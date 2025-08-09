Fotbal

Takový pracant stojí za ty peníze, chválí Šulce v Lyonu. Volba čísla vzbudila poprask

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 2 hodinami
Má za sebou první týden v novém působišti. Český fotbalový záložník Pavel Šulc se rozkoukává ve Francii. Olympique Lyon ho přivítal ve velkém stylu, je hlavním tématem klubových podcastů a fanoušci spekulují, zda unese tíhu čísla, které si na dres vybral.
Pavel Šulc
Pavel Šulc | Foto: Reuters

Jeden týden slavil s Plzní postup do 3. předkola Ligy mistrů, pak si rychle zabalil kufry, čapnul kocoura Frantu a zamířil za prvním zahraničním dobrodružstvím do Lyonu.  

Bez větší znalosti francouzštiny, ale s vědomím, že se základní angličtinou si vystačí. A také vystačil, hned první rozhovor pro klubovou televizi zvládl.

"Jsem dříč, vždycky nechám na hřišti všechno, pro tým, pro klub, pro fanoušky. S Plzní jsem měl dobrou letní přípravu, jsem připravený," slíbil v něm. 

Zároveň ukázal, že má smysl pro humor a nebojí se pronést i pár frází ve francouzštině. Představovací video natočil v kadeřnictví, kde si nechal upravit účes.

Pak se pokusil o slovní hříčku. "Na hlavě mullet, v noze rána jako mula," pronesl. 

Čtyřiadvacetiletý rodák z Karlových Varů se stal hlavním tématem francouzského fotbalového podcastu But Football Club zaměřeného na posily Lyonu. 

V něm si povídal lyonský zpravodaj Alexandre Corboz se zakladatelem webu Datascout, který se zaměřuje na data o fotbalových hráčích.

"Vyplatí se Pavel Šulc za částku 7,5 milionu eur plus bonusy?" položil přímou otázku Corboz.

Datový specialista s přezdívkou Alexy neváhal. "Já říkám ano. Z našich dat vyplývá, že je to rozdílový hráč, jeden z nejlepších českých fotbalistů. Je skvěle fyzicky vybavený, dokáže sprintovat tam i zpátky v obrovské intenzitě. Myslím, že to je ta vlastnost, kvůli které si ho Lyon vybral," líčí analytik.

V jeho očích je Šulc trochu atypickým záložníkem, který dokáže plnit roli tvůrce hry, ale fungovat i jako běhavý křídelník. 

"Někdo by se mohl ofrňovat nad tím, že přišel z České republiky. Ale já říkám, že kdo dokáže běhat v takové intenzitě v české lize, zvládne určitě i Ligue 1. Šulc není žádný technik s míčem, ale je pracant, který vytváří nebezpečí a zároveň se obětuje pro tým. A takového hráče prostě chcete mít v týmu," dodal Alexy. 

I když je až druhou nejdražší letní posilou Lyonu, neboť defenzivní záložník Tyler Morton z Anglie stál klub údajně dokonce 10 milionů eur, leží na českém fotbalistovi velká tíha.

Může za to volba čísla. Podědil totiž prestižní desítku, kterou léta oblékala dnes už legenda klubu útočník Alexandre Lacazette.

"To se zbláznil? Zahoď to číslo," napsal například jeden z francouzských fanoušků k fotografii s dresem. Ostatní spekulují, zda Čech unese váhu tak váženého čísla.

Bude mít šanci to předvést už v sobotu večer. Lyon se totiž chystá k přípravnému utkání se španělským Getafe a Šulc by se tak měl poprvé ukázat fanouškům i na hřišti.

Související

Schick? Geniální, ale nezištně se nepředře. Do role lídra se vrhnul ve vlastním stylu

Patrik Schick, Dortmund - Leverkusen
 
Mohlo by vás zajímat

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, bude nejdražším prodejem v historii

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, bude nejdražším prodejem v historii

Schick? Geniální, ale nezištně se nepředře. Do role lídra se vrhnul ve vlastním stylu

Schick? Geniální, ale nezištně se nepředře. Do role lídra se vrhnul ve vlastním stylu

Letenští smetli Arménii. Sparta je tým na úrovni Ligy mistrů, myslí si kouč Araratu

Letenští smetli Arménii. Sparta je tým na úrovni Ligy mistrů, myslí si kouč Araratu

Sedm gólů a důležitá výhra. Baník v nevídané přestřelce zdolal Austrii

Sedm gólů a důležitá výhra. Baník v nevídané přestřelce zdolal Austrii
Fotbal sport Obsah Pavel Šulc Olympique Lyon

Právě se děje

před 1 minutou
Aplikace na průzkum mužů se změnila v noční můru. Místo randění a drbů přišel zmar
Magazín

Aplikace na průzkum mužů se změnila v noční můru. Místo randění a drbů přišel zmar

Dobrý nápad a úspěch aplikace Tea vystřídal únik dat a výsměch.
před 6 minutami
Ochranka premiéra Fialy čelí průšvihu. Řeší pokus o vloupání do auta, má rozbitá okna
Domácí

Ochranka premiéra Fialy čelí průšvihu. Řeší pokus o vloupání do auta, má rozbitá okna

Policejní dodávka měla podle informací Aktuálně.cz skončit s rozbitými okny a poškozeným zámkem.
Aktualizováno před 13 minutami
Trump se s Putinem sejde 15. srpna na Aljašce. Další setkání má být v Rusku
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump se s Putinem sejde 15. srpna na Aljašce. Další setkání má být v Rusku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Psychoterapie

Psychiatrie v Thomayerově nemocnici: starý nábytek, nová výmalba. Jak ale léčí děti?

Psychiatrie v Thomayerově nemocnici: starý nábytek, nová výmalba. Jak ale léčí děti?
Prohlédnout si 16 fotografií
Ve stejném domě jsou psychiatrie i porodnice.
Ve stejném domě jsou psychiatrie i porodnice.
před 1 hodinou
KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Jak dobře znáte slavné filmové scény, kde se popíjí?
Infografika
Film

KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Jak dobře znáte slavné filmové scény, kde se popíjí?

Vzpomenete si, co si v baru objednával Jeff Lebowski nebo agent 007? A vybavíte si hlášky, které scény s alkoholem doprovází?
před 1 hodinou
Projděte se úchvatnými virtuálními světy: Nová AI Googlu slibuje nebývalou revoluci
3:22
Zprávy

Projděte se úchvatnými virtuálními světy: Nová AI Googlu slibuje nebývalou revoluci

Revoluce v tvorbě her a filmů? Generativní AI Genie 3 dokáže vytvořit úchvatné světy
před 1 hodinou
Trápení, ztráta, kanár. Krejčíková v Cincinnati postoupila po divokém průběhu
Tenis

Trápení, ztráta, kanár. Krejčíková v Cincinnati postoupila po divokém průběhu

Barbora Krejčíková je na turnaji v Cincinnati ve druhém kole, když porazila domácí Alyciu Parksovou 6:4, 4:6 a 6:0.
Další zprávy