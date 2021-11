V týmu má syna, ale sparťanské jádro převládá. Chtěli jsme víc bodů, říká kouč Bílek

jšk

Pevný pohled, vzácný byť jen náznak úsměvu, hlava dohola a vcelku povedený podzim v podání jím vedeného týmu. Tato definice sedí na Michala Bílka, který velí plzeňské Viktorii na špičce nejvyšší české soutěže, ale také na jeho bratra Jiřího. Ten kormidluje tým SK Olympie Dolní Břežany v okresním přeboru na Praze západ.

Po půlce sezony jeho svěřenci obsadili třetí místo tabulky, v podzimní derniéře deklasovali FK Dobříč poměrem 11:3. "Upřímně jsem doufal, že bude ještě o něco více bodů, ale soupeři se na soutěž také dobře připravili. Jsme v dobré pozici a už se těšíme na jaro."

S bratrem, který má za sebou hráčské tituly i trenérský double se Spartou, angažmá na lavičce české i kazašské reprezentace a aktuálně vládne plzeňské Viktorii, je v pravidelném kontaktu. "Voláme si prakticky obden. Probíráme především zápasy Plzně, ačkoliv se pravidelně ptá také na naše duely. A samozřejmě mu říkám, co bych v některých zápasech udělal jinak než on," usmívá se mladší z bratrského dua, který by uvítal vzájemné měření sil. "Bylo by skvělé, kdybychom si mohli zahrát s Dolními Břežany v Plzni. Jsme s bráchou blízko u sebe, jsme si podobní, lidi se nás dokonce pletou. Takový zážitek bych si nechal líbit."

Jiřímu Bílkovi by se přání mohlo brzy splnit, protože právě duel s aktuálně druhým týmem nejvyšší fotbalové soutěže je jedním z cen v projektu Kopeme za fotbal, jehož jsou Dolní Břežany pravidelným účastníkem.

V kabině Břežan však musí trenér krotit také klubové půtky. V týmu hraje jeho syn Jiří, současný sportovní ředitel Slavie. A do týmu sešívaných patří také další břežanští fotbalisté. "Naše jádro je rozděleno na sešívaný a rudý tábor. Já patřím samozřejmě mezi ten správný, slávistický," směje se Martin Majer, kterému oponuje dobře naladěný kapitán Tomáš Pata: "Kapitánem Břežan je hrdý sparťan, ten správný klubismus se tady nezapře. Sparťanů je převaha a za to jsem rád."

Plzeňský, slávistický i sparťanský tábor však v Dolních Břežanech spojuje hlavně láska k fotbalu. "Užíváme si to. Nyní je na řadě dokopná, což je vždy odměna pro všechny hráče i trenéry. Zúčastním se ji rád, i když to samozřejmě nebude v takové intenzitě jako před lety," zakončil úspěšná podvečer Dolních Břežan trenér Jiří Bílek.