Takový pracant stojí za ty peníze, chválí Šulce v Lyonu. Volba čísla vzbudila poprask

Jeden týden slavil s Plzní postup do 3. předkola Ligy mistrů, pak si rychle zabalil kufry, čapnul kocoura Frantu a zamířil za prvním zahraničním dobrodružstvím do Lyonu.
Bez větší znalosti francouzštiny, ale s vědomím, že se základní angličtinou si vystačí. A také vystačil, hned první rozhovor pro klubovou televizi zvládl.
"Jsem dříč, vždycky nechám na hřišti všechno, pro tým, pro klub, pro fanoušky. S Plzní jsem měl dobrou letní přípravu, jsem připravený," slíbil v něm.
Zároveň ukázal, že má smysl pro humor a nebojí se pronést i pár frází ve francouzštině. Představovací video natočil v kadeřnictví, kde si nechal upravit účes.
« Coupe mulet, frappe de mule »— Olympique Lyonnais (@OL) August 4, 2025
Bienvenue à l’OL, Pavel Šulc 🔴🔵 pic.twitter.com/nLbUXPhVTX
Pak se pokusil o slovní hříčku. "Na hlavě mullet, v noze rána jako mula," pronesl.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Karlových Varů se stal hlavním tématem francouzského fotbalového podcastu But Football Club zaměřeného na posily Lyonu.
V něm si povídal lyonský zpravodaj Alexandre Corboz se zakladatelem webu Datascout, který se zaměřuje na data o fotbalových hráčích.
"Vyplatí se Pavel Šulc za částku 7,5 milionu eur plus bonusy?" položil přímou otázku Corboz.
Datový specialista s přezdívkou Alexy neváhal. "Já říkám ano. Z našich dat vyplývá, že je to rozdílový hráč, jeden z nejlepších českých fotbalistů. Je skvěle fyzicky vybavený, dokáže sprintovat tam i zpátky v obrovské intenzitě. Myslím, že to je ta vlastnost, kvůli které si ho Lyon vybral," líčí analytik.
V jeho očích je Šulc trochu atypickým záložníkem, který dokáže plnit roli tvůrce hry, ale fungovat i jako běhavý křídelník.
"Někdo by se mohl ofrňovat nad tím, že přišel z České republiky. Ale já říkám, že kdo dokáže běhat v takové intenzitě v české lize, zvládne určitě i Ligue 1. Šulc není žádný technik s míčem, ale je pracant, který vytváří nebezpečí a zároveň se obětuje pro tým. A takového hráče prostě chcete mít v týmu," dodal Alexy.
I když je až druhou nejdražší letní posilou Lyonu, neboť defenzivní záložník Tyler Morton z Anglie stál klub údajně dokonce 10 milionů eur, leží na českém fotbalistovi velká tíha.
Může za to volba čísla. Podědil totiž prestižní desítku, kterou léta oblékala dnes už legenda klubu útočník Alexandre Lacazette.
Pavel Šulc hérite du numéro 10 avec l’OL, laissé libre depuis le départ d’Alexandre Lacazette 🔴🔵 pic.twitter.com/XXyQW2FV8h— 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) August 5, 2025
"To se zbláznil? Zahoď to číslo," napsal například jeden z francouzských fanoušků k fotografii s dresem. Ostatní spekulují, zda Čech unese váhu tak váženého čísla.
Bude mít šanci to předvést už v sobotu večer. Lyon se totiž chystá k přípravnému utkání se španělským Getafe a Šulc by se tak měl poprvé ukázat fanouškům i na hřišti.