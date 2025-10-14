Fotbal

Úctyhodná jízda Angličanů: postup a skore 18:0. Ronaldo překonal historický mezník

před 1 hodinou
Angličtí fotbalisté postoupili jako první evropský tým na mistrovství světa, které se bude hrát příští rok v USA, Kanadě a Mexiku. Nad Lotyšskem v Rize zvítězili 5:0 a v kvalifikaci ovládli všech šest dosavadních zápasů s celkovým skóre 18:0. Dvakrát se dnes trefil Harry Kane, který má na kontě v aktuální kvalifikaci šest gólů.
Fotbalisté Anglie po utkání v Rize
Fotbalisté Anglie po utkání v Rize | Foto: Reuters

Dvě utkání před koncem má tým německého kouče Thomase Tuchela jistotu prvního místa ve skupiny K.

Blízko postupu dnes byli také Portugalci, kteří vedli po dvou trefách Cristiana Ronalda nad Maďarskem 2:1. O potřebnou výhru je v Lisabonu připravil v nastaveném čase Dominik Szoboszlai. Zápas skončil 2:2.

Ronaldo se každopádně stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr dvakrát a překonal někdejšího guatemalského reprezentanta Carlose Ruize, který dal v kvalifikačních utkáních 39 gólů. Ronaldo má na kontě 41 branek, na které mu stačilo 50 zápasů.

Pětinásobný držitel Zlatého míče si také upevnil pozici nejlepšího reprezentačního střelce. Ve 225 utkáních nasázel 143 gólů. Druhý Argentinec Lionel Messi dal za Argentinu 114 branek ve 194 zápasech.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina E:

Valladolid: Španělsko - Bulharsko 4:0 (1:0). Branky: 35. a 57. Merino, 79. vlastní Černev, 90.+2 Oyarzabal z pen.

Kocaeli: Turecko - Gruzie 4:1 (3:0). Branky: 22. a 52. Demiral, 14. Yildiz, 35. Akgün - 65. Kočorašvili.

1. Španělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. Turecko 4 3 0 1 13:10 9
3. Gruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. Bulharsko 4 0 0 4 1:16 0

Skupina F:

Lisabon: Portugalsko - Maďarsko 2:2 (2:1). Branky: 22. a 45.+3 Ronaldo - 9. Szalai, 90.+1 Szoboszlai.

Dublin: Irsko - Arménie 1:0 (0:0). Branka: 70. Ferguson. ČK: 52. Barseghjan (Arm.).

1. Portugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. Maďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. Irsko 4 1 1 2 4:5 4
4. Arménie 4 1 0 3 2:9 3

Skupina I:

Tallinn: Estonsko - Moldavsko 1:1 (1:0). Branky: 12. Kait - 64. Bodisteanu.

Udine: Itálie - Izrael 3:0 (1:0). Branky: 45.+2 z pen. a 74. Retegui, 90.+3 Mancini.

1. Norsko 6 6 0 0 29:3 18
2. Itálie 6 5 0 1 18:8 15
3. Izrael 7 3 0 4 15:19 9
4. Estonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. Moldavsko 6 0 1 5 4:26 1

Skupina K:

Riga: Lotyšsko - Anglie 0:5 (0:3). Branky: 44. a 45.+3 z pen. Kane, 26. Gordon, 58. vlastní Toniševs, 86. Eze.

Encamp: Andorra - Srbsko 1:3 (1:1). Branky: 17. López - 19. vlastní García, 54. Vlahovič, 77. Mitrovič z pen.

1. Anglie 6 6 0 0 18:0 18
2. Albánie 6 3 2 1 6:3 11
3. Srbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. Lotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. Andorra 7 0 1 6 3:15 1

 
