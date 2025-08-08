Schick? Geniální, ale nezištně se nepředře. Do role lídra se vrhnul ve vlastním stylu

Před prázdninami se všeobecně počítalo, že český super kanonýr změní po pěti letech vzduch. I když Xabi Alonso, trenér, který ho nechával v těžkých zápasech mezi náhradníky, odešel do Realu Madrid.
Na sítích se čile spekulovalo o dalších působištích produktivní devítky.
Patrik Schick - Welcome to Manchester United?
Patrik Schick - Welcome to AC Milan?
Patrik Schick - Welcome to Juventus?
Ani jedno, ani druhé, ani třetí. Místo toho český útočník podepsal vylepšený nový kontrakt v Leverkusenu. V destinaci u Kolína nad Rýnem by měl vydržet do léta 2030.
O kolik si finančně polepšil, zatím na veřejnost neprosáklo. Víme pouze, že si podržel status nejlépe placeného hráče týmu. Góly jsou totiž ve fotbale nejcennějším artiklem a ti, kdo je umí dávat, jsou nejdražšími na trhu a pak i v kabině.
Milionová spirála
Když dvacetiletý Schick vystřelil ze Sparty do Sampdorie Janov na první západoevropskou fotbalovou štaci, vydělával podle kvalifikovaných odhadů ročně nahrubo 663 000 eur (zhruba 16,5 mil. korun). Pak povýšil na 723 tisíc (18 mil. korun).
Přesun do AS Řím zvedl jeho roční gáži na 4 765 000 eur (119 125 000 korun).
Pravé zlaté žně však pro něj začaly právě až v Leverkusenu. Úvodní smlouva mu zaručovala 5 milionů eur ročně.
Když v sezoně 2021/22 nasypal v bundeslize do sítě soupeřů 26 branek, čímž trumfnul o 5 tref třetího Erlinga Haalanda a před něj se dostal jen Robert Lewandowski s fenomenálním účtem 33 zásahů do černého, vysloužil si vylepšení platu na 7 419 000 eur (185 475 000 korun).
Rázem se vyhoupl na špici platového žebříčku klubu. Posléze mu stačil sekundovat jen Florian Wirtz, ofenzivní drahokam, jehož naháněly před prázdninami všechny světové velkokluby, aby nakonec hon vyhrál Liverpool za 3 miliardy korun. Schickův dvorní asistent pobíral před stěhováním totéž, co on.
Ostatní byli níž, někteří i skokově.
Granit Xhaka, exstředopolař Arsenalu - 6,5 milionu. Jeremie Frimpong, nizozemský wingbek, kterého si vyzobl v létě také Liverpool - 4,9 milionu. Defenzivní záložník a německý reprezentant Robert Andrich - 2,6 milionu.
Schick byl svého času třetím nejvýše honorovaným profesionálem v bundeslize. Nyní si musíme na jeho postavení počkat, ale obecně byly kluby německé elitní soutěže nuceny přitlačit na platech superstars.
Jinak by hvězdy radši chodily do mužstev spodních pater Premier League. To ostatně nedávno demonstroval přesun Xhaky, kapitána Leverkusenu, do řad Sunderlandu, nováčka anglické první scény.
Aktuálním výplatním páskám v bundeslize kraluje tandem Bayernu Mnichov Harry Kane a Jamal Musiala, oba mají odhadovaný roční hrubý výdělek 25 milionů eur (625 milionů korun).
Nejčerstvější posila bavorského obra do útoku, Luis Díaz, jenž dorazil z Liverpoolu za 75 milionů eur, bude inkasovat 14 milionů.
Leverkusen do těchto mzdových pater nedosáhne, přesto Schick dozajista nepřišel zkrátka.
Alonsova nápověda
Jen to ho však nepřinutilo změnit záměr. Značný podíl na tom má nástupce Xabiho Alonsa Eric Ten Hag. Nizozemec se v Německu pokusí vzkřísit dobré trenérské jméno po neúspěšné resuscitaci Manchesteru United a v minulosti ho oťukávala i pražská Sparta.
Schick si s ním hned padl do oka, neboť slyšel, co slyšet chtěl: "Jsi pro mě stěžejním hráčem útoku a jedním ze základních pilířů nového mužstva."
Tahle věta zapůsobila na útočníka křtěného Vltavou jako kapka živé vody. Není divu. Lidé, kteří se podíleli na Schickově kariérním růstu, se shodují: "Patrik nikdy nechce být v mužstvu dvojka nebo trojka - chce být jasná jednička, která se nebude s nikým dělit o svoji pozici."
Zdravé sebevědomí, které spoustě českých sportovců chybí, nebo nezdravé ego zahleděné příliš do sebe? Leverkusen očividně hlasuje pro první variantu.
Schick se za to odvděčuje góly.
V Leverkusenu dosud zaznamenal 81 branek ve 168 soutěžních zápasech. Pokud odečteme góly z pokutového kopu, byl v minulé sezoně s 20 zásahy nejlepším střelcem bundesligy před Serhouem Guirassym (18) a Harrym Kanem (17).
Ale je tu i druhá strana mince. Právě ta mu zatím překazila sen o velkém přestupu do opravdového evropského velkoklubu. Ještě není všemu konec, neboť Roberta Lewandowského přetáhla Barcelona z Bayernu v Kristových letech.
Schick by však musel rozšířit svůj repertoár.
V čem, to mu napověděl Xabi Alonso. Ten sice oceňoval střelecký čich bývalého sparťana, ovšem chtěl po něm větší práci v době, kdy nemá míč na kopačkách.
Stejně mentoroval Luis Enrique Kyliana Mbappého v Paris SG.
"Jsi bezpochyby nejlepší útočník na světě, ale to nestačí. Chci, abys byl i nejlepším lídrem. Jako tvůj idol, basketbalista Michael Jordan. Viděl jsi, jak kromě toho, že dává jeden koš za druhým, také blokuje střely a brání? Tak to dělej taky, rozumíš mi?" říkal prvotřídnímu francouzskému expresu.
Mbappé to odkýval, jenže na hřišti stejně nepresoval. A tak se obě strany nakonec dohodly na elegantním rozchodu.
Schick je v pokutovém území ještě geniálnější než francouzská modla, ale když nevidí, že by mohlo z akce něco kápnout i pro něj, nepředře se. Což ho u analytiků nejzvučnějších fotbalových firem sráží dolů.
Svérázný vůdce
Ani Ten Hag to nebude moci přehlížet, pokud nechce dobrovolně strčit hlavu do oprátky. O vedení klubu nemluvě.
Dalo se to vyčíst i mezi řádky krátkého vyjádření Simona Rolfese, sportovního ředitele Leverkusenu, objasňujícího, proč došlo k prodloužení spolupráce se Schickem.
"S přestavbou v dalším cyklu v Bayeru 04 vnímáme Patrika jako motor rozvoje. Spojuje v sobě špičkové schopnosti a výjimečný gólový potenciál s mezinárodními zkušenostmi a dodá týmu potřebnou stabilitu a strukturu," konstatoval.
Takže - klub od českého snajpra očekává nejen rozšíření gólového portfolia, ale také výraznou pomoc při tvorbě jednotného týmu a týmové hry. Bude to fuška, protože kostra mistrovského celku se už rozprchla po Evropě.
Xhaka se vrátil na Albion, Wirtz a Frimpong už bojují za Liverpool, stoper Tah se přemístil do Bayernu, brankář Hradecky do Monaka a kouč Xabi Alonso do Realu.
"Pevně věřím, že v bundeslize a v Evropě budeme i v budoucnu hrát důležitou roli," ujistil Patrik Schick, než zapózoval s dresem s číslem 2030 na zádech.
O pár dní dříve ale tentýž muž prohlásil, že Bayer momentálně nemá po exodu klíčových hráčů na to, aby hrál o titul. A volal po invazi dalších posil.
Nákupy záložníka Malika Tillmana z PSV Eindhoven, bývalého obránce Liverpoolu Jarella Quansaha či vysoce hodnoceného brankáře Brentfordu Marka Flekkena mu zdaleka nestačily.
Také si rýpnul do trenéra Xabiho Alonsa poznámkou, že měl nasazovat na hrot útoku častěji dvojici Schick-Boniface.
Do úlohy lídra se tedy pustil po svém.