem" ostravských fanoušků.

Jednadvacetiletý Šín nastoupil za mateřský klub ke 102 soutěžním zápasům, v nichž vstřelil 14 gólů. Výkony v minulé sezoně mu vynesly i pozvánku do reprezentace, debut si odbyl v březnu proti Faerským ostrovům.

O dva roky starší slovenský středopolař Rigo se s Ostravou loučí s bilancí 80 soutěžních startů a sedmi branek.

 
Mohlo by vás zajímat

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Sen o pohárové Evropě na Bazalech rychle zhasl. Baník v odvetě proti Celje propadl

Sen o pohárové Evropě na Bazalech rychle zhasl. Baník v odvetě proti Celje propadl

Baník - Celje 0:2. Ostrava prohrála i odvetu a Konferenční ligu si nezahraje

Baník - Celje 0:2. Ostrava prohrála i odvetu a Konferenční ligu si nezahraje

Olomouc nedala Malmö gól ani v domácí odvetě. Bude hrát Konferenční ligu

Olomouc nedala Malmö gól ani v domácí odvetě. Bude hrát Konferenční ligu
Fotbal sport Obsah FC Baník Ostrava Konferenční liga Přehled zpráv

Právě se děje

před 7 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 8 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 36 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy