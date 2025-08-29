Velká ostuda, absolutně bez respektu, pustil se Hapal do přemožitele Baníku

"Mají kvalitní mužstvo, i trenér je velice dobrý. Jen mi nesedí v jiných věcech," zmínil Hapal.
"Byl jsem už na několika stadionech i v Lize mistrů, po příjezdu na Chelsea mě i jiná persona jako pan Ancelotti přivítal a prohodil pár slov. To se v Celje nestalo, nikdo nás ani nepozdravil, což je velká ostuda," vrátil se ostravský kouč ještě k úvodnímu duelu ve Slovinsku.
"To mě neskutečně mrzí, on je navíc Španěl, já ve Španělsku pět let hrál a mám tam spoustu přátel. Nečekal bych to," prohlásil na adresu Alberta Riery, trenéra Celje.
"Bylo to absolutně bez respektu, po zápase v Celje mě to vytáčelo doběla," přiznal Hapal.
"Použili jsme to i při přípravě, ale fotbal je samozřejmě o situacích a ty jsme nezvládli. A jestli trenér říkal, že kontrolovali utkání, tak ho kontrolovali jenom tím, že druhý poločas proleželi," hodnotil stratég Baníku.
Fotbalisté Celje ve Vítkovicích skutečně svým přístupem, neustálým simulováním a poleháváním příliš sympatií nezískali.
"Soupeře jsme drtili, válcovali celý druhý poločas. Bohužel se hrálo čisté hry ani ne dvacet minut, což je velice smutné," posteskl si Hapal. "Celje už se prozdržovalo do konce," doplnil smutně.
Zároveň uznal, že protivník postoupil zaslouženě. Baníku zlomila vaz hlavně nepřesnost v koncovce. Ostravané nedokázali proměnit ani jeden z 24 střeleckých pokusů.
"Do zápasu jsme výborně vstoupili, byl to úplně jiný Baník než v Celje. Rozhodla špatná produktivita, zápas v Celje a naše první velká neproměněná šance na začátku odvety," připomněl Hapal moment ze 4. minuty, kdy útočník Erik Prekop z malého vápna přestřelil bránu.
Baník ani po 17 letech neukončil čekání na účast v hlavní fázi evropského poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy nestačil na Legii Varšava, následně vyřadil už v Konferenční lize Austrii Vídeň a poslední krok nezvládl proti čtvrtfinalistovi posledního ročníku soutěže. Přesto si hráči vyslechli potlesk fanoušků, kteří vyvolávali Hapalovo jméno.
"Byla to pro mě taková satisfakce. Ať je výsledek takový nebo makový, snažím se dělat pro Baník maximální práci. Čtvrté a třetí místo v lize nějak oceněné bylo, ale toto je pro mě asi nejvíc, byl jsem dojatý. Děkuji fanouškům, bylo to úžasné, proto ten fotbal asi dělám," vzkázal Hapal.
Trenér ostravských fotbalistů potvrdil, že odveta proti Celje byla posledním zápasem v dresu Baníku pro záložníky Šína a Riga, kteří jsou na odchodu z klubu.
"Už nebudu chodit kolem horké kaše, víme to už delší dobu. Tak to prostě je. Oni se rozloučí a já jim musím poděkovat, protože byli skvělí. Hráč může riskovat nějaký zdravotní stav, ale oni šli až do dnešního dne nadoraz," ocenil Hapal.
Šín přestoupí do nizozemského Alkmaaru, Rigo by měl zamířit do druholigového anglického Stoke. Oba se po utkání rozloučili i s "kotlem" ostravských fanoušků.
Jednadvacetiletý Šín nastoupil za mateřský klub ke 102 soutěžním zápasům, v nichž vstřelil 14 gólů. Výkony v minulé sezoně mu vynesly i pozvánku do reprezentace, debut si odbyl v březnu proti Faerským ostrovům.
O dva roky starší slovenský středopolař Rigo se s Ostravou loučí s bilancí 80 soutěžních startů a sedmi branek.